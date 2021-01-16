Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?

Как установил Николай Вавилов, корни этого растения тоже уходят в глубь американского континента. Интересно, что овощ во времена оные слыл таким же ядовитым, как и плоды картофеля. Есть даже такой интересный исторический факт: у Джорджа Вашингтона во время войны США за независимость от Британии в 1780-х годах повар оказался шпионом английского короля. И однажды этот агент попытался отравить легендарного государственного деятеля: по одним данным, приготовил ему тушёное мясо с помидорами, по другим — просто преподнёс внушительный сочный томат. В любом случае, Вашингтон с наслаждением отведал и был крайне доволен. А повар после этого покончил жизнь самоубийством. И в те же самые времена (точнее — в 1780 году) российский посол отправил императрице Екатерине II из Италии партию фруктов, среди которых были и помидоры. Кстати, pomo d'oro в переводе с итальянского — "золотое яблоко". Так вот, алые плоды императрице очень понравились. Любопытно, что к тому времени эти самые "яблоки" уже не первый десяток лет выращивали в Крыму, Грузии, Астрахани.