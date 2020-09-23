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Соцсети обескуражены новой защитной маской в виде космошлема

Соцсети обескуражены новой защитной маской в виде космошлема (8 фото)

Автор:
23 сентября 2020 11:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Защитный шлем   защитная маска   инновация   новинка   разработка   устройство   шлем   
914
8
В этом году мы уже перестали удивляться тому, что происходит, не правда ли? Но все-таки иногда глаза все равно лезут на лоб. Вот, например, оцените новинку на рынке средств индивидуальной защиты: маска под названием MicroClimate Air. Огонь!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Защитный шлем   защитная маска   инновация   новинка   разработка   устройство   шлем   
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22  комментария
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20k
Vazari 2 часа назад
"Соцсети обескуражены".... Как же выбешивают эти идиотские заголовки.
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3k
Schumacher 5 минут назад
во первых, оч бесит когда кто то выдает уже существующее изделие как что то новое изобретенное им лично и массы это признают. Ниже на фото похожая маска, снять трубу и поставить фильтр, с самого начала пандемии были такие эксперименты, но как видим не прижилось, так как ; во вторых...
уже доказанно что подобные маски опасны, так как не весь выдох заменяется свежей порцией воздуха и происходит накопление углекислого газа в пространстве маски даже при наддуве, особенно при наличии фильтра, что чревато потерей сознания, на масках так и пишут "не использовать в одиночестве и без присмотра спасателя".
во первых, оч бесит когда кто то выдает уже существующее изделие как что то новое изобретенное им лично и массы это признают. Ниже на фото похожая маска, снять трубу и поставить фильтр, с самого начала пандемии были такие эксперименты, но как видим не прижилось, так как ; во вторых... уже доказанно что подобные маски опасны, так как не весь выдох заменяется свежей порцией воздуха и происходит накопление углекислого газа в пространстве маски даже при наддуве, особенно при наличии фильтра, что чревато потерей сознания, на масках так и пишут "не использовать в одиночестве и без присмотра спасателя".
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2k
portroy 13 минут назад
Ох! Заткнись и бери мои деньги прямо! все эти маски реально неудобные для очкарика, запотевают вечно очки, + не работает face ID на телеофне - вещь крутая, главное чтобывсила немного. Я бы заазал.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Мотошлем с обдувом. Не?
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2k
BoRe 42 минуты назад
почему не такой? )))
фильм "Заражение" 2011 г.в.
почему не такой? ))) фильм "Заражение" 2011 г.в.
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3k
Schumacher BoRe Минуту назад
намного дешевле, проще и эффективнее, да и при учете что внутренний объем это не только маска но и костюм с наддувом, застоя выдоха не происходит.
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9k
Eltiftel 46 минут назад
в ней наверное голову ох..ено мыть! Воду наливаешь и ходишь
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9k
Denissg 49 минут назад
Если я приду куда-нибуль в таком "унитазе", люди подумают, что я долб..б, и будут правы.
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160
Остап Ива́нович. 49 минут назад
элитная маска за 200 $. Которая покажет какой вы элитный..
элитная маска за 200 $. Которая покажет какой вы элитный..
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7k
Vacony 2 часа назад
это дорого ... и почему не будет запотевать то ? вы во влажную погоду прохладную выйдите..
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6k
Doomer Vacony Час назад
Встроенные вентиляторы с батареей на 4 часа работы обдувают стекло и не дают ему запотевать.
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38k
Raush 2 часа назад
Последний писк в моде намордников...
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17k
SerGProS 2 часа назад
Защита раз и навсегда! Дешево! Удобно! Быстро! Надежно!!!

Защита раз и навсегда! Дешево! Удобно! Быстро! Надежно!!!
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7k
Vlad 2 часа назад
дороговато, но что-то в этом есть.
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4k
Иван 2 часа назад
Для городов, где говна в атмосфере больше, чем кислорода, самый раз.
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0
Женя 2 часа назад
Не для Русских. Всегда будет запотевать. Особенно по утрам в понедельник.
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2k
Frank Borman Женя 2 часа назад
Для россиянинов самое оно. Можно прийти бухим на работу, и никто не почуствует запах перегара. Можно даже курить в этом шлеме - фильтр отфильтрует дым. Для политиков хорош - даже если избиратели плюнут в лицо, он ничего не почуствует.
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9k
Eltiftel Frank Borman 45 минут назад
а если политик соизволит плюнуть в своих избирателей?
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25k
Игорь 2 часа назад
А вы что думаете? Будет кто-то пользоваться такими шлемами?
=======
Конечно будут - идиотов "на 100 лет вперёд припасено"...
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77
Буся Игорь Полчаса назад
Будут, но не долго....примерно 4 часа)
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