Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению

Раньше не было возможности загуглить любой интересующий вопрос, поэтому в советских журналах особенной популярность пользовались колонки с различными хитростями. Ими делились читатели друг с другом, чтобы облегчить жизнь. Шпаргалки от советских жителей на все случаи жизни!

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1. Советы хозяйкам можно было прочесть в разных книгах "Полезные советы", "Работница", "В помощь хозяйкам", "Наука и жизнь" 0 Источник:

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2. Многие советы сегодня кажутся бердовыми 0 Источник:

3. Но раньше они реально помогали и облегчали жизнь советским гражданам 0 Источник:

4. Ремонт кассеты, "Наука и жизнь", 1991 год 0 Источник:

5. Очумелые ручки какие-то 0 Источник:

6. Часто хитростями делились читатели 0 Источник:

7. Гугла не было, хитрили и выживали с помощью подобных советов 0 Источник:

8. Большинство полезных советов уже не актуальны, но интересно узнать, что же было нужно жителям СССР 0 Источник:

9. Из книги "1000 советов любителю мастерить" 0 Источник:

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14. В помощь хозяйкам 0 Источник:

15. Использование старых ложек 0 Источник:

16. Советы для молодости 0 Источник:

17. Борьба с лишним весом 0 Источник: