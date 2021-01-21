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28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем

28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем (28 фото)

Автор:
21 января 2021 02:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: грампластинки   интересное   исторические фото   лекции   любопытное   тренинги   
784
28

Все мы знаем, что во времена наших бабушек и прабабушек музыку слушали на грампластинках. Но не только музыку, уверяю вас. Чем же там еще потчевали человеческое ухо и мозг

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Метки: грампластинки   интересное   исторические фото   лекции   любопытное   тренинги   
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Fishki_surfer Час назад
В Большой Медицинской Энциклопедии тоже были пластинки, я их все в детстве прослушал.
Записи бреда при различных психических расстройствах - очень интересно.
Но в открытой продаже таких пластинок не было.
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