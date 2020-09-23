Соцсети обескуражены новой защитной маской в виде космошлема

В этом году мы уже перестали удивляться тому, что происходит, не правда ли? Но все-таки иногда глаза все равно лезут на лоб. Вот, например, оцените новинку на рынке средств индивидуальной защиты: маска под названием MicroClimate Air. Огонь!
Раз уж список обязательных для ношения с собой вещей теперь включает защитную маску, то почему бы не приобрести для себя самое лучшее? Особенно актуально будет для любителей научной фантастики. Ну или просто для тех, кто хочет выглядеть как человек, только что сошедший с космического корабля.
Для тех, кому не по нраву стандартные маски для лица, есть новое решение
Это защитный шлем, полностью закрывающий голову. Он сделан из ткани, которую можно стирать, и прозрачного акрилового "окошка" для лица. В шлеме есть встроенная система вентиляции, использующая мощные фильтры. Компания-производитель уверяет, что владелец такого шлема будет чувствовать себя "свежо и свободно" - и никаких запотевших очков! За комфорт придется заплатить 199 долларов.
Плюсы: воздушные фильтры, вентиляция, отсутствие запотевания
Новый футуристический продукт - детище Майкла Холла, предпринимателя, который придумал эти шлемы, катаясь на лыжах. "Майкл Холл представил себе новое устройство, катаясь на лыжах со своей семьей в горах Юты", - говорится на сайте.
Он может работать четыре часа без подзарядки
"Когда он разговаривал со своими детьми на горнолыжном подъемнике, он не видел их лиц. Им мешали лыжные маски, защитные очки и т. д. Это оборудование быстро становится мокрым, холодным, неприятным на ощупь. Так ему в голову пришла идея новых устройств, которые будут создавать "микроклимат" вокруг головы".
При этом шлем выполнен из ткани, которую можно мыть/стирать
На веб-сайте MicroClimate Air также говорится, что существует девять патентных заявок в США, которые защищают новый шлем, включая его конструкцию с воздушным потоком и моющуюся фильтрующую ткань. Компания также отмечает, что шлем "хорошо работает с AirPods".
Вроде бы все здорово, но выглядит, мягко говоря, странно. А вы что думаете? Будет кто-то пользоваться такими шлемами?
Вроде бы все здорово, но выглядит, мягко говоря, странно. А вы что думаете? Будет кто-то пользоваться такими шлемами?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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уже доказанно что подобные маски опасны, так как не весь выдох заменяется свежей порцией воздуха и происходит накопление углекислого газа в пространстве маски даже при наддуве, особенно при наличии фильтра, что чревато потерей сознания, на масках так и пишут "не использовать в одиночестве и без присмотра спасателя".
фильм "Заражение" 2011 г.в.
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Конечно будут - идиотов "на 100 лет вперёд припасено"...