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Приключения Джованни, расхитителя гробниц

Приключения Джованни, расхитителя гробниц (14 фото)

Автор:
03 января 2021 22:23
Метки: египет   интересно   история   
520
14

Вообще-то над действиями Индианы Джонса, который вламывается в древние храмы, топчет драгоценный культурный слой и хватает священный Грааль немытыми руками, посмеется любой профессиональный археолог. В начале XX века, когда происходит действие фильма, ученые уже расчищали памятники архитектуры специальными кисточками и тряслись над каждым черепком.

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Метки: египет   интересно   история   
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14k
Игорь Хомченко 6 часов назад
Давно такого вкусного поста не читал. Димон, спасибо.
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3
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 3 часа назад
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12k
Иван 4 часа назад
Спасибо, автор! Интересно и легко написано
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