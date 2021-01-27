Подборка фотографий из прошлого нашей страны.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля
- Верный пес прождал хозяина у больницы шесть дней
- Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
- Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...
На площади Согласия
Музеи все облазил я,
Скульптурами Родена любовался.
"Весна", "Мыслитель", "Поцелуй" -
Слепил он много, б.л.я, статуй,
А "Девушку с веслом" не догадался...
(с) В.Темнов