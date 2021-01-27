Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению

Раньше не было возможности загуглить любой интересующий вопрос, поэтому в советских журналах особенной популярность пользовались колонки с различными хитростями. Ими делились читатели друг с другом, чтобы облегчить жизнь. Шпаргалки от советских жителей на все случаи жизни!
1. Советы хозяйкам можно было прочесть в разных книгах "Полезные советы", "Работница", "В помощь хозяйкам", "Наука и жизнь"
×
8. Большинство полезных советов уже не актуальны, но интересно узнать, что же было нужно жителям СССР
А вам помогали советы из этих книг в быту?
Источник:
124
Понравилось124
Новости партнёров
Загрузка...
это можно повторять до без-конечности! Хотя конечно лучше с конечностями.
8. Во времена СССР что-то не припомню, чтобы продавали прозрачную липкую ленту.
15. Может кто-то подскажет признаки старения ложек?