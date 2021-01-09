10 безобидных вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями

Всеобщая истерия по поводу угрозы сатанизма не ограничилась одними лишь 1980-ми годами в США. Если углубиться в историю, почти любые предметы или явления, непонятные людям, поначалу объявлялись происками дьявола. Музыкальные инструменты, вилки, телефоны и даже футбол — Сатане приписывали многие изобретения.
Музыкальные инструменты
Общественные опасения по поводу сатанинских ритуалов в 1980-е были во многом связаны с популярностью хеви-метала. Но к музыке начали придираться еще до того, как музыканты стали использовать черные наряды и пентаграммы для привлечения внимания.
В исламской традиции есть укоренившееся представление, что все музыкальные инструменты придуманы дьяволом. Согласно поверью, Люцифер ревновал к Дауду (библейскому Давиду) из-за его красивого певчего голоса, поэтому пытался превзойти его естественный талант при помощи музыкальных инструментов. Считалось, что музыка может нанести урон вере и вызвать безумие.
В Сирии верят, что флейта, лютня и тамбурин созданы дочерьми Каина, чтобы отпраздновать смерть Авеля. В христианстве в Книге Иезекииля говорится, что Люцифер отвечал за музыку в раю до того, как впал в немилость. Некоторые думают, что он сохранил свои музыкальные навыки и способен искушать посредством музыки.
В исламской традиции есть укоренившееся представление, что все музыкальные инструменты придуманы дьяволом. Согласно поверью, Люцифер ревновал к Дауду (библейскому Давиду) из-за его красивого певчего голоса, поэтому пытался превзойти его естественный талант при помощи музыкальных инструментов. Считалось, что музыка может нанести урон вере и вызвать безумие.
В Сирии верят, что флейта, лютня и тамбурин созданы дочерьми Каина, чтобы отпраздновать смерть Авеля. В христианстве в Книге Иезекииля говорится, что Люцифер отвечал за музыку в раю до того, как впал в немилость. Некоторые думают, что он сохранил свои музыкальные навыки и способен искушать посредством музыки.
Вилки
В Древней Греции приборы, напоминающие вилки, использовались для нарезания мяса. Однако настоящее применение вилок как столовых приборов стало распространено лишь в VII веке и началось с Ближнего Востока. Это была настоящая революция.
Вилки выглядят слегка устрашающе, словно маленькие вилы для маленьких демонов. С чего бы кто-то захотел засунуть себе такое в рот? И люди во всем мире стали считать, что вилки — это дьявольское творение. Пища была божьим даром, и инструмент дьявола не должен был его осквернять.
В XI веке в Италии византийская принцесса ела золотыми вилками, и люди стали относиться к ней с подозрением и даже бояться ее. Когда она умерла от чумы, народ поверил в то, что Бог наказал ее за использование вилок для еды.
Вилки выглядят слегка устрашающе, словно маленькие вилы для маленьких демонов. С чего бы кто-то захотел засунуть себе такое в рот? И люди во всем мире стали считать, что вилки — это дьявольское творение. Пища была божьим даром, и инструмент дьявола не должен был его осквернять.
В XI веке в Италии византийская принцесса ела золотыми вилками, и люди стали относиться к ней с подозрением и даже бояться ее. Когда она умерла от чумы, народ поверил в то, что Бог наказал ее за использование вилок для еды.
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Смурфики
В 1980-х свидетели Иеговы решили, что смурфики (а также почти все когда-либо созданные мультфильмы) носят на себе отпечаток чертовщины. В 2008 году по интернету распространились слухи, что одержимая кукла-смурфик укусила ребенка. В 2011 году телевизионная проповедница Дороти Сполдинг продолжала распространять мысль о том, что эти маленькие синие вымышленные существа — демоны, поклоняющиеся Сатане. Она рассказала историю о ребенке, который не мог уснуть, пока его комнату не освятили, не очистили от всех предметов с изображением смурфиков и не окропили елеем.
Игра Dungeons and Dragons
В игре Dungeons and Dragons участники принимают на себя различные роли, создают персонажей, борются с монстрами и демонами в волшебном мире. Игру придумал Гари Гигакс. Она сопровождается книгой и игральной костью, а все остальное зависит от воображения участников. Естественно, кто мог за этим стоять, кроме Сатаны? Христианскому сообществу это не понравилось.
Однажды на месте преступления нашли книгу этой игры, и СМИ начали изобличать Dungeons and Dragons как корень зла. Игре удалось заставить работать не только воображение игроков, но и фантазию родителей, которые отбирали книгу у своих детей, сжигали ее и клялись, что слышали при этом адские вопли.
Однажды на месте преступления нашли книгу этой игры, и СМИ начали изобличать Dungeons and Dragons как корень зла. Игре удалось заставить работать не только воображение игроков, но и фантазию родителей, которые отбирали книгу у своих детей, сжигали ее и клялись, что слышали при этом адские вопли.
Знак пацифистов
Очевидно, что многие люди не понимали смысл знака пацифистов, несмотря на то, что он следует из названия. Некоторые очень творческие, но явно параноидальные христианские крестоносцы заявили, что это перевернутый и сломанный крест. Конечно, если обращаться с символами как с конструктором — согнуть тут, перевернуть там, — получится то, что ты хочешь увидеть. Интересно, что они увидели бы в пятнах Роршаха.
Крест
Самое удивительное, что для некоторых христиан даже крест является символом дьявола. Сейчас действительно кажется немного зловещим, что Иисус умер на кресте, а его последователи носят крест в его честь. Логика в том, чтобы признать жертву, которую он принес во имя грехов человеческих, и ценить ее. Может, тут нет никакого противоречия.
Но не по этой причине последователи Церкви Великого Бога считают, что крест — это искушение дьявола, которое заставляет людей поклоняться языческим символам и ложным божествам. Их логика гораздо более извращенная. Вавилонский бог природы Таммуз изображается заглавной буквой «Т», однако строчная буква «t» похожа на крест, и в этом кроется дьявольская деталь.
Поскольку крест не был известен как символ христианства до императора Константина, отсюда исходит предположение, что видение императора Константина было послано ему Сатаной, а не Богом. Кроме того, сторонники этой теории указывают на то, что было два способа распятия, а в Библии не указано, каким именно распяли Христа, и люди просто предположили, что его распяли именно на кресте.
Но не по этой причине последователи Церкви Великого Бога считают, что крест — это искушение дьявола, которое заставляет людей поклоняться языческим символам и ложным божествам. Их логика гораздо более извращенная. Вавилонский бог природы Таммуз изображается заглавной буквой «Т», однако строчная буква «t» похожа на крест, и в этом кроется дьявольская деталь.
Поскольку крест не был известен как символ христианства до императора Константина, отсюда исходит предположение, что видение императора Константина было послано ему Сатаной, а не Богом. Кроме того, сторонники этой теории указывают на то, что было два способа распятия, а в Библии не указано, каким именно распяли Христа, и люди просто предположили, что его распяли именно на кресте.
Телефон
Многие называли телефон дьявольским изобретением, особенно проповедники и священники. Сельское население Швеции считало, что это магическое изобретение приведет злых духов в их дома, а из-за проводов в них ударит молния. Фермеры обрезали все телефонные линии на своих землях, и дьявольским творением могли пользоваться только проклятые городские жители. Община амманитов (эмишей) также считала телефон злом, поскольку отделение от грешного внешнего мира — часть их морального кодекса, а этот злой прибор — способ, которым Сатана может проникнуть в их дома.
Футбол
Согласно проповеднице Эванге Фунмилайу Адебайу, футбол — изобретение дьявола, а Музей футбола в бразильском Сан-Паулу — храм поклонения ложным идолам. Проповедница говорит, что человечество обречено оставаться разделенным после попытки добраться до рая при помощи Вавилонской башни, когда Бог смешал языки и люди перестали друг друга понимать. Футбол объединяет культуры, которые, как ей кажется, должны оставаться отдельно друг от друга, и заставляет поклоняться игрокам. Футбол — довольно экстремальный с точки зрения религии вид спорта, учитывая раскрашенные лица болельщиков и гимны, но проповедница утверждает, что это неотъемлемая часть планов правительства по созданию нового мирового порядка и установлению господства Антихриста. Она также указывает на то, что футбол способствует таким грехам, как азартные игры, ругательства, злоупотребление спиртными напитками и даже содомия и принесение в жертву животных.
Дисней
Большинство в курсе, что Disney — одна из крупнейших корпораций в мире, которая зарабатывает миллиарды и беспощадна к конкурентам. Про компанию придумывали самые безумные мифы, вплоть до того, что голова ее создателя хранится во льду, даже несмотря на клятвенные заверения родственников Уолта Диснея, что его кремировали и есть его прах в качестве доказательства… Как будто кто-то может на вид отличить один прах от другого.
Компанию обвиняли в том, что она зашифровывает искусительные послания и пикантные изображения в своих мультфильмах. Кто-то усмотрел в логотипе три шестерки, из-за чего огромное количество людей поверило, что «Дисней» имеет отношение к дьяволу.
Компанию обвиняли в том, что она зашифровывает искусительные послания и пикантные изображения в своих мультфильмах. Кто-то усмотрел в логотипе три шестерки, из-за чего огромное количество людей поверило, что «Дисней» имеет отношение к дьяволу.
Наука
Наука часто противоречила религиозным догмам. По этой причине в прошлом ее называли происками дьявола. Речь идет не только о теории эволюции: ученые всех направлений обвинялись в том, что они лишь обманщики, богохульники и сыновья Сатаны.
Галилео Галилей использовал телескоп, чтобы изучать звездное небо, что, по мнению церкви, само по себе уже было греховным. Представители церкви отказались даже посмотреть в него, так как считали его инструментом дьявола. Но когда Галилей высказал свое предположение, что Земля — не центр Вселенной и что она вращается вокруг Солнца, это стало последней каплей. Вместо того чтобы изучить доказательства ученого, его в 1633 году обвинили в ереси, его научные публикации были запрещены, и остаток жизни он провел под домашним арестом.
Галилео Галилей использовал телескоп, чтобы изучать звездное небо, что, по мнению церкви, само по себе уже было греховным. Представители церкви отказались даже посмотреть в него, так как считали его инструментом дьявола. Но когда Галилей высказал свое предположение, что Земля — не центр Вселенной и что она вращается вокруг Солнца, это стало последней каплей. Вместо того чтобы изучить доказательства ученого, его в 1633 году обвинили в ереси, его научные публикации были запрещены, и остаток жизни он провел под домашним арестом.
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