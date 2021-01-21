20+ таинственно оставленных следов, которые заинтриговали тех, кто их увидел

Людей всегда притягивали загадки. Часто, прогуливаясь по морскому берегу, лесу или торопясь на работу, мы замечаем оставленные кем-то следы на земле (и не только). Иногда они вызывают массу вопросов. Мы собрали разные следы невиданных зверей и людей, оставленные непонятно кем и неизвестно как.
1. Отдыхающие порой оставляют следы на берегу, позволяя строить догадки и включать фантазию
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15. А это следы, которые родители специально оставляют для деток перед Новым годом. Будто Дед Мороз приходил
21. Соль с дорог осталась на авто, ее захотели попробовать козы. Следы - это языки животных
А вы замечали когда-нибудь следы, которые вызывали кучу вопросов?
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