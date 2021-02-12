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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4618 постов • 643 подписчика подписаться
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Дорогая Рената Литвинова

Дорогая Рената Литвинова (1 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   Рената   литвинова   
1372
1
"Дорогая" Рената Литвинова, а также вся наша прогрессивная и как бы творческая интеллигенция, после ваших заявлений, что государство вам должно, хочу поведать вам, что и кому должно государство на самом деле.

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Метки: Культура   Рената   литвинова   
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22  комментария
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32k
Антон 3 часа назад
Паразитам урезали пайку, вот они и завыли.
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14k
Kvadro 6 секунд назад
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Кому и рената литвинова кобыла, кому и броцкий - блевоцкий поэт.
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1k
Леонид Кубарев 43 минуты назад
наконец то просыпается классовое сознание
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982
3,14здун-фантаст Леонид Кубарев Минуту назад
это до первых посадок и штрафов за клевету ))))
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18k
Dobrovit 49 минут назад
Советское государство давало кинодеятелям деньги, на которые те снимали кино, которое во многое раз превышало расходы и прибыль от которого шла на благо страны. Какие фильмы ренат литвиновых и ей подобных хотя бы просто окупились в прокате? Почему налогоплательщики должны оплачивать их богемную жизнь и режиссёрские никому не интересные эксперименты?
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23k
Е-Лена 51 минуту назад
Тут тоже неплохо.
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907
Павел Астахов 53 минуты назад
Идеальный ответ. Поддерживаю
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7k
Alexander 2 часа назад
Как-то, уж, больно вежливо и культурно.
Переведу на русский: говна вам на лопате.
Берите кредиты, творите, продавайте свои творения и зарабатывайте на следующие шедевры...
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570
Вадим 3 часа назад
Какая она дорогая? Ну разве что в содержании дорогая.. Слишком много чести!
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Что самое интересное, это государство в своем максимально тоталитарном виде смогла воспроизвести деятелей культуры, писателей, поэтов мирового уровня. Шолохов, Пастернак, Бродский(даже с учетом того, что и т.д.. Балет был лучшим в мире. Назовите хоть одну фамилию в пост советском настоящем среди писателей? Поэтов? Театральных деятелей? Актеров кино?
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129
*опа Дмитрий 3 часа назад
Петров, Козловский, Моргенштерн....
Хотя, это скорее фрики нежели деятели культуры....
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3k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Как не протестун, так представитель нетрадиционной ориентации. Без этого в протестуны не берут ?
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8k
Анатолий Вадим Игнатьев 3 часа назад
Как не возьмут взяточника - так член едрисни. Без этого не берут в партию?
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5k
Владимир Вадим Игнатьев 2 часа назад
У них походу посвящение проходят. С хера, на баррикады.
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3k
Вадим Игнатьев Анатолий 2 часа назад
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
Оставьте вы в покое эту блаженную. Вы разве не видите что человек живет в своем, только ему понятном мирке кисельных берегов и единорогов. Что вы от нее хотите? Чтобы она пала ниц в своем прозрении и раскаянии? Не будет этого никогда, потому что, повторюсь, мы с ней существуем в разных измерения и параллельных вселенных.
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653
pbkadastr2008 3 часа назад
Где тут подписаться?
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4k
ваня панкин 3 часа назад
да всех этих псевдодеятелей псевдокультуры гнать нах, в шею, пинками, вон!!!
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46
Дядя Витя 3 часа назад
Подписываюсь.
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4k
Бу 3 часа назад
Не в бровь, а в глаз
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12k
seller-k 4 часа назад
Прочитал. Согласен. Увидел источник - яндексдзынь и удивился тому, что там есть толковые люди.
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