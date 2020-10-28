Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег

Разрешите поинтересоваться, с каких это пор быть содержанками и эскортницами перестало быть стыдно? Сегодня девушки в открытую заявляют о своих способностях и "наклеивают на себя ценник". Друзья, в какой момент мы свернули не в ту сторону?

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1. "Возьму на содержание"... вам не кажется, что это как-то странно звучит? 0 Источник:

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2. Девушки не стесняются выкладывать свои "объявления" в специализированных группах и аккаунтах 0 Источник:

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5. Все дороги ведут в Москву 0 Источник:

6. Многие дамы умеют о себе заявить 0 Источник:

7. А мы продолжаем своеобразный экскурс по объявлениям 0 Источник:

8. В 99% объявлений установлена материальная планка 0 Источник:

9. Потенциальные содержанки - это не всегда красавицы. Многие из них адекватно оценивают свою внешность 0

10. К расценкам многих девушек мужчины просто не готовы 0 Источник:

11. Именно так выглядела мечта многих девушек до пандемии 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Кроме интимных встреч, девушки предлагают и такие "услуги" 0 Источник:

14. Этот пост вообще "выше всяких похвал". Такого мы еще не видели 0 Источник: