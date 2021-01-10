Безъядерная Россия: В 90-е было возможно и такое

Впрочем, Ельцин, по праву называемый многими разрушителем военной мощи России, продолжил начинания своего предтечи в полной мере.

Мало кто сегодня помнит о Соглашении, заключенном между Россией и Соединенными Штатами 17 июля 1992 года, относительно обеспечения условий надежной и безопасной транспортировки, предотвращения распространения ядерного оружия, а также его хранения и уничтожения.

Его еще называют «сделкой Нанна-Лугара» – по фамилиям двух сенаторов США, участвовавших в женевских переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Именно там эти два государственных мужа по сопутствующей этому соглашению официальной легенде якобы имели беседу с двумя представителями советской делегации, чьи имена, естественно, покрыты глубокой тайной. Представители СССР чуть ли не пали в ноги американцам, умоляя их помочь с оставшимися «в условиях жесточайшего кризиса СССР» чуть ли не бесхозными «тысячами единиц оружия массового поражения».

По их словам, «без помощи извне» эту проблему решить было невозможно.

Добрые самаритяне с Капитолийского холма немедля по возвращению домой вынесли вопрос на обсуждение Конгресса США.

Тамошние джентльмены, обычно устраивающие бурные и продолжительные дебаты по гораздо менее важным поводам, тут же согласились выделить более чем серьезное финансирование. И дело пошло!