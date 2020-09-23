Соцсети обескуражены новой защитной маской в виде космошлема

Раз уж список обязательных для ношения с собой вещей теперь включает защитную маску, то почему бы не приобрести для себя самое лучшее? Особенно актуально будет для любителей научной фантастики. Ну или просто для тех, кто хочет выглядеть как человек, только что сошедший с космического корабля.