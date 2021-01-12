Как жил прекрасный советский актер Борис Сичкин, который обиделся на свою страну

Борис Сичкин быстро освоился на чужбине, чего не сказать о его жене – танцовщице Гале Рыбак и сыне Емельяне. С помощью других эмигрировавших артистов, Борис Михайлович начал сниматься в американских кинокартинах и выступать в театре, а его родные даже не стали разбирать чемоданы, надеялись вернуться домой. Со временем и они привыкли к жизни в США. Супруга выступала в дуэте с актером, а их сын обустроил собственный ресторанный бизнес.

В середине девяностых годов Борис Сичкин приехал в Москву, чтобы выступить перед старыми поклонниками. После этого он начал куда чаще приезжать в Россию и на Украину просто ради дополнительного заработка, а возвращаться на родину насовсем он даже и не думал. Борис Сичкин не жаловался на свое здоровье, он был очень активным даже в 79 лет.

Однако весной 2002 года ему пришлось подниматься до пятого этажа пешком, так как лифт был сломан. Сердце Бориса Михайловича не выдержало такой нагрузки, и он ушел из жизни. Жена решила его кремировать, а урну с прахом, по настоянию “Союза кинематографистов”, захоронила в Москве, на Ваганьковском кладбище.