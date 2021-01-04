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"Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год"

"Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год" (2 фото)

Автор:
04 января 2021 17:30
Сообщество : Кино
Метки: Рентабельность   кинематограф   советского   
442
2
Как партия и правительство управляли кинопроцессом в последние годы советской власти, обозревателю "Власти" Евгению Жирнову рассказал бывший зампред Госкино СССР Борис Павленок.
"Кинематограф был абсолютно рыночной структурой"
— Главной целью было извлечение прибыли?

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Метки: Рентабельность   кинематограф   советского   
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11  комментариев
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421
Alexander 2 часа назад
Советское кино навсегда, нынешняя пена - однодневки, и это факт.
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19k
BillyBonzz Минуту назад
Ну дык еще бы, загоните страну за железный занавес, и информационный вакуум и получите известное : "Из всех искусств для нас важнейшим является кино" (с) В.И. Ленин, поэтому неудивительно что рентабельность советского кино была 900%, потому что только в кино советский человек мог хоть одним глазком увидеть иную жизнь, а не серые рабочие будни, окружавшие его.
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2k
Tano 20 минут назад
Самый прибыльный кинематограф вроде как в Болливуде. Что совсем не означает, что там делают отличное кино. Просто миллиард индусов любят смотреть свои фильмы.
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329
Алексей 45 минут назад
Если кассовые сборы миллиард, и всё это доход гос. кино, то получается что кинотеатры, работа билетерш, проекторов, изготовление копий была бесплатной, - класс расчеты. То ли кто-то темнит, то ли сильно не дружит с математикой, а учитывая ещё что были бесплатные так сказать зрители военных, учащихся по разнарядке заставляли смотреть то что не продавалось, то кажется кто-то сильно приукрашивает картину.
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1k
emporio_ss Час назад
Не один западный фильм не сможете смотреть много раз каждый каждый новый год! Только советский фильм все смотрят с удовольствием и находят новые моменты каждый год) все это делают и не надоело, приятно смотреть.
Ссылка coub.com
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
4 000 000 000/280 000 000=14
14 раз в год КАЖДЫЙ житель СССР, включая грудничков и древних стариков, посещал кинотеатр....
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73k
Броненосец Потелкам Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 43 минуты назад
фуфло однозначно
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Почти все кино игровое, мега масштабных постановок не очень много, актеры/режиссеры/производственная команда миллионы не зарабатывали, конкуренция минимальна, народ кино любит, народа много.
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13k
куджо 2 часа назад
Ох уж эти эрзац индийские боевики, я аж по три раза ходил
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33k
parallax 2 часа назад
Актеры получали мало, на декорации уходило минимум средств, единственные серьёзные расходы были на импортную цветную плёнку Kodak.
Кто-то посчитал, что актёр Бельмондо в своих фильмах разбил в десять раз больше автомобилей, чем весь советский кинематограф за свою историю.
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7k
costa 2 часа назад
Минимальные гонорары, относительно малые издержки, отсутствие конкуренции с общемировым кино и вуаля - прибыльность 900%.
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Иван Кемеров

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