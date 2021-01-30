Уран и кое что о нём

А что же такое "смоляная обманка"? Немного об этом. Добыча полиметаллических руд с давних пор производилась в Богемии. Среди руд и минералов горняки часто обнаруживали чёрный тяжёлый минерал, так называемую "смоляную обманку". Тогда полагали, что этот минерал содержит цинк и железо, однако точных данных о его составе не было. Естественно Клапрот не остался в стороне и первым занялся исследованием "смоляной обманки". Он начал со сплавления минерала с едким кали(гидроксид калия) в серебряном тигле. Это был новый способ который Клапрот разработал незадолго до этого. Новшество позволяло переводить в раствор силикаты и другие нерастворимые вещества.