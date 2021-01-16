— Итак, вы утверждаете, что вы из 2018 года, а вовсе не еретик и не сумасшедший, и вас не надо жечь на костре.
— Д-да.
— Д-да.
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— Ну, что же. Предположим, я вам верю, но вот все остальные отцы-инквизиторы — нет. Но ведь не так уж сложно проверить ваше утверждение. Если вы из будущего, то знаете, что будет происходить. Итак, когда закончится правление Людовика IX?
— Эмм… Я не помню, очень частная дата.
— Допускаю. Тогда так: чем кончится Восьмой крестовый поход?
— Хм… Знаете, я не эксперт в истории.
— Допускаю. География?
— Не очень…
— Математика?
— Эмм, ну е равно мц квадрат.
— Что?
— Не важно… В общем, нет.
— Геометрия, быть может?
— Пифагоровы штаны… Нет…
— Я пытаюсь вам помочь, попробуем по-другому. Может, вы что-то расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках?
— Ну… Земля круглая…
— Спасибо, мы в курсе. Что-то еще?
— Ну, в наше время есть электричество…
— Уже интереснее, что это?
— В общем, такая штука, на которой работает почти все в мире!
— Можете подробнее объяснить?
— Ну… Там… Электроны, бегут по проводкам… Плюс, минус… Блин…
— Вы можете добыть электричество, продемонстрировать его работу?
— Нет…
— Хм, может хоть какие-то полезные навыки и знания из будущего у вас есть?
— Сожгите меня к хренам…
— Эмм… Я не помню, очень частная дата.
— Допускаю. Тогда так: чем кончится Восьмой крестовый поход?
— Хм… Знаете, я не эксперт в истории.
— Допускаю. География?
— Не очень…
— Математика?
— Эмм, ну е равно мц квадрат.
— Что?
— Не важно… В общем, нет.
— Геометрия, быть может?
— Пифагоровы штаны… Нет…
— Я пытаюсь вам помочь, попробуем по-другому. Может, вы что-то расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках?
— Ну… Земля круглая…
— Спасибо, мы в курсе. Что-то еще?
— Ну, в наше время есть электричество…
— Уже интереснее, что это?
— В общем, такая штука, на которой работает почти все в мире!
— Можете подробнее объяснить?
— Ну… Там… Электроны, бегут по проводкам… Плюс, минус… Блин…
— Вы можете добыть электричество, продемонстрировать его работу?
— Нет…
— Хм, может хоть какие-то полезные навыки и знания из будущего у вас есть?
— Сожгите меня к хренам…
Источник:
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Переносит его, значит, в тело какого-то прынца или крестьянина в средние века и он там сразу начинает пушки изобретать, ружжо со снайперским прицелом. А все вокруг бегают и только диву даются такому разумному дитяте. :)
Ну или попадает он в тело Жукова и помнит наизусть, сцуко, в каком часу и по какой дороге поехал генерал Павлов 22 июня 1941 года, кто был старший помощник главного конструктора Тульского оружейного завода и в какой район Медрогорска его нужно эвакуировать.
Ну и разумеется, Сталин всё это видит, но воспринимает абсолютно нормально, даже когда Главный Герой рассказывает при нём Судоплатову, в какой коридор в Вольфшанце надо свернуть, чтобы попасть в кабинет Гитлера :)
Ппц, как же я ржу, когда такое читаю.
Кстати, если кто читал норм книги про попаданцев без такого отстоя - не сочтите за труд, скажите название, пожалуйста.
http://www.rusf.ru/kb/stories/parovoz_dlya_carya/text-01.htmhttp://www.rusf.ru/kb/stories/parovoz_dlya_carya/text-01.htm
это, пожалуй, единственно дельное предложение по отношению к ТС.