«Солдатик» - фильм о самом юном участнике Великой Отечественной

Этот жизнеутверждающий фильм будет интересен как детям, так и взрослому зрителю. Ведь он основан хоть и на невероятной, но реальной истории.
На первый взгляд, сюжет нового российского исторического фильма «Солдатик» — сплошная сказка. Трудно поверить, что в полку Красной Армии во время Великой Отечественной войны мог служить шестилетний ребенок, который, более того, совершал подвиги и даже был награжден медалью.
Тем не менее, история героя «Солдатика» Сережи Шишкина является абсолютной правдой.
Основано на реальных событиях
Исторический прототип главного персонажа фильма Сергей Алешков (Алешкин) остался круглым сиротой, когда его мать и брата за связь с партизанами казнили немцы.
Голодный и потерянный шестилетний Сережа долго бродил по лесу, пока его не обнаружили советские разведчики. Несмотря на перенесенное горе, мальчик всегда оставался веселым и жизнерадостным и настолько полюбился солдатам, что они решили оставить его у себя в качестве сына полка.
Вслед за неофициальным усыновлением последовало и официальное. Отцовство над ребенком по всем правилам оформил командир полка Михаил Воробьев. С тех пор и началась военная жизнь Сергея Алешкова, в которой было место и подвигам, и ранениям, и наградам.
Детское кино для взрослых
Историю маленького солдата режиссер фильма Виктория Фанасютина нашла на одном из сайтов об участниках войны и первоначально даже не поверила, что она в действительности произошла.
«Ребенок был награжден медалью за боевые заслуги. Это ненормально, странно, ужасно и, в тоже время, это наша реальность», — говорит Фанасютина: «Сначала подумали, что это фейк, такого не может быть. Стали поднимать материалы, привлекли Российское военно-историческое общество. Действительно, такой человек был, это все произошло, мальчика было, за что награждать».
На роль Сережи Алешкова претендовали четыре сотни детей со всей страны, но досталась она пятилетнему Андрею Андрееву. Юный актер поразил съемочную группу своим необыкновенным трудолюбием: для проб он выучил не пару сцен, как просили, а весь сценарий из ста листов.
«Солдатик» стоит особняком в ряду фильмов о Великой Отечественной войне.
Он один из тех редких военных фильмов, которые можно смело показывать детям. Однако эта трогательная история будет интересна и для взрослого зрителя.
«Мы поняли, что рассказывать эту историю нужно так, как рассказывали нам те, кто воевал — деликатно и целомудренно», — говорит Фанасютина: «Так, чтобы стало понятным, что главное на войне — это люди, отношения людей и вера в победу».
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