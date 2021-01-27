FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) Девушка прославилась, забыв убрать "резинового друга" перед онлайн-конференцией: видео Девушка прославилась, забыв убрать "резинового друга" перед... Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под... Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель... Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у... Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному... В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но... В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите"... Как нарисовать иллюзию 3D-куба Как нарисовать иллюзию 3D-куба Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать квартиру покупателю Запах сдобы и другое: на какие уловки идут риэлторы, чтобы продать... Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Американский Павлик Морозов боится мести отца Американский Павлик Морозов боится мести отца Уборка снега с крыши пошла не по плану Уборка снега с крыши пошла не по плану В Архангельской области разогнали пикет снеговиков В Архангельской области разогнали пикет снеговиков Последний звонок Последний звонок Теперь и не распишешься: инновации современного гипса Теперь и не распишешься: инновации современного гипса
Былое

Былое (45 фото)

Автор:
27 января 2021 21:39
Метки: история   страна   фото   
1058
45
Подборка фотографий из прошлого нашей страны.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: история   страна   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Timka 4 часа назад
Школьная форма и чулки? Это свежак.
Школьная форма и чулки? Это свежак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
909
Murych 2 часа назад
Милый Совок
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kappaneed 4 часа назад
Интересно, а сейчас есть умельцы-каскадеры, выполняющие финты на автомобилях. Раньше (в 80-х) довольно распространенное представление было, сейчас либо изжило себя, либо этого не показывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Три бужирования вне очереди... каждому!))
Три бужирования вне очереди... каждому!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 4 часа назад
К фото нумер 16.
На площади Согласия
Музеи все облазил я,
Скульптурами Родена любовался.
"Весна", "Мыслитель", "Поцелуй" -
Слепил он много, б.л.я, статуй,
А "Девушку с веслом" не догадался...
(с) В.Темнов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Timka 4 часа назад
А это постановка, ибо никакой техники безопасности!
А это постановка, ибо никакой техники безопасности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию Верный пес прождал хозяина у больницы шесть дней Верный пес прождал хозяина у больницы шесть дней Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3413200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
3
129
Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
Смерть за смерть. Как искали и карали организаторов теракта в Домодедово
2
103
Смерть за смерть. Как искали и карали организаторов теракта в Домодедово
﻿
Набирающие популярность
Умер Алекси Лайхо
0
45
Умер Алекси Лайхо
Автовсячина
0
6
Автовсячина
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#люди#авто аварии#путин#шоу бизнес#СССР#познавательно#собака
#Юмор#история#Россия#прикол#сша#картинки#автомобили#автомир#война#авария дня
#интересно#животные#аварии#дтп#обучение#приколы#найдено на ebay#прикольные#Разное#дети

На что жалуетесь?

Вернуться