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10 безобидных вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями

10 безобидных вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями (10 фото)

Автор:
09 января 2021 00:10
Сообщество : Факты
Метки: Dungeons and Dragons   Знак пацифистов   вилки   музыкальные инструменты   смурфики   
852
10
Всеобщая истерия по поводу угрозы сатанизма не ограничилась одними лишь 1980-ми годами в США. Если углубиться в историю, почти любые предметы или явления, непонятные людям, поначалу объявлялись происками дьявола. Музыкальные инструменты, вилки, телефоны и даже футбол — Сатане приписывали многие изобретения.
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Метки: Dungeons and Dragons   Знак пацифистов   вилки   музыкальные инструменты   смурфики   
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5  комментариев
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3k
Tuskub 9 часов назад
Как известно сказано - "Религия есть опиум народа"! ..а в настоящее время - это даже не опиум, а героин.. и "пушеры" известны..
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7k
Клёст Час назад
Во все времена, всё и вся будет предаваться анафеме до тех самых пор, пока религиозные институты и служители культов, не научатся извлекать из этого пользу.
Ну или прибыль. Кому как))
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1k
евгений 8 часов назад
Честно говоря, я со многим согласен. Если не брать в расчёт вопросы веры... представьте, что подумали бы люди ушедших времён о нас. Если бы узнали что мы смотрим (а некоторые и наслаждаются) убийства людей в телефонах... передаём их друг другу, сохраняем, комментируем, ржем и тд. Даже такое простое изобретение как телефон, мы превратили в инструмент совершенствования своих пороков и способов саморазрушения. Их «смакования», заработка на них и демонстрации всем остальным. И дьявол тут не причём)) Да, и раньше любили «зрелища»... но в отличие от сегодняшнего времени, тогда можно было верить хотя бы своим глазам
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1k
rezus_44 евгений 5 часов назад
Телефон ужасно дьявольская штука ... в любой сотона позвонит и вызовет на работу ))
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16k
Anna евгений 2 часа назад
10 безобидных вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями
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