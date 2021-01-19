Как проучить соседей-топтунов

Как при помощи простого устройства можно добиться взаимопонимания с нарушителями закона «Об обеспечении тишины» и вынудить их побыть в вашей «шкуре».
Сегодня, скорее всего, не существует такого жителя многоэтажки, который был бы доволен своими соседями на все сто. Бесконечные ремонты, детский топот и другие прелести жизни по соседству знакомы всем. Особенно эта проблема актуальна для старых советских домов, где шумоизоляция, как известно, оставляет желать лучшего. А проживает в них по сей день, наверное, добрая половина всех россиян.
Впервые этой проблемой на государственном уровне озаботились в 1999 году, и с тех пор тишина в многоквартирных домах регламентируется федеральным законом № 52, который обязывает всех жителей снижать уровень шума в своих квартирах в период с 21:00 до 8:00 до 30 дБ. Такой уровень шума можно сравнить с шепотом или тиканьем настенных часов.
Исключение составляет лишь новогодняя ночь, в течение которой официально разрешено шуметь.
Но что делать, если соседи не хотят соблюдать закон в остальное время? И не реагируют на ваши просьбы о прекращении шума? В первую очередь необходимо обратиться в полицию и предоставить доказательства. Для этого потребуется сначала зафиксировать нарушение. Запишите видео или сделайте аудиозапись и обратитесь к участковому. Если в полиции признают, что ваши соседи не соблюдают закон, нарушителям выпишут штраф.
Если же законные методы не помогают, то можно попробовать проучить нерадивых соседей своими силами.
В этом случае вам на помощь может прийти виброколонка, или, как ее еще называют, резонаторная колонка. Устройство позволит любителям шума самостоятельно оценить звуки, которые мешали вам уснуть, и превратит по вашему желанию стены, мебель или потолок в большие звукопроизводящие поверхности.
Это небольшое устройство мощностью всего 20-30 Вт, по внешнему виду напоминающее шайбу для игры в хоккей. В отличие от обычных динамиков, где акустические волны создает диффузор (конусообразное устройство из прессованной бумаги), – в вибродинамике звуковая катушка соединяется с подвижной металлической пластиной.
Впервые этой проблемой на государственном уровне озаботились в 1999 году, и с тех пор тишина в многоквартирных домах регламентируется федеральным законом № 52, который обязывает всех жителей снижать уровень шума в своих квартирах в период с 21:00 до 8:00 до 30 дБ. Такой уровень шума можно сравнить с шепотом или тиканьем настенных часов.
Исключение составляет лишь новогодняя ночь, в течение которой официально разрешено шуметь.
Но что делать, если соседи не хотят соблюдать закон в остальное время? И не реагируют на ваши просьбы о прекращении шума? В первую очередь необходимо обратиться в полицию и предоставить доказательства. Для этого потребуется сначала зафиксировать нарушение. Запишите видео или сделайте аудиозапись и обратитесь к участковому. Если в полиции признают, что ваши соседи не соблюдают закон, нарушителям выпишут штраф.
Если же законные методы не помогают, то можно попробовать проучить нерадивых соседей своими силами.
В этом случае вам на помощь может прийти виброколонка, или, как ее еще называют, резонаторная колонка. Устройство позволит любителям шума самостоятельно оценить звуки, которые мешали вам уснуть, и превратит по вашему желанию стены, мебель или потолок в большие звукопроизводящие поверхности.
Это небольшое устройство мощностью всего 20-30 Вт, по внешнему виду напоминающее шайбу для игры в хоккей. В отличие от обычных динамиков, где акустические волны создает диффузор (конусообразное устройство из прессованной бумаги), – в вибродинамике звуковая катушка соединяется с подвижной металлической пластиной.
Она бывает съёмной или встроенной. Звуковая катушка, создавая магнитное поле, преобразует электрическую энергию в механические вибрации пластины и передает колебания в стену или потолок.
Динамик крепится пластиной к поверхности при помощи скотча и при подключении пластина передает вибрацию, превращая ее в звук. В твёрдых поверхностях звук способен распространяться в несколько раз быстрее, чем в воздухе, так как молекулы в твёрдых предметах более упорядочены и находятся ближе друг к другу, чем в газах.
Так, скорость распространения звука в воздухе равна 330 метрам в секунду, в воде 1490 — метрам в секунду, а скорость звука в бетонной стене около 5 км в секунду!
Такой динамик можно прижать к потолку с помощью, например, стопки книг и шкафа. А чтобы усилить эффект от динамика, опытные мстители рекомендуют использовать в качестве резонатора обычный теннисный мяч.
Динамик крепится пластиной к поверхности при помощи скотча и при подключении пластина передает вибрацию, превращая ее в звук. В твёрдых поверхностях звук способен распространяться в несколько раз быстрее, чем в воздухе, так как молекулы в твёрдых предметах более упорядочены и находятся ближе друг к другу, чем в газах.
Так, скорость распространения звука в воздухе равна 330 метрам в секунду, в воде 1490 — метрам в секунду, а скорость звука в бетонной стене около 5 км в секунду!
Такой динамик можно прижать к потолку с помощью, например, стопки книг и шкафа. А чтобы усилить эффект от динамика, опытные мстители рекомендуют использовать в качестве резонатора обычный теннисный мяч.
В отличие от обычного акустического звучания, звук от вибродинамиков буквально чувствуется и его невозможно заглушить, заткнув уши. При этом в вашей квартире будет царить относительная тишина.
Некоторые производители домашних кинотеатров встраивают подобные виброколонки в мебель для более полного погружения в атмосферу при просмотре фильмов.
Ваши соседи точно не останутся равнодушными и будут чувствовать музыку буквально всем телом. Используя подобные приспособления, помните, что в таком случае из нарушителей ваши соседи могут превратиться в потерпевших и привлечь к ответственности вас. Поэтому в первую очередь старайтесь решить все мирным путем.
Некоторые производители домашних кинотеатров встраивают подобные виброколонки в мебель для более полного погружения в атмосферу при просмотре фильмов.
Ваши соседи точно не останутся равнодушными и будут чувствовать музыку буквально всем телом. Используя подобные приспособления, помните, что в таком случае из нарушителей ваши соседи могут превратиться в потерпевших и привлечь к ответственности вас. Поэтому в первую очередь старайтесь решить все мирным путем.
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Метки: нарушители закона сосед устройство шум
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По поводу шума и топота детей - детьми не были? или сидели на стульчике весь день без движения? Вообще этого не понимаю, Все маленькие дети шумят и топают. Да и, как правило, спят уже после 10 вечера.
Если музыка или перфоратор, в период тишины, вызывайте полицию. А колонку и вам могут поставить в отместку.
Я 40 лет живу в этом доме и никогда меня не беспокоил ни шум и гулянки соседей. Потом появился новый сосед, который слушал музыку 24 часа в сутки, но не просто так, а прям на всю, при чем музыку я никогда не слышал, я только чувствовал долбежку от мощного саба, которую не перебить. Это ни звук телека погромче, ни беруши ни что не поборет. Такое чувствуют даже глухие.
Судя по удаленной долбежке других соседей и постоянным приездам полиции, ему вправили мозги, я даже подумал, что он переехал в другую комнату или помер от ковида. Эта война длилась 9 месяцев. Но он выжил и сейчас максимум один раз в неделю врубает одну песенку, что можно простить. Но спустя месяц, соседка сверху, спортсменка херова, купила беговую дорожку... Я не против спорта, но представьте себе, что вы сидите в цистерне, а какой-то мудак снаружи долбит по ней резиновым молотком 2-3 удара в секунду на протяжении 2-х часов.
Я не хочу мести, я хочу продемонстрировать на практике, какой это АД! Уже полгода слушаю эту марафонку... Пару месяцев покайфует, возможно поймет.
серьёзно? в сталинках такие стены, что из пушки стрелять можно, хрен кто услышит
Отличный совет!!!
Логическое продолжение этой мысли:
Соседи сверху шумят - поджечь им квартиру, хай горят.
Соседи снизу шумят - затопить их, пусть тонут.
Соседи сбоку шумят - вырвать из стены газовый шланг, подождать минут 10 и поджечь, пусть весь подъезд рванёт :)
Белоглазова, Вы бы сказали аудитории, где живёте. Проще одного такого "успокаивателя" успокоить навсегда, чем всем многоквартирным домом слушать эти вибрации от колонки :)