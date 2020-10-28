Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег

Разрешите поинтересоваться, с каких это пор быть содержанками и эскортницами перестало быть стыдно? Сегодня девушки в открытую заявляют о своих способностях и "наклеивают на себя ценник". Друзья, в какой момент мы свернули не в ту сторону?
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2. Девушки не стесняются выкладывать свои "объявления" в специализированных группах и аккаунтах
9. Потенциальные содержанки - это не всегда красавицы. Многие из них адекватно оценивают свою внешность
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Интересно другое, что вот эти х-соски учат жизни, мол смотри, у меня машина и квартира, а у тебя нет.
Анекдот в тему:
Инспектор ГИБДД останавливает МЕРСЕДЕС, а в нем девушка,
-Ты кто?
-Я, МИНЬЕТЧИЦА,
-Так что ты Х.. сосешь?
Девушка быстро отвечает:
-У тебя 5-ти комнатная есть?
-Нет,
-А загородный коттедж?
-Тоже нет,
-Ну а хотя бы 600-й МЕРСЕДЕС имеется?
-Нет конечно,
-Тогда это ты Х.. сосешь, а Я МИНЬЕТЧИЦА.