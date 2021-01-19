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Как проучить соседей-топтунов

Как проучить соседей-топтунов (3 фото)

Автор:
19 января 2021 20:03
Метки: нарушители закона   сосед   устройство   шум   
1602
3
Как при помощи простого устройства можно добиться взаимопонимания с нарушителями закона «Об обеспечении тишины» и вынудить их побыть в вашей «шкуре».

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Метки: нарушители закона   сосед   устройство   шум   
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19k
Слепой Пью 5 часов назад
И как быть соседям, не виноватым в создании шума? То был один м.дак, создававший дискомфорт, теперь станет два м.удака...
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80k
Александр 14 минут назад
Ну, то есть вибрацию будут ощущать еще как минимум еще 2 квартиры, соседи справа-слева с этажа квартиры над тобой? Так ты еще хуже будешь тогда в моральном плане.
По поводу шума и топота детей - детьми не были? или сидели на стульчике весь день без движения? Вообще этого не понимаю, Все маленькие дети шумят и топают. Да и, как правило, спят уже после 10 вечера.
Если музыка или перфоратор, в период тишины, вызывайте полицию. А колонку и вам могут поставить в отместку.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Только вчера запилил. Еще не ставил. Но штука знатная!
Только вчера запилил. Еще не ставил. Но штука знатная!
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Для тех, кто орет, мол, был один мудак, теперь будет два...
Я 40 лет живу в этом доме и никогда меня не беспокоил ни шум и гулянки соседей. Потом появился новый сосед, который слушал музыку 24 часа в сутки, но не просто так, а прям на всю, при чем музыку я никогда не слышал, я только чувствовал долбежку от мощного саба, которую не перебить. Это ни звук телека погромче, ни беруши ни что не поборет. Такое чувствуют даже глухие.
Судя по удаленной долбежке других соседей и постоянным приездам полиции, ему вправили мозги, я даже подумал, что он переехал в другую комнату или помер от ковида. Эта война длилась 9 месяцев. Но он выжил и сейчас максимум один раз в неделю врубает одну песенку, что можно простить. Но спустя месяц, соседка сверху, спортсменка херова, купила беговую дорожку... Я не против спорта, но представьте себе, что вы сидите в цистерне, а какой-то мудак снаружи долбит по ней резиновым молотком 2-3 удара в секунду на протяжении 2-х часов.
Я не хочу мести, я хочу продемонстрировать на практике, какой это АД! Уже полгода слушаю эту марафонку... Пару месяцев покайфует, возможно поймет.
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469
Олег 3 часа назад
>> проблема актуальна для старых советских домов, где шумоизоляция, как известно, оставляет желать лучшего

серьёзно? в сталинках такие стены, что из пушки стрелять можно, хрен кто услышит
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1M
Беспощадный критик 3 часа назад
Ж/Б "человейники" настолько хорошо передают звуки перфоратора и громкой музыки, что их слышно через подъезд! Так кому вы собираетесь мстить? Точно ниже сказали: был один м%дак, станет два!
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4k
Sanar Беспощадный критик 3 часа назад
Станет два а благодаря таким советам три а то и четыре, мстители, пусть валят в частные дома и воюют с соседями.
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4k
Tatyana 3 часа назад
Уважаемый Автор. Уточните, пожалуйста, куда именно нужно крепить виброколонку, к поверхности, откуда доносятся звуки или без разницы? Правильно ли я понимаю, что соседи смогут оценить уровень дискомфорта только, если через данную колонку пустить звук, например, музыки, то есть эта колонка не возвращает звук, а передаёт? Заранее спасибо за ответ.
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2k
Свирепый Бамбр Tatyana 2 часа назад
Вибродинамик, превращает любую поверхность в резонатор. Вот смотри - держишь его в руках и звук еле слышен, упираешь его в стену (подъездную) выходишь в подъезд, а там словно дискотека идет.
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7k
kaboza 4 часа назад
в пластину металлическую упираеш долото на пифе....жесть для всех но лихо выходит, а так щиток в минус, до эффекта щиток на замке, и лампочку на площадке подвыкрутить, я так вылечил дебилов.
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7k
Cornho kaboza 45 минут назад
А можно как-то более понятно?
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49k
Похабыч 4 часа назад
У полиции уже года как три нет права штрафовать за данное нарушение, в лучшем случае зайдёт участковый, но толку от этого как правило мало. Обращаться нужно в управу, вот только занимаются они замером уровня шума исключительно в рабочее время, т.е. максимум до 19 часов. В ночное время только частная экспертиза которая денег стоит, а все эти самостоятельные замеры на камеру или диктофон не имеют никакой юридической силы по причине отсутствия сертификата. К тому-же по новому законодательству нельзя петь, играть на музыкальных инструментах, включать громко музыку или ТВ, про остальные звуки ничего не сказано - проверено на личном опыте, мне достались соседи дебилы - днём спят а ночью анекдоты травят и ржут во всю глотку..
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12k
Денис 4 часа назад
"Если же законные методы не помогают, то можно попробовать проучить нерадивых соседей своими силами." (с) Beloglazzova :)
Отличный совет!!!
Логическое продолжение этой мысли:
Соседи сверху шумят - поджечь им квартиру, хай горят.
Соседи снизу шумят - затопить их, пусть тонут.
Соседи сбоку шумят - вырвать из стены газовый шланг, подождать минут 10 и поджечь, пусть весь подъезд рванёт :)

Белоглазова, Вы бы сказали аудитории, где живёте. Проще одного такого "успокаивателя" успокоить навсегда, чем всем многоквартирным домом слушать эти вибрации от колонки :)
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12k
aalexey3 5 часов назад
Ага, одни соседи достали, а страдать от этой хрени весь дом будет...
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10k
Олегbl4 5 часов назад
Шняга это, а не динамик. Провода слишком тонкие и сильно греются при нагрузке. Внутри идёт катушка из медной проводки и фольгированного картона. При попытке "дать звука" этот контур из картона проста в хлам махориться об верхнюю мембрану. По поводу тишины в своей квартире, то это полная ерунда. Звук вполне слышим, плюс дребезжание. В общем полный шлак. Зря потраченные деньги. В сети есть способы, как собрать подобные колонки своими руками.
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4k
Tatyana Олегbl4 3 часа назад
Приведите их, пожалуйста.
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5k
Lucky 5 часов назад
Хватит уже постить эту хрень! Бетонная плита будет передавать вибрацию во всех направлениях, в том числе и в квартиру мнимого мстителя
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27k
bgv Lucky 5 часов назад
в конце концов путем перебора автоматов на площадке его вычислят и вибрировать он будет в травматологии.
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2k
Мистер Фикс bgv 3 часа назад
Если есть тамбурная дверь - вибрировать будет только мститель на лестнице
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