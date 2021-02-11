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ЧудоМазь

ЧудоМазь (1 фото)

Автор:
11 февраля 2021 22:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: баян наверно   мошенники   пенсионеры   сбербанк   хорошие люди   
424
1
Резкий звонок с незнакомого номера, прервал сонливую офисную тишину.
-Здравствуйте, Александр Николаевич. Я работник Сбербанка- Марина- услышал я негромкий юный голосок.

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Метки: баян наверно   мошенники   пенсионеры   сбербанк   хорошие люди   
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8  комментариев
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4k
Tatyana 2 часа назад
Молодец девушка Марина. А за мамами и папами нужно ухаживать, звонить чаще, чтобы не было таких историй.
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Leonid 40 минут назад
Лет надцать назад мать купила у бродящих по подъездам лохотронщиков чудо-пояс электромагнитный от всех болезней за неплохие деньги. Даже в лохотронном интернет-магазине, торгующем таким же дерьмом, это чудо можно было купить в пять раз дешевле. Рассказали, наругали, объяснили. Через пару недель со смехом обсуждала свою сестру, купившую во дворе набор кастрюль за несколько пенсий. Мы ей говорим- так ты же сама лоханулась только что. Ответ - да вы что, я же ничего такого не покупаю!
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Павел 45 минут назад
Сбербанк против мошенников. Им конкуренты не нужны!
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ah3007 2 часа назад
Сперва прочитал ЧудоМразь
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Пепелац ah3007 2 часа назад
Так с другой стороны телефона так и есть. Звонящих пенсионерам с такой херней надо кастрировать слегка...
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dampfer Пепелац Час назад
Позвольте поинтересоваться - почему слегка, а не по самые гланды?
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