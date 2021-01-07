Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате более миллиарда рублей

"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей".



Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. По информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для российских кинорелизов за всю историю отечественного кинопроката, заработав более 1,7 миллиардов рублей.