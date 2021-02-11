Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Разбирал старые вещи, и нашел такой вот набор с причудливыми штуковинами. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это набор с деталями от швейной машинки"
2. "Увидел на распродаже антикварных предметов. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это старинное немецкое изобретение. Внутрь сферы засыпается лед, а в колбу, которую после погружают в сферу, заливают вино. Таким образом, оно постоянно остается охлажденным"
3. "Что за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это пробивная игла, она используется при изготовлении ковров"
4. "Я нашел эту странную связку ключей на улице. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это набор съемников для пинов проводки"
5. "В гараже среди старых вещей нашел эту пластиковую штуковину. Для чего она?"
Ответ: "Это воздушный фильтр от бензопилы"
6. "Это какой-то пресс? Но почему он тогда такой маленький?"
Ответ: "Это зажим Гофмана для пластиковых трубок"
7. "Что это мне подвернулось под руку? Разбирал старые вещи и нашел эти штуковины"
Ответ: "Это челноки от старых швейных машин"
8. "Крестообразные серебряные штуковины. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Это антикварные подставки для столовых приборов. Выглядят так:"
9. "Какой-то странный инструмент мне попался под руки в старом сарае. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это носовое кольцо для быка"
10. "Что это я нашел на берегу?"
Ответ: "Это большая поворотная лебедка"
11. "Что за странная полка? Зачем такая нужна?"
Ответ: "Она для того, чтобы было место куда вешать полотенца и перчатки"
12. "Что за инструменты такие?"
Ответ: "Это набор инструментов для изготовления букетов искусственных цветов"
13. "Увидел эту странную конструкцию возле базы, где сдают в аренду лыжи и сноуборды. Она металлическая, но обернута электрическим шнуром. Чем это может быть?"
Ответ: "Это сушилка для ботинок"
14. "Что за странная посудина шла вместе с моим новым холодильником? Почему у нее такое дно?"
Ответ: "У вас наверняка холодильник фирмы Samsung. В таком дизайне они делают лотки для яиц"
15. "Я увидела это на распродаже. Странный предмет, для чего он?"
Ответ: "Это антикварное приспособление для сушки штанов"
16. "Что это я нашел на пляже во время прогулки?"
Ответ: "Это моллюск аплизия, его также называют "морской заяц"
17. "Увидел какой-то странный инструмент, но никак не пойму для чего такой нужен?"
Ответ: "Это небольшой гвоздодер"
18. "Что за странный кусок дерева привез мой старший брат из путешествия?"
Ответ: "Это высохший ствол кактуса из рода цилиндропунция. Мексиканцы называют проще - чолла"
19. "В гараже деда среди старых вещей нашлось это устройство. Что это такое?"
Ответ: "Это AM-радио от старого Ford"
20. "Что это за странные часы?"
Ответ: "Это не часы, а глубиномер, которые показывает насколько глубоко вы нырнули"
Источник:
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Думаете картина известного художника? Нет. Это масло из картера неизвестного автолюбителя.
Бульками называются. У меня от бабушки такие на антресолях лежат.
"Это зажим Гофмана для пластиковых трубок" - зажим Гофмана использовался для резиновых трубок, например, в капельницах и системах переливания крови, более жёстких, чем современные пластиковые.
"Это большая поворотная лебедка" - это брашпиль. Лёбёдки имеют барабан, на который наматывается выбираемый трос или цепь. Брашпили (с горизонтальным барабаном) и кабестаны (с вертикальным барабаном) только тянут трос, который на выходе укладывается отдельным механизмом, или вручную.
"Это набор инструментов для изготовления букетов искусственных цветов" - правильно будет "набор стеков для изготовления лепестков искусственных цветов из мастики или глины"
Но целесообразности процедуры я всё равно не понял.
Я в таких случаях отрезал разъём и ставил новый.