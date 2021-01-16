— Ну, что же. Предположим, я вам верю, но вот все остальные отцы-инквизиторы — нет. Но ведь не так уж сложно проверить ваше утверждение. Если вы из будущего, то знаете, что будет происходить. Итак, когда закончится правление Людовика IX?

— Эмм… Я не помню, очень частная дата.

— Допускаю. Тогда так: чем кончится Восьмой крестовый поход?

— Хм… Знаете, я не эксперт в истории.

— Допускаю. География?

— Не очень…

— Математика?

— Эмм, ну е равно мц квадрат.

— Что?

— Не важно… В общем, нет.

— Геометрия, быть может?

— Пифагоровы штаны… Нет…

— Я пытаюсь вам помочь, попробуем по-другому. Может, вы что-то расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках?

— Ну… Земля круглая…

— Спасибо, мы в курсе. Что-то еще?

— Ну, в наше время есть электричество…

— Уже интереснее, что это?

— В общем, такая штука, на которой работает почти все в мире!

— Можете подробнее объяснить?

— Ну… Там… Электроны, бегут по проводкам… Плюс, минус… Блин…

— Вы можете добыть электричество, продемонстрировать его работу?

— Нет…

— Хм, может хоть какие-то полезные навыки и знания из будущего у вас есть?

— Сожгите меня к хренам…