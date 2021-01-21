28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем

К.Э.Циолковский* Фрагмент выступления во время парада на Красной площади в Москве 1 мая 1935 года –Ю.А.Гагарин* Из речи перед полетом в космос –Ю.А.Гагарин* Звучит голос во время старта и полета в космос –Ю.А.Гагарин* Из воспоминаний о пелете в космос –Ю.А.Гагарин* Фрагмент речи на Красной площади в Москве после возвращения из космоса –С.П.Королев* Высказывания о космических полетах –В.Мещерин "Интернационал", переданый автоматической станцией "Луна-10" с орбиты искусственного спутника Луны