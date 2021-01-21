20+ таинственно оставленных следов, которые заинтриговали тех, кто их увидел

Людей всегда притягивали загадки. Часто, прогуливаясь по морскому берегу, лесу или торопясь на работу, мы замечаем оставленные кем-то следы на земле (и не только). Иногда они вызывают массу вопросов. Мы собрали разные следы невиданных зверей и людей, оставленные непонятно кем и неизвестно как.

0 Давайте на пару минут станем сыщиками и попытаемся выяснить, кто же оставил загадочные следы?

1. Отдыхающие порой оставляют следы на берегу, позволяя строить догадки и включать фантазию 0 Источник:

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2. Кто-то заблудился во дворе 0 Источник:

3. Неизвестные следы большого и маленьких зверьков 0 Источник:

4. Из серии "Следы невиданных зверей" 0 Источник:

5. Это человек шел? 0 Источник:

6. Необычный ангел на земле или просто птица полежала? 0 Источник:

7. Говорят, что это - мыши наследили - и ничего необычного 0 Источник:

8. Есть предположения, кто их оставил? 0 Источник:

9. Чья лапка? 0 Источник:

10. У кого-то был тяжелый день 0 Источник:

11. Птички на крыше походили 0 Источник:

12. Фантазия включилась 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. То, что не хочет увидеть автовладелец 0 Источник:

15. А это следы, которые родители специально оставляют для деток перед Новым годом. Будто Дед Мороз приходил 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. Место преступления? 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. Кто и зачем? 0 Источник:

20. Загадочные круги в одном из российских дворов 0 Источник:

21. Соль с дорог осталась на авто, ее захотели попробовать козы. Следы - это языки животных 0 Источник:

22. Что делали на капоте? 0 Источник: