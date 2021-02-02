Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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12.
Роберт и Деннис Скотак монтируют "ужасную ядерную катастрофу" в съёмочной студии фильма Терминатор 2 - Судный день, 1991 год
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Последняя ночь на "Титанике". Эта фотография сделана за 2 часа до того момента, как "Титаник" столкнулся с айсбергом.
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Советская столовая. Точнее скорее буфет судя по небольшому ассортименту и отсутствию первых и вторых блюд
29.
Самый старый индеец Джон Смит, жил сразу в трех веках! Родился в 18 веке, прожил весь 19 век и умер в 20 веке. Ему было 137 лет
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У мальчика в руках плакат «Всё, что я хочу на Рождество — чистую белую школу». Протесты после того, как темнокожая девочка Руби Бриджес первой начала посещать школу для белых, 1960 год.
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Вертолеты американской армии летят на военную базу в 80 км к северо–востоку от Сайгона, 1966 год
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Борис Ельцин с приятелем по Уральскому политехническому институту им. С. М. Кирова, начало 1950–х
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"Сессна–172Б Скайхок" на Красной Площади, 1987 год
28 мая 1987 года 18–летний немец Матиас Руст приземлился на своем самолете на Красной Площади в Москве
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