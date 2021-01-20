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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
20 января 2021 08:32
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3001
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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49  комментариев
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1k
Antarno 2 часа назад
Комментарий к фото
Не знаю кто такой Ник Вуйчич...
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−2
wr2x2 7 минут назад
Комментарий к фото
есть, хоть и редко
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−2
wr2x2 8 минут назад
Комментарий к фото
Россия и Украина едины? хоть в чем-то, и это радует
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−2
wr2x2 13 минут назад
Комментарий к фото
..когда проснулась не накрашенной )))
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19k
SerGProS 21 минуту назад
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Жалостливый какой...
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768
Тамара Коршунова 41 минуту назад
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И хором тётушки твердят : как наши годы-то летят!
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8k
Евгений 42 минуты назад
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Ой, да пошли эти д.о.л.б.о.ё.б.ы н.а.х.у.й)))
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99
Григорий Бабкин 48 минут назад
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Неправда. Он плачет: - Жрите сами такое, гниды гладкокожие!
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99
Григорий Бабкин 51 минуту назад
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Но в суп всё равно плюют. По привычке...
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4k
Diesel 52 минуты назад
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А разве есть ноутбуки, которые сделаны не в Китае???
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2k
Vladimir Taranovich Diesel 11 минут назад
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Есть, которые еще сделаны возле Китая
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99
Григорий Бабкин 52 минуты назад
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Таки панорама.
Но, к слову, чем хуже пиндосам, тем меньше они успеют людям нагадить.
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4k
Diesel 55 минут назад
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Что должно быть в корме за 3000 долларов?
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1k
DVPET Diesel 10 минут назад
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Где-то на 2990$ понтов должно быть в таком корме.
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156
Я здесь транзитом Diesel 8 минут назад
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Должен быть тупой пйздеж автора этой как бы глубокомысленной как бы шутки
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4k
Diesel 59 минут назад
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Где-то в параллельной вселенной...
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19k
SerGProS Час назад
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Много чего для интровертов придумано

Много чего для интровертов придумано
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52k
Андрей Час назад
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Ссылка www.youtube.com
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669
Alexander Час назад
Смешные и познавательные картинки
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669
Alexander Час назад
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в нынешнем опоганивании этого мультика в новых сериях и это можно ожидать
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669
Alexander Час назад
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лишь бы не кастрюльки
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669
Alexander Час назад
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пусть Наташа.
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2k
Hamsterskiller Час назад
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Кому эти вонючие резиновые тапки за 90р килограмм нужны?
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19k
SerGProS 2 часа назад
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Это еще что

Это еще что
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4k
Diesel SerGProS 57 минут назад
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Не знаю, не пробовал...
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19k
SerGProS Diesel 9 минут назад
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Заведите себе жену и попробуйте что-нибудь из двух, но не одновременно!
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4k
Diesel SerGProS 3 минуты назад
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Так я тогда буду женой рисковать))
Нет, конечно какой-то кайф от снятия лифчика с жены, несомненно, есть, но, ИМХО, далеко не тот, который испытывает она))
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