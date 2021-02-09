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"Как дела на заводе, пацаны?": реакция соцсетей на взлет Биткоина

"Как дела на заводе, пацаны?": реакция соцсетей на взлет Биткоина (17 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:44
Метки: tesla   Илон Маск   Юмор   биткоин   деньги   реакция соцсетей   твиттер   
574
17
За прошедшие сутки стоимость первой криптовалюты выросла на 23%. Она начала резко дорожать после того, как компания Tesla объявила о ее покупке на $1,5 млрд. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: tesla   Илон Маск   Юмор   биткоин   деньги   реакция соцсетей   твиттер   
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Шурка ВодоГрей 19 минут назад
Прилетает на Землю инопланетянин, чтоб внести землян в «Каталог разумных цивилизаций» и спрашивает

- Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают?

- Биткоин дорогой.

- Почему при всех ваших возможностях так много бездомных?

- Биткоинов не хватает.

- Почему вы так свою планету загаживаете?

- Биткоинов нет, чтоб устроить иначе.

- Почему так много больных,которых можно вылечить?

- Биткоинов мало.

- Что-же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не дает? Может вам помочь его с других планет завезти? И вообще, где вы его добываете?

- (потупясь) Завозить не надо, мы их сами добываем путем траты электричества,которое производят электростанции,которые загрязняют экологию .

И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ....
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971
DHC 56 секунд назад
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1k
Виталий Касандров 19 минут назад
Ну тут год назад горе трейдеры уже покупали нефть по 9 баксов и через неделю продавали её же за -38 .
Сейчас в фаворе биток ,на очереди серебро,гладиолусам приготовится .
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