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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
21 января 2021 08:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2152
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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46  комментариев
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36k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Астраханцы.
Астраханцы.
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6k
Самка Хорька 20 секунд назад
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Фраза неполная. Дописать надо "Мне 78".
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6k
Самка Хорька 3 минуты назад
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Какое-то другое приложение вотсапп. Непонятно, это папе пишут или от папы пришло.
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1k
milenBG 9 минут назад
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Бля!
Бля!
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6k
Самка Хорька 9 минут назад
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Мне кажется, пацан вырос полупокером каким-то. Конечно, как тут не ворчать. Без разницы, на что.
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24k
Киры4 13 минут назад
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В чём шутка юмора?
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8k
Максим 19 минут назад
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Пока ходить смогу, буду также вскакивать)
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11k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Смешные и познавательные картинки
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4k
Diesel Полчаса назад
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Сначала Незнайка слетал на Луну, а потом появился Лунтик.
- Совпадение?
- Не думаю!
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9k
Лехахуторской Полчаса назад
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Смешные и познавательные картинки
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
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Чем хорош групповой секс? Тем, что можно сочкануть!
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
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Он вернулся домой с 5-летнего похода.
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12k
Совранский Полчаса назад
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Смешные и познавательные картинки
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2k
Дрочер Полоумный 48 минут назад
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А могла ещё и жизнь
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2k
Дрочер Полоумный 48 минут назад
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Это не кот, это какое-то лысое у.ё.б.и.щ.е которое надо взять за торчащие палки по бокам и выкинуть н.а.х.у.й в окно
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2k
Дрочер Полоумный 51 минуту назад
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Это доказывает что внутри групповых проектов всегда есть свои группы, которые готовы сожрать друг друга после достижения общей цели
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−16
Alexander 54 минуты назад
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а если бы он узнал что в будущем по новой снимут фильм он бы застрелился ещё в прошлом фильме, хорошо что кот Матроскин персонаж не живой а нарисованный. (В начале нового 2021-го года в широкий прокат выйдет фильм «Митьковская встреча эры милосердия». Это микс двух культовых произведений – романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и эго экранизации – знаменитой картины «Место встречи изменить нельзя».)
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265
Denis Alexander 23 минуты назад
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Ну выйдет и выйдет. Я даже не знал о таком и смотреть всякую дичь не буду
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10k
KOSTELLO 54 минуты назад
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Проста оба своих тещ отправляли.
Надо было убедиться, что улетели
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10k
KOSTELLO 55 минут назад
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Расчлененград
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79k
Taras Kozalupko 56 минут назад
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жен провожали, нужно было наверняка удостовериться, что все тип топ
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36k
Элек Мек 58 минут назад
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Смешные и познавательные картинки
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