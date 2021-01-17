10 великолепных актерских дуэтов советского кино

У этого дуэта всего одна совместная работа, но такая, что от нее мурашки по всему телу при каждом просмотре. А ведь комедийного актера СМИРНОВА на эту роль утверждать долгое время не хотели. Пока не узнали, что он заслуженный фронтовик. Один из лучших фильмов о Войне в истории мирового кино.