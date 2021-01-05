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Самое токсичное в мире озеро

Самое токсичное в мире озеро (3 фото)

Автор:
05 января 2021 20:21
Сообщество : Факты
Метки: озеро   факты   экология   
1270
3

Беркли Пит был открыт в 1955 году в штате Монтана компанией Anaconda Copper в качестве карьера по добыче меди. За первый год там добывалось до 17 000 тонн руды в день. Помимо меди в Беркли Пит находили также золото и серебро, но медь составляла 75% всей добычи.

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Метки: озеро   факты   экология   
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16  комментариев
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3k
Виталий 5 часов назад
объем озера согласно википедии около 100 млн м3, с учетом рН 2.5, надо бахнуть примерно 12.5 тысяч тонн каустической соды для нейтрализации.. При цене, грубо, 250 у.е. за тонну итоговая цена 3 миллиона у.е., вроде не такое дорогое и эффективное решение...
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633
Остап Ива́нович. 48 минут назад
Самое токсичное в мире озеро
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14k
Kvadro Час назад
"- несмотря на свою опасность озеро привлекает туристов. рядом установлена платная смотровая площадка, с которой можно рассмотреть опасный водоем и сделать фото на память."

мне одному кажется, что это очень странно - ехать за тысячи километров, платить деньги, чтобы подышать ядовитыми испарениями
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14k
Lynx 3 часа назад
элнктролиз
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3k
Hugo_RnD 4 часа назад
"Представители компаний утверждают, что к 2019..."
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33k
parallax 4 часа назад
0,3 м в месяц, для заполнения водой на 270 метров, потребовалось 75 лет. А закрыли кар ер в 1985 году.
???
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9k
Сережа 5 часов назад
А что-то с трудом представляю добычу 17 000 тонн руды в день.
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26k
Snork Snorkoff Сережа 2 часа назад
думаю, в оригинале были фунты )
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1k
Kariya 5 часов назад
Чем это гамно туристов привлекает? Ждут, когда оттуда годзилла полезет?
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16k
Андрей Иванов Kariya 4 часа назад
Страна непуганных дебилов
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14k
Kvadro Kariya Час назад
если часик там постоять и подышать этими испарениями, то годзила появится ))
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15k
Александр Сучков 5 часов назад
нам тут, в Столице, Москва-реки хватает с её, типа,- очестными сооружениями....
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