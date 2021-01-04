В Ростове на одном перекрестке поставили 18 светофоров

В Ростове на перекрестке установили сразу 18 светофоров. Об этом сообщили местные жители.
Рекордное число светофоров, а также большое количество дорожных знаков появилось на Левенцовке.
Эта дорога не пользуется большой популярностью ни у водителей, ни у пешеходов, поэтому для чего здесь установили столько светофоров неизвестно.
По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков.
Сотрудники ГИБДД обещали разобраться, для чего было установлено так много светофоров.
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Метки: дорожное движение маразм ростов
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Если перекресток это пересечение 2-х дорог, то:
Он может иметь 4 пешеходных перехода, это по 2 светофора на каждый пешеходный переход, ЭТО УЖЕ 8 СВЕТОФОРОВ!!! А если дорога с разделительной полосой то смело умножайте на 2!!!
Кроме этого получается 4 потока транспорта, это еще 4 основных светофора. Кроме этого для транспорта могут быть установлены дополнительные светофоры, и их может быть до 2-3-х на каждое направление движения!!!. Вот пример, я не супер художник, но это даже не максимум, и это нормально:
Зеленый светофоры для пешеходов.
Синий светофоры для транспорта.
Красный это дополнительные светофоры для транспорта которые могут быть установлены.
Дальше считайте сами, и думайте .
https://yandex.ru/maps/-/CCUImVhbWAhttps://yandex.ru/maps/-/CCUImVhbWA
Судя по количеству всяких пересечек и съездов, то вполне реально количество.
Вот перекрёсток в Питере ул.Софийская и пр.Славы - 36 светофоров не считая пешеходных.
https://yandex.ru/maps/-/CCUImZARcBhttps://yandex.ru/maps/-/CCUImZARcB