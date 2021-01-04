Трус, Балбес, Бывалый. Уникальные фото и рассказ о самом знаменитом советском кинотрио

В 1960 году худсовет Мосфильма утвердил Никулина, Вицина и Моргунова на главные роли в комедию "Пёс Барбос и необычный кросс".

Первым в троицу был зачислен Георгий Вицин. К тому времени уже довольно успешный и популярный актёр. Он уже работал с Гайдаем в фильме "Жених с того света".