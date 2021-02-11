Почему я не бросил трубку, не заблокировал входящий номер? Достали впариватели кредитов, но что-то заставило слушать дальше...



- Я сторожу стойку электронной очереди в пятнадцатом отделении Сбера, а тут Ваша пожилая мама пришла, хочет все деньги со своей карточки снять. Я у неё в трубке Ваш телефон нашла и предупредить вас хочу - продолжила Марина.



Маме моей, Надежде Федоровне, 84 года и поэтому позволяет себе чудить в последнее время .



- Поговорите с мамой 10 мин, я мигом …- отвечаю я, прыгаю в "Тойоту" и лечу в банк.



В бело-зелёном кредитном учреждении, мама в окружении банкоматов , в пятый раз Марине и первый раз мне, с виноватой улыбкой, рассказывает волнующую историю.





Два часа назад, ей позвонил секретарь замминистра здравоохранения и после небольшого вступления, переключил разговор на самого замминистра - Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Который, торжественно - печальным голосом поведал ей, что во время последнего посещения Надеждой Фёдоровной районной поликлиники, установлен страшный диагноз - тяжёлая форма «гемангиомы Мовсесяна» и единственной панацеей является мазь "ОтВсего", производства швейцарской фармацевтической фирмы "Цурих корпорейшен". Мазь импортная дорогая, доставляется самолётом и поэтому стоит один миллион рублей. Не надо причитать! Вам, как "Ветерану труда" министерство больше половины затрат компенсирует - с Вас всего - 499т.р. Сколько сейчас можете внести? Пятьдесят тысяч? Всего? Ну , хотя бы сто! А министерство, так уж и быть - даст Вам рассрочку! Боинг с чудодейственной мазью готов вылететь из Женевы в Томск!



Наивная мать-старушка вытаскивает из-за икон спрятанные на черный день десять красных казначейских билетов и бежит в банк опустошать счет, где и попадает на бдительную Марину.



-Ступайте домой граждане. Преступления же не было! Не портите нам Вашими заявлениями, уже испорченную статистику - чуть погодя, в родной милиции, изрёк капитан, прищурив оловянные глаза.



Горите в аду, подонки, обкрадывающие наших стариков, если земная власть с вами совладать не хочет...



Спасибо, не равнодушным , порядочным работникам СберБанка, дай им Господь счастья в жизни!