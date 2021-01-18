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Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе

Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе (2 фото)

Автор:
18 января 2021 03:30
Метки: особенности   рассказывали   русский   школа   язык   
313
2
Изучая русский язык, можно ежедневно узнавать для себя что-то новое. Школьная программа ставит нас в рамки, не позволяя понять всю глубину речи. С другой стороны, многие и в азах разобраться не могут. В этом материале мы раскроем те особенности русского языка, о которых большинство даже не подозревает.

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Метки: особенности   рассказывали   русский   школа   язык   
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6  комментариев
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alertol 2 часа назад
Русский язык вообще очень странный, например дать по морде, и дать в морду, это одно и то же... А вот дать по жопе ...
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Вася 6 минут назад
Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе
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7k
Вася 10 минут назад
Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе
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8k
Александр Полчаса назад
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seller-k 42 минуты назад
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Вася Куралесофф 3 часа назад
Занимательный ликбез
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