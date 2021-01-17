10 великолепных актерских дуэтов советского кино

Очень часто в кино складываются не только режиссерско-актерские тандемы, но и актерские дуэты. В советском кино было немало роскошных актерских дуэтов. И пускай некоторые из них снялись всего в одном фильме, но эти работы безупречны.
Этот дуэт вместе сыграв в семи фильмах и каждая работа великолепна. Наиболее яркими были, конечно же комедийные работы. Но были и работы серьезные. А сколько вместе он провели на театральной сцене. Безусловно, самый узнаваемый и любимый актерский дуэт в нашей стране.
Оба актера работали в одном театре у одного режиссера. У него же они и снимались вместе в кино. И каждый из фильмов Марка ЗАХАРОВА с этими актерами это просто шедевр. Кино невероятно интеллектуальное и при этом очень чувственное. Два настоящих красавца. Слишком рано ушедших
По сути дела у этого дуэта одна но очень большая совместная работа. Наши ХОЛМС и ВАТСОН признаны лучшими воплощениями даже на родине автора их создавшего. Каждая серия приключений смотрится с упоением и огромным интересом. Каждый из актеров наградил своего персонажа потрясающими качествами и шармом.
Эти актеры были большими друзьями в жизни. Вместе они снимались не очень много. Но каждый фильм смело можно внести в золотой фонд советского да и мирового кино тоже. Наверняка у Василия Макаровича были и еще планы сняться вместе со своим другом, но им не суждено было сбыться.
Уже только за одних "Офицеров" их помнят и любят. Но у этого дуэта есть еще одна замечательная работа. Милицейский детектив "Петровка, 38" и продолжение "Огарева, 6" тоже знаковый фильм для отечественного кинематографа.
На мой взгляд, одна из самых красивых пар нашего кино. Оба утонченные и элегантные. Настолько приятно смотреть на этот дуэт на экране. Эта пара вместе сыграла в нескольких фильмах. И все были успешны. Многие приписывали этой паре роман в реальной жизни, но на самом деле у них были очень теплые дружеские отношения
У этого дуэта всего одна совместная работа, но такая, что от нее мурашки по всему телу при каждом просмотре. А ведь комедийного актера СМИРНОВА на эту роль утверждать долгое время не хотели. Пока не узнали, что он заслуженный фронтовик. Один из лучших фильмов о Войне в истории мирового кино.
Вместе эта парочка в кино сыграла аж в пяти фильмах. Два раза в комедиях ГАЙДАЯ. Но если первое появление было в одной из короткометражных новелл, то уже "Иван Васильевич меняет профессию" полноценная совместная большая работа. Вместе они смотрелись настолько гармонично, настолько и нелепо. И если Шурик одинаков во всех работах, то СЕЛЕЗНЕВА разная совершенно.
Этот дуэт помнят наверное лишь зрители сильно старшего поколения. Боевые друзья, стоявшие у истоков нашего кино. Оба отличные актеры сами по себе, но настолько шикарным дуэтом были в кино. Фильмы с их участием очень любили.
У этого дуэта аж 11 совместных работ. Чуть ли не больше всех в нашем кино. Оба прославленные мэтры кинематографа. Каждый сам по себе состоявшаяся личность в кино. Но в совместных работах никто не перетягивал одеяло на себя. Оттого и фильмы получались превосходные.
Источник:
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назвать Абдулова и Янковского дуэтом - это сильно, ага.
Абдулов - кумир, любимец публики, спору нет, но он - актёр одноплановый, герой-любовник, он сам себя играл.
а Янковский - он многоличностный, всеплановый. сравните только "служили два товарища", "тот самый мюнхаузен" и "Крейцерова соната". Величайший актёр, он мог всё.
всё, что обоих связывало - только Марк Захаров. ну какой же это дуэт? коллеги - да, партнёры. я не знаю, дружили ли они вообще, или просто были коллегами. как их можно сравнивать с Папанов/Миронов? вот это был дуэт, да, тут даже вопросов быть не может...
или Ширвиндт-Державин? они-то где?