Как проучить соседей-топтунов

Сегодня, скорее всего, не существует такого жителя многоэтажки, который был бы доволен своими соседями на все сто. Бесконечные ремонты, детский топот и другие прелести жизни по соседству знакомы всем. Особенно эта проблема актуальна для старых советских домов, где шумоизоляция, как известно, оставляет желать лучшего. А проживает в них по сей день, наверное, добрая половина всех россиян.



Впервые этой проблемой на государственном уровне озаботились в 1999 году, и с тех пор тишина в многоквартирных домах регламентируется федеральным законом № 52, который обязывает всех жителей снижать уровень шума в своих квартирах в период с 21:00 до 8:00 до 30 дБ. Такой уровень шума можно сравнить с шепотом или тиканьем настенных часов.



Исключение составляет лишь новогодняя ночь, в течение которой официально разрешено шуметь.



Но что делать, если соседи не хотят соблюдать закон в остальное время? И не реагируют на ваши просьбы о прекращении шума? В первую очередь необходимо обратиться в полицию и предоставить доказательства. Для этого потребуется сначала зафиксировать нарушение. Запишите видео или сделайте аудиозапись и обратитесь к участковому. Если в полиции признают, что ваши соседи не соблюдают закон, нарушителям выпишут штраф.



Если же законные методы не помогают, то можно попробовать проучить нерадивых соседей своими силами.



В этом случае вам на помощь может прийти виброколонка, или, как ее еще называют, резонаторная колонка. Устройство позволит любителям шума самостоятельно оценить звуки, которые мешали вам уснуть, и превратит по вашему желанию стены, мебель или потолок в большие звукопроизводящие поверхности.



Это небольшое устройство мощностью всего 20-30 Вт, по внешнему виду напоминающее шайбу для игры в хоккей. В отличие от обычных динамиков, где акустические волны создает диффузор (конусообразное устройство из прессованной бумаги), – в вибродинамике звуковая катушка соединяется с подвижной металлической пластиной.