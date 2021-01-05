Самое токсичное в мире озеро

На восточной стороне холма находились жилые постройки. Компания выкупила их у владельцев, чтобы расширить карьер. Карьер пришел на смену подземным горным работам, так как был более безопасным и экономичным.

Правда, как выяснилось позднее, его опасность далеко не так уж мала.



В 1982 году Беркли Пит решено было закрыть. Водяные насосы, расположенные на глубине 1,2 км, были отключены. Подземные воды, смывая все полезные ископаемые, начали постепенно заполнять яму со скоростью 0,3 м в месяц. Карьер 1,6 км длиной, 0,8 км шириной и 540 м глубиной был заполнен водой на 270 м.



В результате сегодня Беркли Пит – это гремучая смесь тяжелых металлов и опасных химических веществ – мышьяка, кадмия, меди, серной кислоты, цинка, железа, алюминия. Металлов и химических соединений в воде так много, что некоторые из них можно добывать прямо из воды. Уровень pH озера составляет 2,5, что сопоставимо с кислотностью лимонного сока.