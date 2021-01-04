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Трус, Балбес, Бывалый. Уникальные фото и рассказ о самом знаменитом советском кинотрио

Трус, Балбес, Бывалый. Уникальные фото и рассказ о самом знаменитом советском кинотрио (25 фото)

Автор:
04 января 2021 17:34
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история съемок   кино   
1574
25

Вицин, Никулин, Моргунов. Трус, Балбес, Бывалый. Троица, придуманная Леонидом Гайдаем, и сыгранная замечательными актёрами, была одной из самых популярных в нашей стране. Они были не только киногероями. Их персонажи ушли в фольклор, стали героями анекдотов.

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Метки: актеры   история съемок   кино   
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iam aws 2 часа назад

Трус, Балбес, Бывалый. Уникальные фото и рассказ о самом знаменитом советском кинотрио
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