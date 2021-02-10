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Эффективност арбалета наглядно

Эффективност арбалета наглядно (2 фото)

Автор:
10 февраля 2021 18:50
Метки: арбалет   болты   война   
1781
2
Арбалетные болты против шлема.

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Метки: арбалет   болты   война   
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74k
Броненосец Потелкам 10 часов назад
Человек гарантированно умер и упал бы после первого же попадания.
Моментально упал бы, уйдя из поля прицеливания.
Арбалеты - это вам не пулемет.
Либо шлем висел " на палке", как мишень, либо стреляли в лежачего на спине, добивая, так сказать. А потом сбросили в ров.
Но тогда остался бы череп - в крепостном рву ( аналог болота) он бы неплохо сохранился, раз металл в нем не сгнил в труху за 800 лет.
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8k
arhshed 4 часа назад
А что именно демонстрирует этот случай? Шлем это такая штука для защиты головы от внешнего мира а не наоборот. Поэтому удар в противоположном направлении держать и не должен. Тем более что их не просто так делали скругленными - удар нужно отводить в сторону а не героически превозмогать. Скорее всего лети стрела в лоб, то появилась бы неслабая вмятина а болт соскользнул бы. Но здесь и форма против и голова владельца мешает менять направление. Вот и получилось что получилось.
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2k
mtonaka 7 часов назад
Херь какая то! Из пулемёта так не попадёшь, а сразу четыре попадания из арбалета... У этих "хранителей" фантазия буйная!!!
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19k
hebpat 7 часов назад
а почему именно снизу, если бы снизу стреляли пробития шлема может быть и не было бы, а сверху могли лупануть из арбалетов по атакующим, а этот получивший три болта вероятно первый полез по лестнице вот на нём стрельбу и сосредоточили
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875
anton 7 часов назад
Почитал экспертов... ужаснулся современному уровню образования... поулыбался с особо рьяных...
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5k
citrus1 9 часов назад
Здесь мы видим создание новой туристической легенды для кочующих лохов железяка с дырками станет во сто раз популярнее и возможно музею добавят звёздочек в рейтингах и внесут в популярные маршруты
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Так вот откуда пошло изречение "забить болт в голову макароннику".
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56k
Александр Ломовицкий Frank Borman 9 часов назад
И где же это изречение в ходу?
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5k
Кирилл 10 часов назад
Т.е. это четыре стрелка лупанули в одну точку подловив момент... не плохо.
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50
робт Кирилл 10 часов назад
плохо, убили одного вместо четырех
а арбалет еще перезарядить нужно...
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15k
Flying Dutchmen. Кирилл 9 часов назад
Нереально...
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7k
SSD 10 часов назад
Ну может раньше, это и была проблема,, сейчас бы "мозг не задело".)))
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36k
parallax 10 часов назад
Метко стреляли.
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