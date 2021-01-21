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20+ таинственно оставленных следов, которые заинтриговали тех, кто их увидел

20+ таинственно оставленных следов, которые заинтриговали тех, кто их увидел (23 фото)

Автор:
21 января 2021 10:13
Метки: интересно   неизвестно   прикольно   следы   следы на земле   следы невиданных зверей   таинственные следы   
2900
23
Людей всегда притягивали загадки. Часто, прогуливаясь по морскому берегу, лесу или торопясь на работу, мы замечаем оставленные кем-то следы на земле (и не только). Иногда они вызывают массу вопросов. Мы собрали разные следы невиданных зверей и людей, оставленные непонятно кем и неизвестно как.
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Метки: интересно   неизвестно   прикольно   следы   следы на земле   следы невиданных зверей   таинственные следы   
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au3 Час назад
Это птица не полежала, а сова схватила мышь под снегом.
Это птица не полежала, а сова схватила мышь под снегом.
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