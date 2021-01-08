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«Солдатик» - фильм о самом юном участнике Великой Отечественной

«Солдатик» - фильм о самом юном участнике Великой Отечественной (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2021 21:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   о фильме   
384
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Этот жизнеутверждающий фильм будет интересен как детям, так и взрослому зрителю. Ведь он основан хоть и на невероятной, но реальной истории.

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Метки: актеры   кино   о фильме   
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11  комментариев
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9k
portmen77 3 часа назад
Посмотрю обязательно, хоть и верится с трудом, что наши киноделы снова не обгадили наших предков. Тем более такая антисоветская клоака как Военно историческое общество. Там учредители сплошь милиардеры.
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8k
Павел 22 минуты назад
Хочется верить что сняли действительно хороший фильм. Рискну сходить.
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3k
Sabay 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Corvus Corax 58 минут назад
Не буду ничего говорить про фильм, ибо не видел, смотреть не буду... хорош - и прекрасно... Но лучше "Сына полка" и "Иванова детства" снять нереально. Надо иметь талант для этого. А коммерческие бездари снять ничего не могут. И - да, у меня близкие родственники давно работают в кинематографе... знаю, что говорю...
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14k
Слева танки 2 часа назад
Хороший фильм, посмотрел с удовольствием!
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Спасибо !
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266
Влад 2 часа назад
Интересный фильм. Смотрел с удовольствием...
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1k
Андрей Вырвихвист 2 часа назад
Не дай Бог опять какая-нибудь чернушно-порнушная антисоветчина...
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