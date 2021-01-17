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10 великолепных актерских дуэтов советского кино

10 великолепных актерских дуэтов советского кино (10 фото)

Автор:
17 января 2021 16:35
Метки: Дуэты   актеры   кино   
1456
10

Очень часто в кино складываются не только режиссерско-актерские тандемы, но и актерские дуэты. В советском кино было немало роскошных актерских дуэтов. И пускай некоторые из них снялись всего в одном фильме, но эти работы безупречны.

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Метки: Дуэты   актеры   кино   
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8k
Taxi007 5 часов назад
Ширвиндт и Державин

Ширвиндт и Державин
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iCyanide 42 минуты назад
Интересно, мультики считаются? Как по мне, Шарик и Матроскин просто шедевр.
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13k
Alex 2 часа назад
А трио?
А трио?
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1k
Peter Griffin 2 часа назад
10 великолепных актерских дуэтов советского кино
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2k
PLT LDR Peter Griffin Час назад
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Ты и она не две пары в сапоге!
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1k
Peter Griffin PLT LDR 3 минуты назад
Спасибо,я пешком постою!)
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2k
Дмитр Стар 5 часов назад
Ссылка coub.com
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3k
schmubu 5 часов назад
для полноты не хватает списка совместных фильмы для каждого дуэта. но тупо копипастить, конечно, проще, чем нормальные топики делать.
назвать Абдулова и Янковского дуэтом - это сильно, ага.

Абдулов - кумир, любимец публики, спору нет, но он - актёр одноплановый, герой-любовник, он сам себя играл.
а Янковский - он многоличностный, всеплановый. сравните только "служили два товарища", "тот самый мюнхаузен" и "Крейцерова соната". Величайший актёр, он мог всё.
всё, что обоих связывало - только Марк Захаров. ну какой же это дуэт? коллеги - да, партнёры. я не знаю, дружили ли они вообще, или просто были коллегами. как их можно сравнивать с Папанов/Миронов? вот это был дуэт, да, тут даже вопросов быть не может...
или Ширвиндт-Державин? они-то где?
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14k
Юрий 5 часов назад

10 великолепных актерских дуэтов советского кино
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2k
PLT LDR Юрий Час назад
Классный дуэт вышел. Говорят, они на площадке друг друга конкретно под**бывали во время съёмок.
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101k
БрОдЯгА 5 часов назад
Их не 10. Их больше
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3k
Vasiliy Pakazyava 5 часов назад
10 великолепных актерских дуэтов советского кино
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