В Ростове на одном перекрестке поставили 18 светофоров

Рекордное число светофоров, а также большое количество дорожных знаков появилось на Левенцовке.



Эта дорога не пользуется большой популярностью ни у водителей, ни у пешеходов, поэтому для чего здесь установили столько светофоров неизвестно.



По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков.



Сотрудники ГИБДД обещали разобраться, для чего было установлено так много светофоров.