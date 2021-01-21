Самоподрыв смертника в Багдаде попал на видео

Два исламиста атаковали центральный рынок столицы Ирака. Жертвами теракта стали десятки человек.
На рынке в центре Багдада прогремело два взрыва, жертвами которых по предварительным данным стали 28 человек, еще 73 получили ранения.
Взрывные устройства были закреплены на телах двух смертников. Как утверждают иракские силовики, они преследовали террористов, которые пытались прорваться к так называемой "зеленой зоне", где расположены иностранные и правительственные объекты. Добраться до нее исламистам не удалось и они подорвали себя с разницей в несколько минут на рынке на площади Ат-Таярат и у здания кинотеатра, где собралась толпа зевак.
Один из взрывов попал в объектив камеры (18+):
Количество погибших, скорее всего увеличится. Как сообщили местные власти, несколько раненых находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт пока никто не взял.
В результате двойного подрыва смертников в Багдаде погибли 28 человек, 73 получили ранения pic.twitter.com/P7wxBugB0M— Артем (@A_Yuzhakov) January 21, 2021
18+ / В Багдаде 2 террориста-смертника взорвались на рынке. Второй взорвал толпу собравшихся зевак. Что в голове у этих психов? Понятно если мотивируют против военных, но как они объясняют взрыв посреди простых людей на базаре? / #Ирак pic.twitter.com/Gk3Uwks14j— Алиевич (@ZeynXid) January 21, 2021
Источник:
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В рай и 72 гурии сильно хочется. А кого взрывать, им всё равно.
В исламе в отличие от других религий молитва - это чтение сур Корана. А вы откройте эти суры, это НЛП сплошное. Человек, который говорит, что террористы просто Коран неправильно читают, а сам ислам белый и пушистый, Коран точно не открывал. Бороться оружием с этой религией абсолютно бесполезно. Залог успешной борьбы, это во первых самому открыть Коран, чтобы быть в курсе планов, а во вторых создать противоположную светскую идеологию на базе Корана. Проблема в голове.
"Бей своих, чтоб чужие боялись."
При Саддаме такого не было.