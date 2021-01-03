Итак, представитель штата Вермонт Фрэд Маслак, как истинный почитатель конституции США и Второй Поправки предложил регистрировать тех, кто не владеет оружием и обязать их платить налог штату в размере 500 долларов в год.



Таким образом, Вермонт вводит налог на особый вид роскоши - на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических 500 долларов США. Именно такую цену господин Маслак считает логичной за привилегированное право не владеть оружием в штате Вермонт. Фрэд Маслак твердо уверен, что Вторая Поправка не только подразумевает право добросовестного гражданина на участие в вооруженном ополчении, но и является прямой его обязанностью. Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре. И поскольку монополия силы у правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. А те, кто не готов защищать свой штат - должны за это платить. В соответствии с законом все взрослые, которые не владеют оружием, должны быть зарегистрированы, так как власти вправе знать, кто из граждан не готов защищать штат, считает Маслак. И это несмотря на то, что Вермонт и так один из самых вооруженных штатов США и единственный, где не нужно разрешения на скрытое ношение оружия. Логика законопроекта весьма простая - люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить больший налог за эту защиту. И еще немного занимательной статистики.



Белое население Вермонта составляет 98,12 %, чёрное 0,76 %, азиаты 1,09 %.



Занимательная статистика. Количество врачей в США - 700 000. Количество смертей по причине медицинских ошибок - 120 000. На одного врача приходится 0.171 смерть.



А теперь об оружии. Количество людей, владеющих оружием в США 80000000. Да - это 80 млн! Количество случайных смертей, связанных с использованием оружия в год среди всех возрастных групп 1500. Количество смертей на одного владельца оружия 0,000188. Таким образом, врачи примерно в 9000 раз опаснее владельцев оружием. Факт: оружием владеет не каждый, но почти у каждого есть врач! Это означает, что риск быть убитым врачом превышает в 900 раз риск быть застреленным!