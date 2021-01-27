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Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению

Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению (18 фото)

Автор:
27 января 2021 09:58
Сообщество : СССР
Метки: наука и жизнь   помощь хозяйке   работница   советские журналы   советские хитрости   
7990
18
Раньше не было возможности загуглить любой интересующий вопрос, поэтому в советских журналах особенной популярность пользовались колонки с различными хитростями. Ими делились читатели друг с другом, чтобы облегчить жизнь. Шпаргалки от советских жителей на все случаи жизни!
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Метки: наука и жизнь   помощь хозяйке   работница   советские журналы   советские хитрости   
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50  комментариев
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1k
Геннадьич 4 часа назад
Как приятно прочитать текст и не найти этого задолбавшего слова "лайфхак". Спасибо тебе автор.
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87k
сапер Водичка Час назад
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
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33k
Кролик Час назад
Хорошее было время. Люди включали мозги чтобы что то сделать.
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28k
LEPA Час назад
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Пост пропитан нищетой.
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7k
Puans-on 2 часа назад
Самогонный аппарат на минималках.

Самогонный аппарат на минималках.
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2k
Nigilist 2 часа назад
Некоторые названия постов - тоже.
Некоторые названия постов - тоже.
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121
DoctorBetruger 2 часа назад
"Если у вас остались старые колготки - не выбрааааасывайте!" (с)
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27k
a.fey 3 часа назад
Мне приходилось тереть хрен. Это, как резать лук, только на много хуже. Думаю, что свеженатертым хреном можно демонстрации разгонять.
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477
Атомный Крот 3 часа назад
В Перестройку любили рассказывать про японцев, внимательно читавших подобные "полезные советы" в разных советских журналах, а потом патентовавшие вычитанные идеи их уже у себя и от себя
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5k
mbr 3 часа назад
Так и хочется оттянуть кончик ложки и отпустить, будет классный разлет гаек!
Так и хочется оттянуть кончик ложки и отпустить, будет классный разлет гаек!
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21k
Vazari mbr 3 часа назад
А после того, как ты это сделаешь, придется воспользоваться советом из того же журнала)))
А после того, как ты это сделаешь, придется воспользоваться советом из того же журнала)))
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5k
mbr Vazari 3 часа назад
о да!
это можно повторять до без-конечности! Хотя конечно лучше с конечностями.
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19k
Слепой Пью 3 часа назад
Вот ступил я при переезде на новую квартиру - выбросил вырезанные из !Наука и жизнь" странички с советами за 14 лет подписки!
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Комментарий удален
−6
Комментарий удален. Причина: флуд
−6
518
Baklanavr 4 часа назад
"Не спешите выбрасывать старый пружинный матрас... ...делайте это медленно, с удовольствием."
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1k
Джонни Кейдж 4 часа назад
Магнитная лента в кассетах отлично склеивалась лаком для ногтей - проверено много раз
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32k
Игорь 5 часов назад
3. Как может электробритва с работающим мотом отслужить свой срок? Сменные ножи тогда свободно продавались.
8. Во времена СССР что-то не припомню, чтобы продавали прозрачную липкую ленту.
15. Может кто-то подскажет признаки старения ложек?
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477
Атомный Крот Артём 3 часа назад
Была и больше формата А4. В рулонах. Ей школьные учебники обороачивали.
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3k
Сергей Cornho 3 часа назад
Да нифига ! Нормальная была. От ихнего скотча ничем не отличалась
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13k
Дмитрий Атомный Крот 3 часа назад
Это были алюминиевые пластинки с ушками, которые загибались вокруг ремешка.
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477
Атомный Крот Дмитрий 3 часа назад
Спасибо.
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27k
a.fey Игорь 3 часа назад
Еды не хватало. Ложки засасывали до дыр.
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13k
куджо 5 часов назад
Ох сколько раз я ремонтировал кассеты!!! по этой картинке. Подписчик с 82 года на Науку и Жизнь до ее "конца"
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140
RazorTIX куджо 2 часа назад
А я все время клеил внахлёст мамкиным лаком для ногтей. Без всяких липких лент.
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−72
阿鋒 5 часов назад
2. Я так лук нарезаю иногда, когда много нужно) только без трубки! Зато прикольно! И глаза не режет)
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118k
arek14 5 часов назад
В совковой экономике невозможен Фейсбук, Эппл и Илон Маск. Возможны только очереди за водкой, газета «Правда» и изобретение машинки для штопанья драных носков
В совковой экономике невозможен Фейсбук, Эппл и Илон Маск. Возможны только очереди за водкой, газета «Правда» и изобретение машинки для штопанья драных носков
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13k
Дмитрий arek14 4 часа назад
Угу. Но если либерасту показать фотку такой же машинки английского производства, либераст начнёт визжать,что "совок ничего не мог придумать сам и всё копировал с запада"

Угу. Но если либерасту показать фотку такой же машинки английского производства, либераст начнёт визжать,что "совок ничего не мог придумать сам и всё копировал с запада"
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7k
Cornho arek14 4 часа назад
В "совковой" - возможно. В советской было всё необходимое.
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13k
Дмитрий Cornho 4 часа назад
Чем моложе либерал, тем хуже жилось ему в "проклятом совке"
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2k
11945 arek14 3 часа назад
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
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2k
Alex 5 часов назад
Ой, массажер ли?
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