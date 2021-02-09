"Как дела на заводе, пацаны?": реакция соцсетей на взлет Биткоина

За прошедшие сутки стоимость первой криптовалюты выросла на 23%. Она начала резко дорожать после того, как компания Tesla объявила о ее покупке на $1,5 млрд. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
1. Если говорить о наглядности, то примерно так пользователи соцсетей восприняли рост
Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум, превысив отметку в 42 тысячи долларов pic.twitter.com/SnyaSuVxoc— НТВ (@ntvru) February 8, 2021
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- (потупясь) Завозить не надо, мы их сами добываем путем траты электричества,которое производят электростанции,которые загрязняют экологию .
И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ....
Сейчас в фаворе биток ,на очереди серебро,гладиолусам приготовится .