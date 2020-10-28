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Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег

Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег (16 фото)

Автор:
28 октября 2020 20:02
Метки: девушки   объявления   отношения   содержанка   соцсети   эскортница   
2145
16
Разрешите поинтересоваться, с каких это пор быть содержанками и эскортницами перестало быть стыдно? Сегодня девушки в открытую заявляют о своих способностях и "наклеивают на себя ценник". Друзья, в какой момент мы свернули не в ту сторону?
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Метки: девушки   объявления   отношения   содержанка   соцсети   эскортница   
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Илья Артамонов Полчаса назад
Какая гадость. Вот до чего доводит "система"... Нормальные люди, превращаются в животных, без достоинства и чести.
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9k
Хью́берт Полчаса назад
В наше время таких тоже хватало, в 90-е многие знакомые девки папиков себе нашли.
Интересно другое, что вот эти х-соски учат жизни, мол смотри, у меня машина и квартира, а у тебя нет.
Анекдот в тему:
Инспектор ГИБДД останавливает МЕРСЕДЕС, а в нем девушка,
-Ты кто?
-Я, МИНЬЕТЧИЦА,
-Так что ты Х.. сосешь?
Девушка быстро отвечает:
-У тебя 5-ти комнатная есть?
-Нет,
-А загородный коттедж?
-Тоже нет,
-Ну а хотя бы 600-й МЕРСЕДЕС имеется?
-Нет конечно,
-Тогда это ты Х.. сосешь, а Я МИНЬЕТЧИЦА.
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48k
smakido Полчаса назад
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Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
По 15 пункту:пусть спонсор трахает ее парня,а деньги отдает ей
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Cornho Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Тогда возникает резонный вопрос: на кой она им вообще?
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2k
Вновь открывшийся файл 44 минуты назад
Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег
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3k
uutb 52 минуты назад
Зовите медведя!
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30k
Опаньки uutb 23 минуты назад
он передал "разбирайтесь сами, за 2,71828 БАЛИ"
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17k
Аня uutb 21 минуту назад
Он устал(
Он устал(
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2k
roman-delisov uutb 17 минут назад
Медведь тут уже не поможет.
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uutb Опаньки 13 минут назад
Ну, если уже медведЯ (зае) задолбили и он устал и не может помочь, то это все.... Дно...
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158
Alexander Gorn roman-delisov 7 минут назад
Поможет:

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