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8 кассетных магнитол из СССР 1970-х

8 кассетных магнитол из СССР 1970-х (8 фото)

Автор:
09 января 2021 20:10
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Кассетные магнитолы 70-х   СССР   Фотографии.   интересно   
513
8
Поскольку все мировые тенденции приходили в Советский Союз с небольшим опозданием, то расцвет сегмента кассетных магнитол пришелся уже на середину 1980-х годов.
В семидесятых данный вид аппаратуры только набирал популярность, поэтому внешне магнитолы больше походили на обычные монофонические магнитофоны, в которых просто появилась настроечная шкала.
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Метки: Кассетные магнитолы 70-х   СССР   Фотографии.   интересно   
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6  комментариев
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14k
Lynx 2 часа назад
Чет взгляд остановился на VEF-260 Vef-Sigma УКВ-ЧМ. У нас на тех частотах ловить было нечего.
А вот VEF-260 Varadero такую возможность имел. Как пишут - экспортный вариант.
Чет взгляд остановился на VEF-260 Vef-Sigma УКВ-ЧМ. У нас на тех частотах ловить было нечего. А вот VEF-260 Varadero такую возможность имел. Как пишут - экспортный вариант.
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10k
alexis Lynx 55 минут назад
Небо надо мной, небо надо мной – как сомбреро, как сомбреро!
Берег золотой, берег золотой – Варадеро, Варадеро!
Куба далека, Куба далека, Куба – рядом, Куба рядом!
Это говорим, это говорим – Мы!
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6k
Вася 24 минуты назад
8 кассетных магнитол из СССР 1970-х
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21k
Ваня 58 минут назад
вега - 326 - рабочая лайба была, неприхотлива...
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1k
Андрей 2 часа назад
Эх Рига хороша была
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