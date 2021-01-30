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Уран и кое что о нём

Уран и кое что о нём (15 фото)

Автор:
30 января 2021 23:27
Метки: открытие   применение урана   уран   
512
15
Сегодня будет тяжело вдвойне. Во первых выбрать самое важное и интересное, что бы легко читалось, а во вторых речь пойдёт сегодня об Уране, об одном из наиболее тяжёлых элементов, встречающихся в природе. Чистый металл очень плотный, пластичный, электроположительный и с малой электропроводностью.
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Метки: открытие   применение урана   уран   
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Рафаэль Час назад
Мало, можно расширить статью, очень интересно!!!!
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14k
Александр Н. Час назад
Карандаш расскажет,
Если мы попросим,
Про ядро урана-
238 (почти цитата).
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Карандаш 2,0
Второй заход на этот аэродром "фишек".
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