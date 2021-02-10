Эффективност арбалета наглядно

Шлем из под стен Падуи, как пример эффективности боевых арбалетов против доспехов.

Этот шлем (сервильер) 15 века, с тремя отверстиями от арбалетных болтов, был обнаружен в крепостном рву внутренней стены итальянского города Падуя. Характер отверстий показывает нам трагическую судьбу защитника средневековой крепости.

Шлем был изготовлен в миланской оружейной мастерской Миссалья (Missaglia) о чем говорит клеймо.

Шлем пробит тремя арбалетными болтами. Все трассологические характеристики указывают на то, что следообразующие объекты это арбалетные болты. Направление полета болтов - спереди и снизу. Скорее всего, по шлему, то есть по его владельцу, защитнику крепости, стоявшему на стене, штурмующие стреляли из арбалетов снизу.

Изначально, болтов в шлеме не было. При реставрации шлема они были вставлены для наглядности знаменитым оружиеведом и хранителем (куратор) оружия и доспехов в Художественном музее Метрополитен Башфордом Дином.

То есть, боец высунулся из-за зубца стены или там бойницы и получил свои четыре арбалетных болта, а затем рухнул вниз в ров.



Источник: https://www.facebook.com/sergey.zharkov.756 - Сергей Жарков