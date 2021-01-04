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В Ростове на одном перекрестке поставили 18 светофоров

В Ростове на одном перекрестке поставили 18 светофоров (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 22:12
Метки: дорожное движение   маразм   ростов   
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В Ростове на перекрестке установили сразу 18 светофоров. Об этом сообщили местные жители.

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Метки: дорожное движение   маразм   ростов   
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36k
Вепс Час назад
Пост кусок идиотизма.

Если перекресток это пересечение 2-х дорог, то:
Он может иметь 4 пешеходных перехода, это по 2 светофора на каждый пешеходный переход, ЭТО УЖЕ 8 СВЕТОФОРОВ!!! А если дорога с разделительной полосой то смело умножайте на 2!!!

Кроме этого получается 4 потока транспорта, это еще 4 основных светофора. Кроме этого для транспорта могут быть установлены дополнительные светофоры, и их может быть до 2-3-х на каждое направление движения!!!. Вот пример, я не супер художник, но это даже не максимум, и это нормально:

Зеленый светофоры для пешеходов.
Синий светофоры для транспорта.
Красный это дополнительные светофоры для транспорта которые могут быть установлены.

Дальше считайте сами, и думайте .
Пост кусок идиотизма. Если перекресток это пересечение 2-х дорог, то: Он может иметь 4 пешеходных перехода, это по 2 светофора на каждый пешеходный переход, ЭТО УЖЕ 8 СВЕТОФОРОВ!!! А если дорога с разделительной полосой то смело умножайте на 2!!! Кроме этого получается 4 потока транспорта, это еще 4 основных светофора. Кроме этого для транспорта могут быть установлены дополнительные светофоры, и их может быть до 2-3-х на каждое направление движения!!!. Вот пример, я не супер художник, но это даже не максимум, и это нормально: Зеленый светофоры для пешеходов. Синий светофоры для транспорта. Красный это дополнительные светофоры для транспорта которые могут быть установлены. Дальше считайте сами, и думайте .
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−12
Kasspar1888 20 минут назад
Так, эксперты, а поясните пожалуйста дураку, а кто если не ГИБДД заниматься установкой/регламентирование светофоров?! Честно говоря я удивлён данной информацией.
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18k
Lesha86 47 минут назад
Вот сие место.
https://yandex.ru/maps/-/CCUImVhbWAhttps://yandex.ru/maps/-/CCUImVhbWA
Судя по количеству всяких пересечек и съездов, то вполне реально количество.

Вот перекрёсток в Питере ул.Софийская и пр.Славы - 36 светофоров не считая пешеходных.
https://yandex.ru/maps/-/CCUImZARcBhttps://yandex.ru/maps/-/CCUImZARcB
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1k
TroyDaGood Lesha86 Полчаса назад
ул.Софийская и пр.Славы - всю жизнь там гоняю и не обращал внимания,что там ТАК много светофоров.Просто едешь и всё понятно =)))
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2k
alessandrok 56 минут назад
пильнули
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5k
maclay Час назад
Надо было подземный переход ещё сделать..., но "сладкое" видимо на следующий год оставили !
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19k
Влад Час назад
"По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков" - Что за фигня? Установка любых знаков, любые дорожные работы должны производиться только по согласованию с ГИБДД. Именно этот орган несет ответственность за безопасность движения и по этому только он разрешает строительство дороги и ее оборудование.
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19k
Влад Lil Полчаса назад
Вы можете установить знак и сами, но сначала получить письменное разрешение в ГИБДД или в организации отвечающей за данный участок, а она уже согласует с ГИБДД. Если у вас вопрос по законности установки знаков или разметки вы опять же пишете заявление в ГИБДД и она дает ответ в течении 30 дней по закону. Для этого существуют отделы организации движения, они же отвечают за изменение схемы движения при работах, митингах и так далее.
Вы можете установить знак и сами, но сначала получить письменное разрешение в ГИБДД или в организации отвечающей за данный участок, а она уже согласует с ГИБДД. Если у вас вопрос по законности установки знаков или разметки вы опять же пишете заявление в ГИБДД и она дает ответ в течении 30 дней по закону. Для этого существуют отделы организации движения, они же отвечают за изменение схемы движения при работах, митингах и так далее.
Вы можете установить знак и сами, но сначала получить письменное разрешение в ГИБДД или в организации отвечающей за данный участок, а она уже согласует с ГИБДД. Если у вас вопрос по законности установки знаков или разметки вы опять же пишете заявление в ГИБДД и она дает ответ в течении 30 дней по закону. Для этого существуют отделы организации движения, они же отвечают за изменение схемы движения при работах, митингах и так далее.
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266
Lil Влад 12 минут назад
Ты сам ответил на свой вопрос, был не прав у Вас это ООД Отдел Обеспечения Движения, у нас ЦОД - Центр Обеспечения Движения. НО к ГБДД они ни имеют ни какого отношения.
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266
Lil 10 минут назад
ЦАФАП. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве. Москва,
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266
Lil 9 минут назад
Это воооще из другой области, штрафы фиксируют и присылают.
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19k
Влад Lil 5 минут назад
Возможно мы не поняли друг-друга. За строительством дороги и размещением знаков и разметки следит дорожная инспекция Но дорога сложное сооружение которое строится по проекту, проект согласуется с земельшиками, водниками, экологами, водоканалом, кабельщиками .... в том числе и ГИБДД. А вот когда проект готов за само строительство отвечает подрядчик и контролируется дорожной инспекцией. Последующие изменения с разрешения ГИБДД. Но проект изначально должен быть утвержден.
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14k
dimitr 2 часа назад
Так и перекрёсток не х-образный.
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Что примечательно-не один не работает!
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11k
Алекс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
СергейПименов 2 часа назад
Для чего, для чего...Конец года. Бюджет надо было освоить.
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73k
Броненосец Потелкам СергейПименов Час назад
...и ни одной машины.....только пешики....
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Чтоб наверняка.
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