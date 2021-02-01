На Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством с оторвавшейся льдины

На Сахалине от берега оторвало льдину с 40 рыбаками. Большая трещина появилась еще утром, но тогда на нее не обратили внимание. К обеду лед начало относить в море и люди побежали к берегу. Но не все успели перепрыгнуть.
Сейчас на льду находится несколько десятков человек, в том числе дети и женщины. И хотя трещина увеличивается на глазах, некоторые рыбаки на снегоходах с разгона пытаются перепрыгнуть на берег. Кое-кто даже везет с собой в рыбацких поддонах пассажиров, рискуя их жизнями, ведь техника может преодолеть разлом, а самодельные сани - опрокинуться в воду.
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