Трус, Балбес, Бывалый. Уникальные фото и рассказ о самом знаменитом советском кинотрио

Вицин, Никулин, Моргунов. Трус, Балбес, Бывалый. Троица, придуманная Леонидом Гайдаем, и сыгранная замечательными актёрами, была одной из самых популярных в нашей стране. Они были не только киногероями. Их персонажи ушли в фольклор, стали героями анекдотов.
В 1960 году худсовет Мосфильма утвердил Никулина, Вицина и Моргунова на главные роли в комедию "Пёс Барбос и необычный кросс".
Первым в троицу был зачислен Георгий Вицин. К тому времени уже довольно успешный и популярный актёр. Он уже работал с Гайдаем в фильме "Жених с того света".
На роль Бывалого пробовались Михаил Жаров и Иван Любезнов. Но Иван Пырьев посоветовал обратить внимание на малоизвестного актёра Евгения Моргунова. Это было попадание в десятку.
На роль Балбеса режиссёр пригласил Сергея Филиппова, но тот был занят, да и не хотел сниматься в этой роли. Вицин предложил попробовать клоуна московского цирка Юрия Никулина. У него уже было несколько незначительных ролей в кино. Увидев его Гайдай сразу воскликнул: "Вот он - Балбес! И гримировать не нужно".
Короткометражка про приключения незадачливых браконьеров снималась целый месяц в подмосковном посёлке Снегири. Она была без слов и полностью строилась на трюках, многие из которых придумывались прямо в процессе работы.
Закрепляя успех, Гайдай тут же взялся за съёмки новой короткометражки, в которую пригласил уже ставную популярной тройку.
Сразу появились сложности - Моргунов отказался сниматься, считая роль Бывалого проходной и несерьёзной. Только вмешательство Пырьева вынудило актёра согласиться.
Фильм в итоге был снят за две недели. В нём актёры уже не только бегали, но и пели.
Сюжет для фильма Гайдаю предложил Юрий Никулин - он в цирке играл подобную интермедию. Он же и предложил первый вариант песни для фильма на мелодию народной песни "Семёновна". Правда в фильм она не вошла. Почему? Руководство забеспокоилось: "Ребята, что вы делаете? Завтра вашу песню будет петь вся страна!" Пришлось "переделывать хуже".
В это время успешную троицу "попробовал переманить" Эльдар Рязанов - он снял её в комедии"Дайте жалобную книгу".
А ещё любимцы публики стали желанными гостями на "Голубых огоньках"
Может Гайдай и отпустил бы Трио, но ему этого не дали - руководство Мосфильма пожелала их увидеть в одной из частей новой комедии Гайдая про приключения студента Шурика.
Говорят, что фильм потом ругали многие критики - слишком симпатичными вышли в нём уголовники. Зато зритель был в восторге.
После выхода "Операции "Ы" Гайдай был твёрдо настроен не снимать больше тройку. Но ему опять не дали - уже велась работа над сценарием фильма под рабочим названием "Шурик в горах", ставший позднее замечательной "Кавказской пленницей".
Вот только этот фильм действительно стал последним для Гайдая, где он снял знаменитое трио.
Почему? Думаю вы все уже прекрасно знаете о конфликте Гайдая и Моргунова.
Кроме того, режиссёр не смотря на все уверения уже давно считал что материал с тройкой уже отработан и эксплуатировать его нельзя.
Творческий союз трёх актёров не пережил расставания с Гайдаем.
Её ещё пытались реанимировать в фильме "Семь стариков и одна девушка".
И в короткометражке "Пожара не будет", которая очень похожа либо на один из сюжетов "Фитиля", либо на агитационный фильм (вот только играли они в этом фильме уже других персонажей).
Но именно тогда многие согласились с тем, что трио себя изжило.
Ещё одна попытка сыграть на их былой популярности была предпринята в 1980 году в фильме "Комедия давно минувших дней". Но согласились только Моргунов и Вицин. Никулину сценарий не понравился и он отказался от съёмок.
Единственным их полным соединенинием можно считать работу над пластинкой "Проишествие в стране Мульти-Пульти", где они озвучили даже не своих героев, а разбойников из "Бременских музыкантов", чьи образы удачно срисовали для мультфильма Инесса Ковалевская и Макс Жеребчевский.
Источник:
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