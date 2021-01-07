Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате более миллиарда рублей

Приключенческая фэнтези-картина "Последний богатырь. Корень зла" собрала в широком прокате более миллиарда рублей с момента выхода на экраны. Об этом 6 января сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
Фильм вышел в прокат 1 января 2021 года. Кинолента стала продолжением картины "Последний богатырь".
Фильм вышел в прокат 1 января 2021 года. Кинолента стала продолжением картины "Последний богатырь".
"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей".
Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. По информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для российских кинорелизов за всю историю отечественного кинопроката, заработав более 1,7 миллиардов рублей.
Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. По информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для российских кинорелизов за всю историю отечественного кинопроката, заработав более 1,7 миллиардов рублей.
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