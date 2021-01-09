8 кассетных магнитол из СССР 1970-х

Поскольку все мировые тенденции приходили в Советский Союз с небольшим опозданием, то расцвет сегмента кассетных магнитол пришелся уже на середину 1980-х годов.
В семидесятых данный вид аппаратуры только набирал популярность, поэтому внешне магнитолы больше походили на обычные монофонические магнитофоны, в которых просто появилась настроечная шкала.
В семидесятых данный вид аппаратуры только набирал популярность, поэтому внешне магнитолы больше походили на обычные монофонические магнитофоны, в которых просто появилась настроечная шкала.
1.
Ореанда-301
Одна из первых переносных кассетных магнитол с 1975 года выпускалась Симферопольским заводом «Фиолент».
Ее конструкция была основана на модели «Форум-301» 1973 года Ленинградского радиозавода.
Она включала в себя всеволновой шестидиапазонный приемник и простой кассетный магнитофон.
Функциональное оснащение включало стрелочный индикатор уровня записи, подсветку шкалы настройки, регулировку тембра по ВЧ.
Коэффициент детонации кассетника составлял 0,5%, акустическая система магнитолы включала две головки типа 0,5ГД-30.
Максимальная выходная мощность была 0,5 Ватта, диапазон частот воспроизводимых динамиками частот – от 200 до 8000 Гц.
Питание магнитолы осуществлялось от 6 элементов А-373 либо от сети через выносной блок питания. Весила модель 5 кг, ее розничная цена была 225 рублей.
Одна из первых переносных кассетных магнитол с 1975 года выпускалась Симферопольским заводом «Фиолент».
Ее конструкция была основана на модели «Форум-301» 1973 года Ленинградского радиозавода.
Она включала в себя всеволновой шестидиапазонный приемник и простой кассетный магнитофон.
Функциональное оснащение включало стрелочный индикатор уровня записи, подсветку шкалы настройки, регулировку тембра по ВЧ.
Коэффициент детонации кассетника составлял 0,5%, акустическая система магнитолы включала две головки типа 0,5ГД-30.
Максимальная выходная мощность была 0,5 Ватта, диапазон частот воспроизводимых динамиками частот – от 200 до 8000 Гц.
Питание магнитолы осуществлялось от 6 элементов А-373 либо от сети через выносной блок питания. Весила модель 5 кг, ее розничная цена была 225 рублей.
2.
Эврика-402
Данная кассетная магнитола производилась с 1975 года Арзамасским приборостроительным заводом имени 50-летия СССР.
Ее приемник работал в диапазонах ДВ и СВ, а запись могла вестись с микрофона, звукоснимателя, внешнего и внутреннего радиоприемника, магнитофона и так далее.
Лентопротяжный механизм имел один мотор и был рассчитан на применение шестидесятиминутных кассет.
В магнитоле был стрелочный индикатор уровня записи, раздельная регулировка уровней записи и воспроизведения, система АРУЗ.
Номинальная выходная мощность была 0,4 Ватта.
Диапазон рабочих звуковых частот на встроенных громкоговорителях – от 200 до 8000 Гц.
Питалась магнитола либо от шести элементов А-343, либо от сети через встроенный блок питания.
Габариты магнитолы были 226 х 304 х 84 мм, весила она 3,5 килограмма. Стоила модель 200 рублей.
Данная кассетная магнитола производилась с 1975 года Арзамасским приборостроительным заводом имени 50-летия СССР.
Ее приемник работал в диапазонах ДВ и СВ, а запись могла вестись с микрофона, звукоснимателя, внешнего и внутреннего радиоприемника, магнитофона и так далее.
Лентопротяжный механизм имел один мотор и был рассчитан на применение шестидесятиминутных кассет.
В магнитоле был стрелочный индикатор уровня записи, раздельная регулировка уровней записи и воспроизведения, система АРУЗ.
Номинальная выходная мощность была 0,4 Ватта.
Диапазон рабочих звуковых частот на встроенных громкоговорителях – от 200 до 8000 Гц.
Питалась магнитола либо от шести элементов А-343, либо от сети через встроенный блок питания.
Габариты магнитолы были 226 х 304 х 84 мм, весила она 3,5 килограмма. Стоила модель 200 рублей.
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3.
Томь-305
Магнитола выпускалась с 1977 года Томским радиотехническим заводом.
Она состояла из всеволнового приемника и односкоростной магнитофонной панели типа МП-305.
В усилителе низкой частоты установлены раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, выходной каскад построен на двух транзисторах.
Магнитофон был рассчитан на работу со стандартной кассетой МК-60.
В акустической системе магнитолы установлены динамические головки 1ГД-37. Номинальная выходная мощность составляла 0,3 Ватта, максимальная - 0,8 Ватта. Диапазон частот звука на линейном выходе был от 63 до 10000 Гц, диапазон частот, воспроизводимых встроенным громкоговорителем – 200 - 7100 Гц.
Размеры магнитолы были 300 х 375 х 100 мм, вес - около 5 кг.
Розничная цена была 230 рублей.
Магнитола выпускалась с 1977 года Томским радиотехническим заводом.
Она состояла из всеволнового приемника и односкоростной магнитофонной панели типа МП-305.
В усилителе низкой частоты установлены раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, выходной каскад построен на двух транзисторах.
Магнитофон был рассчитан на работу со стандартной кассетой МК-60.
В акустической системе магнитолы установлены динамические головки 1ГД-37. Номинальная выходная мощность составляла 0,3 Ватта, максимальная - 0,8 Ватта. Диапазон частот звука на линейном выходе был от 63 до 10000 Гц, диапазон частот, воспроизводимых встроенным громкоговорителем – 200 - 7100 Гц.
Размеры магнитолы были 300 х 375 х 100 мм, вес - около 5 кг.
Розничная цена была 230 рублей.
4.
Вега-326
Модель 1977 года, выпускавшаяся Бердским радиозаводом.
Она была выполнена на кремниевых транзисторах и имела немало интересных схемных решений.
В частности, в магнитоле были применены кассетный лентопротяжный механизм IS35-113/Z венгерского производства и встроенный электретный микрофон типа МКЭ-3.
Модель предназначалась для приема радиопрограмм в диапазонах ДВ, СВ и УКВ-ЧМ, а также для записи на магнитную ленту.
Питалась магнитола от сети или от шести элементов 343, вес ее составлял 3,9 килограмма.
Максимальная выходная мощность доходила до 1 Ватта, полоса частот на линейном выходе – 63 – 10 000 Гц.
Модель 1977 года, выпускавшаяся Бердским радиозаводом.
Она была выполнена на кремниевых транзисторах и имела немало интересных схемных решений.
В частности, в магнитоле были применены кассетный лентопротяжный механизм IS35-113/Z венгерского производства и встроенный электретный микрофон типа МКЭ-3.
Модель предназначалась для приема радиопрограмм в диапазонах ДВ, СВ и УКВ-ЧМ, а также для записи на магнитную ленту.
Питалась магнитола от сети или от шести элементов 343, вес ее составлял 3,9 килограмма.
Максимальная выходная мощность доходила до 1 Ватта, полоса частот на линейном выходе – 63 – 10 000 Гц.
5.
Ореанда-302
Второе поколение переносной кассетной магнитолы Симферопольского завода «Фиолент» производилось с 1978 года.
Модель была собрана на 5 транзисторах, 6 интегральных микросхемах и 7 диодах, ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, KB, а также в УКВ-ЧМ.
Прием в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную антенну, в диапазонах KB и УКВ – на телескопическую.
Встроенный магнитофон поддерживал кассеты МК-60, запись могла вестись со встроенного и выносного микрофонов, своего и внешнего радиоприемника, звукоснимателя и магнитофона.
Максимальная выходная мощность составляла 300 мВт.
Диапазон воспроизводимых частот на линейном выходе магнитофона - 80 – 8000 Гц. Габариты модели – 364 х 265 х 99 мм, вес – 5 кг.
Второе поколение переносной кассетной магнитолы Симферопольского завода «Фиолент» производилось с 1978 года.
Модель была собрана на 5 транзисторах, 6 интегральных микросхемах и 7 диодах, ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, KB, а также в УКВ-ЧМ.
Прием в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную антенну, в диапазонах KB и УКВ – на телескопическую.
Встроенный магнитофон поддерживал кассеты МК-60, запись могла вестись со встроенного и выносного микрофонов, своего и внешнего радиоприемника, звукоснимателя и магнитофона.
Максимальная выходная мощность составляла 300 мВт.
Диапазон воспроизводимых частот на линейном выходе магнитофона - 80 – 8000 Гц. Габариты модели – 364 х 265 х 99 мм, вес – 5 кг.
6.
Вэф-260 (Vef-Sigma)
Кассетная магнитола производства Рижского электротехнического завода ВЭФ, выпускавшаяся с 1978 года.
Ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, пяти поддиапазонах КВ и УКВ-ЧМ. В магнитоле был световой индикатор настройки, светодиодный индикатор напряжения батарей, система АРУЗ.
Переключение АМ-ЧМ трактов было электронным.
Магнитофон был построен на лентопротяжном механизме производства Венгрии. Питание магнитола получала от 6 элементов А-373 или от сети через встроенный БП.
Диапазон частот на линейном выходе магнитофона – от 63 до 10000 Гц. Номинальная выходная мощность усилителя - 0,4 Ватта. Весил аппарат 4,4 кг.
Кассетная магнитола производства Рижского электротехнического завода ВЭФ, выпускавшаяся с 1978 года.
Ее приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, пяти поддиапазонах КВ и УКВ-ЧМ. В магнитоле был световой индикатор настройки, светодиодный индикатор напряжения батарей, система АРУЗ.
Переключение АМ-ЧМ трактов было электронным.
Магнитофон был построен на лентопротяжном механизме производства Венгрии. Питание магнитола получала от 6 элементов А-373 или от сети через встроенный БП.
Диапазон частот на линейном выходе магнитофона – от 63 до 10000 Гц. Номинальная выходная мощность усилителя - 0,4 Ватта. Весил аппарат 4,4 кг.
7.
Весна-204
Эта переносная кассетная магнитола выпускалась Запорожским электромеханическим заводом «Искра» с 1979 года.
Она могла записывать с микрофона, другого магнитофона, собственного и внешнего приемников, а также воспроизводить записи через встроенную акустическую систему.
Радиоприемник работал в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ.
В магнитоле был индикатор уровня записи и питания, счетчик расхода ленты, автостоп, подсветка шкалы.
Полоса частот магнитной записи – 63 - 12500 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 1 Ватт, максимальная достигала 1,5 Ватта. Габариты магнитолы – 360 х 270 х 100 мм, вес 4,6 килограмма.
Эта переносная кассетная магнитола выпускалась Запорожским электромеханическим заводом «Искра» с 1979 года.
Она могла записывать с микрофона, другого магнитофона, собственного и внешнего приемников, а также воспроизводить записи через встроенную акустическую систему.
Радиоприемник работал в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ.
В магнитоле был индикатор уровня записи и питания, счетчик расхода ленты, автостоп, подсветка шкалы.
Полоса частот магнитной записи – 63 - 12500 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 1 Ватт, максимальная достигала 1,5 Ватта. Габариты магнитолы – 360 х 270 х 100 мм, вес 4,6 килограмма.
8.
Рига-110
Данная магнитола производилась Рижским производственным объединением «Радиотехника» с 1979 года.
Магнитола предназначалась для приема радиостанций в диапазонах СВ, КВ и УКВ, а также записи фонограмм на ленту.
Питание было от сети или от 6 элементов 373.
Функциональное оснащение включало отключаемую систему АРУЗ, счетчик ленты, электретный микрофон, кнопку паузы, систему шумоподавления, микширование. Диапазон частот на линейном выходе магнитофона был от 63 до 12500 Гц. Номинальная выходная мощность встроенного усилителя составляла 1 Ватт. Габариты магнитолы были 386 х 310 х 100 мм, вес с батареями достигал 6 кг. Розничная цена – 310 рублей.
Данная магнитола производилась Рижским производственным объединением «Радиотехника» с 1979 года.
Магнитола предназначалась для приема радиостанций в диапазонах СВ, КВ и УКВ, а также записи фонограмм на ленту.
Питание было от сети или от 6 элементов 373.
Функциональное оснащение включало отключаемую систему АРУЗ, счетчик ленты, электретный микрофон, кнопку паузы, систему шумоподавления, микширование. Диапазон частот на линейном выходе магнитофона был от 63 до 12500 Гц. Номинальная выходная мощность встроенного усилителя составляла 1 Ватт. Габариты магнитолы были 386 х 310 х 100 мм, вес с батареями достигал 6 кг. Розничная цена – 310 рублей.
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