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Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате более миллиарда рублей

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате более миллиарда рублей (2 фото)

Автор:
07 января 2021 09:00
Сообщество : Кино
Метки: Корень зла   Миллиард рублей   последний богатырь   прокат   фильм   
393
2
Приключенческая фэнтези-картина "Последний богатырь. Корень зла" собрала в широком прокате более миллиарда рублей с момента выхода на экраны. Об этом 6 января сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
Фильм вышел в прокат 1 января 2021 года. Кинолента стала продолжением картины "Последний богатырь".

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Метки: Корень зла   Миллиард рублей   последний богатырь   прокат   фильм   
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397
arcush 2 часа назад
Сам себя не похвалишь, целый день как оплеванный ходишь. Вот не верю я в эти миллиарды. Кинотеатры пустые, а тут миллиарды... Посмотрите на торрентах, никто толком "это" не раздает и не качает.
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9k
Олегbl4 arcush 2 часа назад
Честно говоря, но 3-го января, зайдя в кассы кинотеатра в ТЦ, на сеанс уже не могли попасть, причем ни на один в этот день. Все билеты были раскуплены. Купил онлайн, вечером глянул, опять все билеты раскуплены. Сам зам полностью из-за правил заполнен не был, компании сидели через одно пустое кресло. В длинные выходные обычно кассу и набивают. Думаю, если в прокат его бы запустили в марте, то ажиотаж был бы меньше.
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4k
Бу Полчаса назад
Смотреть можно, но уже нет той изюминки, что была в первом фильме.
Куча штампов и предсказуемых ходов.
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648
Обратная сторона Луны Бу 15 минут назад
Ага, если в первом фильме это ещё смотрелось, то во втором уж слишком наиграно и глупо выглядит главный герой
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5k
SuperTroll Час назад
Выпускают кусок обоссаного дерьма, просто никчемной параши, под новогодние праздники. А народ такой с бодуна..аа нуу ладно хоть это дерьмо крутят, и так в кинотеатре год не были. Все то закроется то откроется. Ну пошли попкрон хоть поедим, посидим поболтаем. Вот так все было. А потом режиссеры эпааать мы таланты миллиард собрали! Го еще большую парашу снимем!
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6k
klop SuperTroll 44 минуты назад
А там что только этот фильм в кинотеатрах показывали?
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6k
Перст Указующий Час назад
круто, но доспехи - эльфийские.
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648
Обратная сторона Луны Перст Указующий 15 минут назад
Трофейные
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7k
Шурум-бурум Час назад
то чувство, когда богатырь круче, чем всякая х@йня, а ля "олимпиус инферно", "крымский мост" и прочая современная наша псевдопатриотичная муть, снятая бесталанными ублюдками ради распила бюджетных средств...
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8k
Antique computer Шурум-бурум Час назад
Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате более миллиарда рублей
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7k
Шурум-бурум Antique computer Час назад
кто о чем, а имбецилы с твинками о либерастах и хохлах

кто о чем, а имбецилы с твинками о либерастах и хохлах
кто о чем, а имбецилы с твинками о либерастах и хохлах
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3k
Ваник 2 часа назад
По-моему самое дерьмо и выпускают к НГ , люди от безделья прутся в кинотеатры , сборы обеспечены.
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8k
владимир 2 часа назад
Понравился первый фильм, естественно сходили с супругой на второй...
Такое ощущение что обрезали концовку фильма минут на 15...
Как будто пол фильма посмотрел
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73k
Броненосец Потелкам владимир 2 часа назад
Ну так Дисней ставил, поэтому и фильм обрезной....
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3k
Ваник владимир 2 часа назад
Это чтобы вы и на третий пошли.
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8k
владимир Ваник 58 минут назад
Это то понятно
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31k
Йожык Броненосец Потелкам Полчаса назад
антисемитизмом попахивает.
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8k
владимир Ваник 11 минут назад
Я и на четвёртый пойду ежели будет
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Первая часть была неплохим середнячком, но эта чуть послабее показалась.
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