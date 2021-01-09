8 кассетных магнитол из СССР 1970-х

2.

Эврика-402

Данная кассетная магнитола производилась с 1975 года Арзамасским приборостроительным заводом имени 50-летия СССР.

Ее приемник работал в диапазонах ДВ и СВ, а запись могла вестись с микрофона, звукоснимателя, внешнего и внутреннего радиоприемника, магнитофона и так далее.

Лентопротяжный механизм имел один мотор и был рассчитан на применение шестидесятиминутных кассет.

В магнитоле был стрелочный индикатор уровня записи, раздельная регулировка уровней записи и воспроизведения, система АРУЗ.

Номинальная выходная мощность была 0,4 Ватта.

Диапазон рабочих звуковых частот на встроенных громкоговорителях – от 200 до 8000 Гц.

Питалась магнитола либо от шести элементов А-343, либо от сети через встроенный блок питания.

Габариты магнитолы были 226 х 304 х 84 мм, весила она 3,5 килограмма. Стоила модель 200 рублей.