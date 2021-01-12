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Как жил прекрасный советский актер Борис Сичкин, который обиделся на свою страну

Как жил прекрасный советский актер Борис Сичкин, который обиделся на свою страну (5 фото)

Автор:
12 января 2021 16:15
Метки: актер   биография   факты   
1467
5

Борис Сичкин – веселый и запоминающийся советский актер. Он сам исполнял песни и танцы в кинокартинах, и делал это настолько талантливо, что смог полюбиться практически каждому зрителю. Этот блестящий актер мог бы и дальше радовать нас ролями в советском кино, но он вместе с семьей уверенно решил покинуть страну. В статье мы расскажем о том, что произошло в жизни Бориса Сичкина.

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Метки: актер   биография   факты   
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Aстановитесь.. 3 часа назад
Как жил прекрасный советский актер Борис Сичкин, который обиделся на свою страну
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14k
Теуш Алексей Aстановитесь.. 3 часа назад
Это Михаил Водяной.
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Добавлю ка я и от себя, почему то об этом умолчали?. Наверное из-за того, что это тупо копипаст, а первоначально автор не интересовался фактами. Так вот. Вилли Токарев был знаком (естественно) с Сичкиным и в одной из его песен в припеве всегда упоминал Бориса. В этой песне "зашифрованы" и другие люди, современное поколение и не узнает. Да и не надо им. А вот и сама песенка...
Ссылка www.youtube.com
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Я да- в финале китайцы (по тексту) делают стриптиз, как то навеяло_))))
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436
Весёлые сандали. Александр Сучков 15 минут назад
Опередил. Тоже вспомнила.
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15k
Александр Сучков Весёлые сандали. 12 минут назад
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Бабуся, спешите видеть: Последняя гастроль! Я ведь тут проездом. Сегодня вечерней лошадью я уезжаю в свой любимый город Одессу, город каштанов и куплетистов.
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10k
KOSTELLO 3 часа назад
Еще есть прекрасная история о том, как он из США троллил Марка Фрадкина
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13k
Ligov KOSTELLO 3 часа назад
Это как раз в его книге:
"Первое, что я сделал в Вене, это отправил вызов Фрадкину и в придачу к нему письмо следующего содержания:

"Дорогой Марик!

Все в порядке, вся наша мишпуха уже в Вене, все удалось провезти и твое тоже. Как ты правильно сказал, таможенники такие же тупые, как вся вонючая советская власть и бигуди осмотреть не догадаются. Так и вышло, только у Симы очень болит шея, все-таки каждый весил три кило. Пусть Рая до отъезда тренирует шею, у тебя шея, конечно, покрепче, но ты ж в бигудях не поедешь. Как нам сказали, в Америке иконы сейчас идут слабо, а ты знаешь, израильтяне из голландского посольства совсем обнаглели и хотят за провоз 20 процентов.
Второе письмо:

"Привет, Марик!

Сразу по делу: твою капусту и рыжье получил, но с летчиками больше в долю не падай они засветились. Канай в Севастополь, свяжись с кентами и попробуй зафузить моряков атомных подводных лодок. Как договаривались, я откусил три косых, остальное твое, тебя ждет. Антиквар превращай в зелень, его не втырить и могут закнокать. Вообще, ходи на цирлах, подальше от катрана, шныров и козырных тебе сейчас самое время лепить темнуху. Учти, телефон прослушивается ботай по фене. Слыхал парашу, как ты вертухаям туфту впаривал все правильно, пока не откинешься, хиляй за патриота. Вся маза тебя ждет, на любой малине будешь первым человеком, братва мечтает послушать в твоем исполнении песни Шаинского. Поменьше пей и чифири, а то, что Рая шмалит дурь, не страшно главное, чтоб не села на иглу. Бывай, до встречи. Валера"... )
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38
Sergey Mikula KOSTELLO 45 минут назад
Анекдот, возможно от Сичкина:
Конферансье:А сейчас будет исполнен "рак матки промежности", ой извиняюсь - "Марк Фрадкин о нежности".
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10k
KOSTELLO Sergey Mikula Полчаса назад
Там продолжение есть:
Исполняет без ансамбля, сам бля, один [мат]
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5k
Lucky 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Ligov 3 часа назад
Борис Сичкин написал две книги "Я из Одессы! Здрасьте!" и "Мы смеёмся, чтобы не сойти с ума". Гарантирован заряд хорошего настроения...)
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5k
Lucky 3 часа назад
Хороший был артист, несмотря на то, что в кино его роли можно по пальцам пересчитать, но эти роли такие яркие, что если хоть раз видел игру этого артиста, то из памяти вычеркнуть уже невозможно.
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6k
uutb 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
куджо 3 часа назад
Ничего блистателтного я не видел, Буба и Буба и все собственно... В любом фильме как Буба от Интервенции до переводчика в Неисправимом лгуне
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