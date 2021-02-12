Дорогая Рената Литвинова

Вы (имею в виду киношно-театральную тусовку) есть продукт тепличных условий советской системы, которая содержала всю вашу отрасль, поила и кормила, давала возможности к творческому самовыражению (пусть и в определённых рамках).



Вы были нужны той системе и как средство пропаганды, и как источник финансовых поступлений, и как одно из направлений развития культуры.



Потому власть и содержала вас. И, как не крути, это было взаимовыгодное сотрудничество.



Но вы в своей гордыне этого видеть не желали. Вы возомнили себя Носителями культуры , которые выше остальных. Которым, во имя культуры (Ad majorem Dei gloriam), можно всё.



Потому, в своей гордыне, вы решили, что развитие культуры и есть ваша основная и единственная функция, а государство должно обеспечивать вам максимальный комфорт для исполнения этой функции.





И всё бы ничего, если бы вы не монополизировали право определять, что такое культура и как она должна развиваться. Присвоили право решать, какая культура нужна обществу, отказав самому обществу в праве голоса по этому вопросу.



Сейчас вы навязываете российскому обществу исключительно свои, извращённые понятия морали, при этом свято веря, что общество обязано оплачивать процесс собственного уничтожения.



При этом забавно, что вы ссылаетесь на запад. Хотя там культура подчинена как политическим, так и коммерческим интересам. И зарубежные деятели культуры, чтобы выжить, вынуждены подчинятся как власти, так и денежным мешкам. Иначе им никто не даст денег.



В России же сформировалась удивительная система поддержки искусства - государство даёт деньги, при этом получая "творения", которые подрывают основы государства и общества.



То, что далее так продолжаться не может, очевидно и власти, и обществу.



Потому как государство обязано заботится о своей целостности и нормальном функционировании. А ваши "творения" мешают этому.



Государство обязано заботится о моральном здоровье нации. Ваши же "творения" мораль лишь подрывают.



Государство обязано слышать запросы общества. И общество уже давно кричит - "Такая культура нам не нужна!"



Государство обязано думать о будущем, заботится о подрастающем поколении, о передаче ему исторической памяти народа. Вы делаете всё, чтобы народ стыдился своей истории.



Поэтому государство имеет право требовать от "творческой интеллигенции", тем более, если "оплачивает банкет", следовать этим задачам. Даже если вам это очень не нравится, дорогая Рената Литвинова!