«Солдатик» - фильм о самом юном участнике Великой Отечественной

Голодный и потерянный шестилетний Сережа долго бродил по лесу, пока его не обнаружили советские разведчики. Несмотря на перенесенное горе, мальчик всегда оставался веселым и жизнерадостным и настолько полюбился солдатам, что они решили оставить его у себя в качестве сына полка.

Вслед за неофициальным усыновлением последовало и официальное. Отцовство над ребенком по всем правилам оформил командир полка Михаил Воробьев. С тех пор и началась военная жизнь Сергея Алешкова, в которой было место и подвигам, и ранениям, и наградам.