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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
11 февраля 2021 12:32
Метки: вопросы   находки   ответы   
2996
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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28  комментариев
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7k
Billi_Bons 6 часов назад
Разбирал старые вещи, и нашел такой вот набор. Для чего такие нужны?
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7k
Кенвуд 55 минут назад
Это я увидел на полу гаража. Что это?
Думаете картина известного художника? Нет. Это масло из картера неизвестного автолюбителя.

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12k
Сергей 2 часа назад
Я, конечно, не утверждаю, но это очень напоминает прижимную лапку для швейной машинки.
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12k
Kost 3 часа назад
странное сочетание разных штуковин, может это не случайно?
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300
Александр Ткаченко Kost 49 минут назад
В вашем наборе глазика не хватает.
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3k
Илья Kost 48 минут назад
Это система оповещения. Обычно использовалась для информирования жителей ближайших домов о нахождении по близости подростков-бездельников.
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4k
Mike Snow 4 часа назад
12. "Что за инструменты такие?"

Бульками называются. У меня от бабушки такие на антресолях лежат.
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9k
Bill 4 часа назад
ну так то, про любой предмет можно сказать что это подставка для чего-нибудь
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29k
KiploksAKS 4 часа назад
"Это набор съемников для пинов проводки" - кто-нибудь понял что это, и как им пользоваться?

"Это зажим Гофмана для пластиковых трубок" - зажим Гофмана использовался для резиновых трубок, например, в капельницах и системах переливания крови, более жёстких, чем современные пластиковые.

"Это большая поворотная лебедка" - это брашпиль. Лёбёдки имеют барабан, на который наматывается выбираемый трос или цепь. Брашпили (с горизонтальным барабаном) и кабестаны (с вертикальным барабаном) только тянут трос, который на выходе укладывается отдельным механизмом, или вручную.

"Это набор инструментов для изготовления букетов искусственных цветов" - правильно будет "набор стеков для изготовления лепестков искусственных цветов из мастики или глины"
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4k
Mike Snow KiploksAKS 3 часа назад
технология может и современная, но инструменты то старинные и вопрос про них же, так что думаю мой комментарий в данном случае более правильный.
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14k
Дмитрий KiploksAKS Час назад
Съёмник пинов нужен для извлечения контактных гнёзд и штырей (тех самых "пинов") из пластикового корпуса разъёма. Конструкции разъёмов бывают разными, соответственно и съёмники тоже нужны свои под каждый тип разъёма.
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KiploksAKS Дмитрий 46 минут назад
Спасибо!
Но целесообразности процедуры я всё равно не понял.
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14k
Дмитрий KiploksAKS Полчаса назад
Корпуса разъёмов, бывает, деформируются и ломаются, пины тоже могут сломаться и тогда их нужно извлечь, наклепать на провод новый пин и затолкать обратно в корпус. Ну и ошибки при сборке разъёма, когда нечаянно заталкиваешь пин не в то отверстие корпуса, тоже бывают.
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29k
KiploksAKS Дмитрий 3 минуты назад
Что-то мне это напомнило советский обычай стирать целофановые кульки.
Я в таких случаях отрезал разъём и ставил новый.
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29k
KiploksAKS 5 часов назад
"Это набор с деталями от швейной машинки" - строго говоря, набор принадлежностей для швейной машинки. Каждая устанавливается в рабочий узел для выполнения какой-нибудь специфической операции. И, похоже, они упакованы в фирменную Зингеровскую коробку.
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23k
Е-Лена 5 часов назад
... челноки для старинных швейных машинок много лет назад доводилось держать в руках...
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2k
sers Е-Лена 4 часа назад
У меня и сейчас Зингер с таким челноком 1872 года. Работает исправно. Скоро ей 150 стукнет устрою старушке юбилей.
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8k
Vacony 5 часов назад
фигасе.. наручные часы с глубиномером до 200 метров ? разве тогда так ныряли ?
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7k
Izrin Maria Vacony 5 часов назад
Футы.
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28k
BuG Vacony 5 часов назад
Может футы. Хоть и Германия, но делать могли для стран не с метрической системой. Да и на флоте до сих пор футы, кабельтовы и мили используют.
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23k
Павел Плеханов Vacony 3 часа назад
Может, для водолазов?
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