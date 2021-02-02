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Ретро фотографии

Ретро фотографии (50 фото)

Автор:
02 февраля 2021 22:33
Метки: история   ретро   фото   
871
50
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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krivsan Час назад
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magnum60 Час назад
"Индианки..."??? Может всё-таки - индЕанки ( индеЙка, скво...)???
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Sergey Timonin Час назад
"Некто Ангела Каснер" - это Ангела Доротея Меркель, нынешний канцлер Германии.
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