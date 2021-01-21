Самоподрыв смертника в Багдаде попал на видео

На рынке в центре Багдада прогремело два взрыва, жертвами которых по предварительным данным стали 28 человек, еще 73 получили ранения.

Взрывные устройства были закреплены на телах двух смертников. Как утверждают иракские силовики, они преследовали террористов, которые пытались прорваться к так называемой "зеленой зоне", где расположены иностранные и правительственные объекты. Добраться до нее исламистам не удалось и они подорвали себя с разницей в несколько минут на рынке на площади Ат-Таярат и у здания кинотеатра, где собралась толпа зевак.

Один из взрывов попал в объектив камеры (18+):