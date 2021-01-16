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Мы из будущего

Мы из будущего (1 фото)

Автор:
16 января 2021 12:22
Метки: Юмор   будущее   знание   прошлое   
1061
1
— Итак, вы утверждаете, что вы из 2018 года, а вовсе не еретик и не сумасшедший, и вас не надо жечь на костре.
— Д-да.

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Метки: Юмор   будущее   знание   прошлое   
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16  комментариев
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11k
Денис 4 часа назад
Да, это постоянно смешит меня в книгах про попаданцев :)
Переносит его, значит, в тело какого-то прынца или крестьянина в средние века и он там сразу начинает пушки изобретать, ружжо со снайперским прицелом. А все вокруг бегают и только диву даются такому разумному дитяте. :)

Ну или попадает он в тело Жукова и помнит наизусть, сцуко, в каком часу и по какой дороге поехал генерал Павлов 22 июня 1941 года, кто был старший помощник главного конструктора Тульского оружейного завода и в какой район Медрогорска его нужно эвакуировать.
Ну и разумеется, Сталин всё это видит, но воспринимает абсолютно нормально, даже когда Главный Герой рассказывает при нём Судоплатову, в какой коридор в Вольфшанце надо свернуть, чтобы попасть в кабинет Гитлера :)

Ппц, как же я ржу, когда такое читаю.
Кстати, если кто читал норм книги про попаданцев без такого отстоя - не сочтите за труд, скажите название, пожалуйста.
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1k
Сложные Щи Полчаса назад
Хоть и боян, но, тем не менее актуален. И, как мне кажется, с течением времени и объективной реальности, будет всё более и более актуальным
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260
Вася 2 часа назад
Кир Булычев - Паравоз для царя
http://www.rusf.ru/kb/stories/parovoz_dlya_carya/text-01.htmhttp://www.rusf.ru/kb/stories/parovoz_dlya_carya/text-01.htm
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Мы из будущего
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3k
schmubu 3 часа назад
< Сожгите меня к хренам…

это, пожалуй, единственно дельное предложение по отношению к ТС.
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37k
Прораб 4 часа назад
Знатный боян. Боянище!

Знатный боян. Боянище!
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104k
Фима Петров Прораб 2 часа назад
Вот бОян. Иди уроки учи, двоечник!

Вот бОян. Иди уроки учи, двоечник!
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