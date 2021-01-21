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Самоподрыв смертника в Багдаде попал на видео

Самоподрыв смертника в Багдаде попал на видео (3 фото)

Автор:
21 января 2021 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Багдад   видео   подрыв   пострадавшие   террорист   
1659
3

Два исламиста атаковали центральный рынок столицы Ирака. Жертвами теракта стали десятки человек.

Источник:

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Метки: ynews   Багдад   видео   подрыв   пострадавшие   террорист   
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7  комментариев
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34k
parallax 36 минут назад
"... Но как они объясняют взрыв среди простых людей на базаре."

В рай и 72 гурии сильно хочется. А кого взрывать, им всё равно.
"... Но как они объясняют взрыв среди простых людей на базаре." В рай и 72 гурии сильно хочется. А кого взрывать, им всё равно.
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31
С миру по нитке 4 минуты назад
МАДЕРАТЫРЫ ГОНДОНО ИПУЧИЕ ПОСТАВТЕ ПЛЕЕР НОРМАЛЬНЫЙ СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ В 2021 ГОДУ!
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1k
Vic Twin 9 минут назад
Думаю вы бы делали тоже самое, если бы вас заставили 5 раз в день становиться на коврик и повторять "убей нехристя, убей нехристя, убей нехристя".
В исламе в отличие от других религий молитва - это чтение сур Корана. А вы откройте эти суры, это НЛП сплошное. Человек, который говорит, что террористы просто Коран неправильно читают, а сам ислам белый и пушистый, Коран точно не открывал. Бороться оружием с этой религией абсолютно бесполезно. Залог успешной борьбы, это во первых самому открыть Коран, чтобы быть в курсе планов, а во вторых создать противоположную светскую идеологию на базе Корана. Проблема в голове.
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Пусть земля им будет плоской! Аминь.
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16k
Марина Час назад
Рекламные компании ислама, так себе.
"Бей своих, чтоб чужие боялись."
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8k
Александр 2 часа назад
Надо было пропустить их в зелёную зону, так как именно они поспособствовали приходу этих уродов.
При Саддаме такого не было.
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6k
SSD 2 часа назад
Это на антифишки надо... Под +18. Не надо такую чернуху сюда.
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