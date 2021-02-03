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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
03 февраля 2021 08:38
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1967
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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26  комментариев
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19k
BillyBonzz Час назад
Комментарий к фото
я женщинам не доверяю, они коварны и хитры:
они на ногти клеят ногти, рисуют брови на бровях!
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512
Злодей 6 минут назад
Комментарий к фото
135 тыщ стоит. Не поленился и зашёл на их сайт )) Серебряное
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37k
Элек Мек 12 минут назад
Комментарий к фото
Смешные и познавательные картинки
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19k
Добрый Алабай 19 минут назад
Комментарий к фото
Дайте два.
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0
Kastus 22 минуты назад
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привез детей на экскурсию
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22k
Андрей 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ну дизайнеры те ещё пид*ры )))))
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16k
Anna Полчаса назад
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домой то как то прийти надо
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432
Анна Анна Полчаса назад
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Смешные и познавательные картинки
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432
Анна Анна Полчаса назад
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Смешные и познавательные картинки
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11k
KOSTELLO 37 минут назад
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Очередной бред на картинке.
Вечная мерзлота так не выглядит.

Вечная мерзлота, это лед, а не снег
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596
Ловите наркомана! 39 минут назад
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Они его вакуумируют
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8k
Uron 40 минут назад
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дану... ходить ещё куда-то...
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8k
Uron 42 минуты назад
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Вы, наверное, современных детей не слышали.
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8k
Uron 43 минуты назад
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беру!
беру!
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8k
Uron 45 минут назад
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кулончик к такому ожерелью на сколько потянет?
кулончик к такому ожерелью на сколько потянет?
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235
Maximka 53 минуты назад
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экскурсия на урановый рудник
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8k
Uron 55 минут назад
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только если ты не таксуешь...
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15k
sgb66 Час назад
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Таки он и не достанет... Руки коротки.
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15k
СергейПименов Час назад
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Так вот вы какие ..кисельные реки молочные берега..
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3k
Едондер пуп Час назад
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Так это из Симпсонов автобус с водителем-торчком, а самосвалы - это его глюки))
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2k
PLT LDR Час назад
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Х.у-й, ё-б, б-л-я, пи-зд-е-ц...
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10k
Антон Семёныч PLT LDR 42 минуты назад
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Второе-это глагол в прошедшем времени. Или окончание других слов, отражающих умственные и иные способности человека. "Долбо**, Мозго**, Дура**"
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