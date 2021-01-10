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Безъядерная Россия: В 90-е было возможно и такое

Безъядерная Россия: В 90-е было возможно и такое (11 фото)

Автор:
10 января 2021 05:13
Метки: СНВ-1   СССР   страницы истории   сша   
597
11
Как известно, к моменту крушения Советского Союза запасы самого смертоносного в мире оружия у нас и у Соединенных Штатов Америки были примерно равны. Оценивались они в 10271 атомный боезаряд у нас и в 10563 боеголовки у нашего противника.
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Метки: СНВ-1   СССР   страницы истории   сша   
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19  комментариев
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476
Alexander 4 часа назад
Этот период был САМЫМ НАСТОЯЩИМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ интересов и безопасности Российского Государства верхушкой бывшего государства, а как мы знаем предатели никогда не были в почёте, даже у врагов, и благо что страна потихоньку вылезает из этой клоаки псевдопатриотизма и продажи всего и вся.
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3k
ZmeyUA 2 минуты назад
На укроине стоны о необходимости воссановления ядерного статуса уже лет 25 возникают с завидным постоянством....
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3k
Алексей Куликов 14 минут назад
Сделка Черномырдина-Гора, про неё говорят, что это не такое и зло.
1. Позволило нашим атомщикам жить, когда денег в стане не было почти ни у кого.
2. Из-за поступления больших объёмов дешёвого урана из России, у них закрылись предприятия по добыче и обогощению.
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908
Евгения Ефимова 15 минут назад
Зато после сделки Гор-Черномырдин США разучились делать высокообогащенный уран для военных нужд. Компании разорились после халявных российских тонн. А мы до сих пор делаем.
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7k
Фантом Час назад
На следующий день нас могли взять тепленькими
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38k
Александр 5 часов назад
Ну и сколько бы просуществовала безъядерная Россия?
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7k
Фантом ALEX Час назад
потому что их кормят... Разница есть в том, что ресурсы распределяются неравномерно.
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12k
Иван ALEX 38 минут назад
хохлы тоже
с большим )(уем от "американских партнеров"
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2k
ALEX Фантом 16 минут назад
И что?
Зато народ счастлив и живёт в своё удовольствие!
А в России нищета! 80% россиян недовольны своей жизнью, президентом и правительством РФ!
.
Рейтинг уровня жизни в России почти на дне списка!

И что? Зато народ счастлив и живёт в своё удовольствие! А в России нищета! 80% россиян недовольны своей жизнью, президентом и правительством РФ! . Рейтинг уровня жизни в России почти на дне списка!
И что? Зато народ счастлив и живёт в своё удовольствие! А в России нищета! 80% россиян недовольны своей жизнью, президентом и правительством РФ! . Рейтинг уровня жизни в России почти на дне списка!
И что? Зато народ счастлив и живёт в своё удовольствие! А в России нищета! 80% россиян недовольны своей жизнью, президентом и правительством РФ! . Рейтинг уровня жизни в России почти на дне списка!
И что? Зато народ счастлив и живёт в своё удовольствие! А в России нищета! 80% россиян недовольны своей жизнью, президентом и правительством РФ! . Рейтинг уровня жизни в России почти на дне списка!
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2k
ALEX Иван 6 минут назад
Безъядерная Россия: В 90-е было возможно и такое
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2k
ALEX Фантом 3 минуты назад
А в России очень круто жить?

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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4k
Fishki_surfer 6 часов назад
США в 90-х так-то тоже нехило уничтожали и боеголовки, и носители.
Количество боеголовок снизилось вдвое, с 20+ тыс. до 10 тыс.
И ракеты уничтожали, и самолетов В-52 разрезали 365 штук.

Предателей, Буша и Клинтона, наверное, тоже из рогатки стрелять...
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6k
Ф Ив Fishki_surfer 4 часа назад
Только вот не мы у них купили за бесценок весь оружейный уран и плутоний, а они у нас. Тут дело даже не в военной составляющей, а в экономической.
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5k
Игорь Fishki_surfer 2 часа назад
Уничтожались в основном носители, а боеголовки - складировались.
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21k
Ваня Fishki_surfer Час назад
мне плевать на буша и клинтона, но сдача национальных и государственных интересов влечет за собой предательство родины по полной...
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71k
Aстановитесь.. 7 часов назад
Никто в америке умирать не собирается..
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