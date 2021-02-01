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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 337 постов • 215 подписчиков подписаться
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На Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством с оторвавшейся льдины

На Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством с оторвавшейся льдины (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 12:42
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: 360подмосковье   видео   льдина   рыбаки   рыбалка   сахалин   
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 40 рыбаками. Большая трещина появилась еще утром, но тогда на нее не обратили внимание. К обеду лед начало относить в море и люди побежали к берегу. Но не все успели перепрыгнуть.

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Метки: 360подмосковье   видео   льдина   рыбаки   рыбалка   сахалин   
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Alex Djeff 40 минут назад
"Сейчас на льду находится несколько десятков человек, в том числе дети и женщины"
Когда готов рискнуть всем, что есть за воблу под пивко.
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Сол Гудман 9 минут назад
Да им не привыкать, каждый год в качестве мамонтят
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Alonso

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