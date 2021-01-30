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Бродя по Санкт-Петербургу

Бродя по Санкт-Петербургу (40 фото)

Автор:
30 января 2021 09:25
Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
231
40
Бродя по инету собрал для Вас Фотографий Санкт-Петербурга.
Тут нет выставочных фотографий. Тут он такой как его увидели люди
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Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
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12k
Yasen_Perec 50 минут назад
Кто его обслуживает? Сейчас есть матросы: марсовые, вантовые? Где на это учат?
Кто его обслуживает? Сейчас есть матросы: марсовые, вантовые? Где на это учат?
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18k
Nik Yasen_Perec Полчаса назад
Это ресторан.
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Nik Полчаса назад
Большинство фото надергано из сети. И Пушкин сюда попал и фото разных лет...
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БрОдЯгА Автор поста Nik Полчаса назад
Прикинь, о том что фото из сети написано в описании.
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