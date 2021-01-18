Особенности русского языка, о которых не рассказывали в школе

Изучая русский язык, можно ежедневно узнавать для себя что-то новое. Школьная программа ставит нас в рамки, не позволяя понять всю глубину речи. С другой стороны, многие и в азах разобраться не могут. В этом материале мы раскроем те особенности русского языка, о которых большинство даже не подозревает.
Падежей больше, чем ты думаешь
Помимо именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного падежей, с которыми мы знакомились на школьной скамье, есть еще несколько. К примеру, звательный падеж используется в предложениях вроде: «Пап, купи мне машинку!»
Также есть партитивный падеж, который еще именуют вторым родительным. Его используют для обозначения свойства частичности. Например, можно попросить купить «мешок сахару», а можно «мешок сахара». Оба варианта правильные и взаимозаменяемы. Но в первом случае — это партитив, а во втором — родительный падеж.
Формы местного падежа чаще всего совпадают с формами предложного, но есть исключения. Например: «в раю» и «о рае».
Самая редкая буква
Букву «ф» в русском языке используют реже всего. В славянском алфавите она появилась из-за влияния греческого. Так что практически не существует исконно >русских слов с этой буквой, за исключением звукоподражаний вроде «тьфу» или «фыркать». Кстати, Пушкин весьма годился тем, что в его «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот.
Дефективные глаголы
Такое название носят глаголы, которые не образуют всех форм спряжения. Наверняка ты слышал, что у слова «победить» в первом лице единственного числа используется словосочетание «одержу победу». Кроме этого, к дефективным относятся глаголы «убедить», «дудеть», «дерзить», «очутиться» и другие.
Уникальные суффиксы и приставки
Многие приставки и суффиксы регулярно используются в русском языке для образования новых слов, но есть и такие, которые встречаются лишь в одном или нескольких случаях. Например, приставка «су-» в слове сумерки, или суффикс «-адь-» в слове попадья.
Кириллица не дело рук Кирилла и Мефодия
Братьев Кирилла и Мефодия считают создателями русской письменности. Даже азбуку в честь младшего назвали. Однако Кирилл придумал глаголицу, а кириллицу придумали его ученики. Согласно самой распространенной версии сделал это Климент Охридский.
Слово без корня
Точнее будет сказать, что «вынуть» — это слово с нулевым корнем. Когда-то оно звучало как «вынять», но со временем изменилось и суффикс «-ну-» заменил корень «-ня-».
У некоторых слов есть авторы
Часто авторы различных произведений придумывают так называемые окказионализмы — слова, созданные для художественной выразительности. Вот только со временем некоторые такие становятся частью повседневной лексики. К примеру, слова «благотворительность», «трогательный», «достопримечательность» придумал Карамзин.
Конечно, это далеко не все особенности русского языка. Есть и другие интересные случаи. Но мы искренне надеемся, что этот материал выполнил свою познавательную функцию.
Помимо именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного падежей, с которыми мы знакомились на школьной скамье, есть еще несколько. К примеру, звательный падеж используется в предложениях вроде: «Пап, купи мне машинку!»
Также есть партитивный падеж, который еще именуют вторым родительным. Его используют для обозначения свойства частичности. Например, можно попросить купить «мешок сахару», а можно «мешок сахара». Оба варианта правильные и взаимозаменяемы. Но в первом случае — это партитив, а во втором — родительный падеж.
Формы местного падежа чаще всего совпадают с формами предложного, но есть исключения. Например: «в раю» и «о рае».
Самая редкая буква
Букву «ф» в русском языке используют реже всего. В славянском алфавите она появилась из-за влияния греческого. Так что практически не существует исконно >русских слов с этой буквой, за исключением звукоподражаний вроде «тьфу» или «фыркать». Кстати, Пушкин весьма годился тем, что в его «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот.
Дефективные глаголы
Такое название носят глаголы, которые не образуют всех форм спряжения. Наверняка ты слышал, что у слова «победить» в первом лице единственного числа используется словосочетание «одержу победу». Кроме этого, к дефективным относятся глаголы «убедить», «дудеть», «дерзить», «очутиться» и другие.
Уникальные суффиксы и приставки
Многие приставки и суффиксы регулярно используются в русском языке для образования новых слов, но есть и такие, которые встречаются лишь в одном или нескольких случаях. Например, приставка «су-» в слове сумерки, или суффикс «-адь-» в слове попадья.
Кириллица не дело рук Кирилла и Мефодия
Братьев Кирилла и Мефодия считают создателями русской письменности. Даже азбуку в честь младшего назвали. Однако Кирилл придумал глаголицу, а кириллицу придумали его ученики. Согласно самой распространенной версии сделал это Климент Охридский.
Слово без корня
Точнее будет сказать, что «вынуть» — это слово с нулевым корнем. Когда-то оно звучало как «вынять», но со временем изменилось и суффикс «-ну-» заменил корень «-ня-».
У некоторых слов есть авторы
Часто авторы различных произведений придумывают так называемые окказионализмы — слова, созданные для художественной выразительности. Вот только со временем некоторые такие становятся частью повседневной лексики. К примеру, слова «благотворительность», «трогательный», «достопримечательность» придумал Карамзин.
Конечно, это далеко не все особенности русского языка. Есть и другие интересные случаи. Но мы искренне надеемся, что этот материал выполнил свою познавательную функцию.
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Метки: особенности рассказывали русский школа язык
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