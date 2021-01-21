28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем

Все мы знаем, что во времена наших бабушек и прабабушек музыку слушали на грампластинках. Но не только музыку, уверяю вас. Чем же там еще потчевали человеческое ухо и мозг
×
И о космосе
К.Э.Циолковский* Фрагмент выступления во время парада на Красной площади в Москве 1 мая 1935 года –Ю.А.Гагарин* Из речи перед полетом в космос –Ю.А.Гагарин* Звучит голос во время старта и полета в космос –Ю.А.Гагарин* Из воспоминаний о пелете в космос –Ю.А.Гагарин* Фрагмент речи на Красной площади в Москве после возвращения из космоса –С.П.Королев* Высказывания о космических полетах –В.Мещерин "Интернационал", переданый автоматической станцией "Луна-10" с орбиты искусственного спутника Луны
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
- В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина
- Служитель православной церкви назвал купание в Крещение маргинальным обычаем
- 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Записи бреда при различных психических расстройствах - очень интересно.
Но в открытой продаже таких пластинок не было.