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Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?

Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ? (8 фото)

Автор:
16 января 2021 20:49
Метки: Родина овощей   борщ   история возникновения   
387
8
Что такое борщ? Это "сложносочинённое" варево из традиций, верований, вкусов и колорита множества стран. Однако собрать эти ингредиенты вместе, добавить туда картофель из Америки и оттуда же томаты, привезти из Индии свёклу, заправить капустой из Персии и морковью из Афганистана смогли именно русские. Теперь за первородство борща сражаются так же, как за открытие космоса человечеству. Космос, как и борщ, открыла миру Россия, споры излишни.
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Метки: Родина овощей   борщ   история возникновения   
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Навеяло анек:
Раньше свидомые спрашивали: "Чей Крым?". Теперь спрашивают: "Чей борщ?".
Правильный ответ: "Чей Крым, того и борщ".
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38k
doker 2 часа назад
Что за овощ цибуля - знают все. Это к чему я - исследователь античной кулинарии Эльвира НаЦибулина звучит лучше.

А лучший борщ только мама готовила. Большинство не дадут соврать.
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1k
Александр 2 часа назад
Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?
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8k
Kostick 2 часа назад
не про борщ. однажды выпивал в компании очень колоритного армянина. под шашлык, да пиво-водку, ессно разговаривали. так через пару часов я уже не сдержался, и сказал - "аршак-джан, тебя послушать, так армяне не только колесо придумали, всю кулинарию вкусную, даже солнце научили на востоке подниматься". так и с борщом. разумеется что рецепты вкусных блюд расходятся по миру. но вот претендовать на первенство? как минимум не скромно. а уж если говорить о том, что такое классическая русская кухня. мне, как кубаноиду, там практически всё не нравится. но на вкус и цвет) некие и мышей летучих жруть.
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529
zeros68 3 часа назад
Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?
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611
Alexander 3 часа назад
Пофиг какой национальности борщ, главное, как приготовлен и наваристость, а под водочку да со сметаной сразу забывается его историческая национальная родословность)
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3k
TirAn 3 часа назад
Мне всё равно чей он, главное, что бы вкусный был.
Самый вкусный борщ ел в военторговском кафе п. Рыбачий, на Камчатке.
Но это не говрит о том, что борщ изобрели военные или камчадалы.
Если кому то совсем нехрен делать - пусть спорят о происхождении борща, пельменей.
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57k
Опиум для народа TirAn 2 часа назад
Когда своими делами гордиться никак,то приходится выискивать заслуги предков.
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3k
TirAn Опиум для народа Час назад
Согласен
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350k
NAZARETH 3 часа назад
Всё вы врётииииии!!!!
Всё вы врётииииии!!!!
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44k
noName 3 часа назад
Ток пост появился,уже 4 минуса!Бдят хлопцы!
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6k
Сергей noName 2 часа назад
Надо хлопцам подбросить,что и галушки не их.Клёцки готовили гораздо раньше хохлов.
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