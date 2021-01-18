Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе

Падежей больше, чем ты думаешь



Помимо именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного падежей, с которыми мы знакомились на школьной скамье, есть еще несколько. К примеру, звательный падеж используется в предложениях вроде: «Пап, купи мне машинку!»



Также есть партитивный падеж, который еще именуют вторым родительным. Его используют для обозначения свойства частичности. Например, можно попросить купить «мешок сахару», а можно «мешок сахара». Оба варианта правильные и взаимозаменяемы. Но в первом случае — это партитив, а во втором — родительный падеж.



Формы местного падежа чаще всего совпадают с формами предложного, но есть исключения. Например: «в раю» и «о рае».



Самая редкая буква



Букву «ф» в русском языке используют реже всего. В славянском алфавите она появилась из-за влияния греческого. Так что практически не существует исконно >русских слов с этой буквой, за исключением звукоподражаний вроде «тьфу» или «фыркать». Кстати, Пушкин весьма годился тем, что в его «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот.



Дефективные глаголы



Такое название носят глаголы, которые не образуют всех форм спряжения. Наверняка ты слышал, что у слова «победить» в первом лице единственного числа используется словосочетание «одержу победу». Кроме этого, к дефективным относятся глаголы «убедить», «дудеть», «дерзить», «очутиться» и другие.



Уникальные суффиксы и приставки



Многие приставки и суффиксы регулярно используются в русском языке для образования новых слов, но есть и такие, которые встречаются лишь в одном или нескольких случаях. Например, приставка «су-» в слове сумерки, или суффикс «-адь-» в слове попадья.



Кириллица не дело рук Кирилла и Мефодия



Братьев Кирилла и Мефодия считают создателями русской письменности. Даже азбуку в честь младшего назвали. Однако Кирилл придумал глаголицу, а кириллицу придумали его ученики. Согласно самой распространенной версии сделал это Климент Охридский.



Слово без корня



Точнее будет сказать, что «вынуть» — это слово с нулевым корнем. Когда-то оно звучало как «вынять», но со временем изменилось и суффикс «-ну-» заменил корень «-ня-».



У некоторых слов есть авторы



Часто авторы различных произведений придумывают так называемые окказионализмы — слова, созданные для художественной выразительности. Вот только со временем некоторые такие становятся частью повседневной лексики. К примеру, слова «благотворительность», «трогательный», «достопримечательность» придумал Карамзин.



Конечно, это далеко не все особенности русского языка. Есть и другие интересные случаи. Но мы искренне надеемся, что этот материал выполнил свою познавательную функцию.