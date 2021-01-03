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И еще немного занимательной статистики

И еще немного занимательной статистики (2 фото)

Автор:
03 января 2021 12:33
Метки: Вермонт   огнестрельное оружие   статистика   сша   штат   
1132
2
Есть в США такой штат - Вермонт (да, там, где когда-то, чудом выжил гр. Солженицын) В этом штате не нужно никаких специальных разрешений на огнестрельное оружие и его ношение (скрытое или открытое). При этом, штат Вермонт традиционно занимает первую тройку самых безопасных штатов США. Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений и изнасилований на душу населения.

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Метки: Вермонт   огнестрельное оружие   статистика   сша   штат   
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18k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Причина безопасности штата - не в наличии оружия, а в незначительном проценте черного населения.
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7k
Alex Djeff 6 минут назад
И еще немного занимательной статистики
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8k
Владимир 49 минут назад
>> представитель штата Вермонт Фрэд Маслак

Он был таковым в 1995-96, 1997-98, 1999-2000, и предложил закон в 2000. Очевидно, что закон не принят, хотя нечто аналогичное принималось ранее на уровне города:

Кеннесо (штат Georgia) является единственным городом в США, в котором принят закон, обязывающий иметь как минимум одну единицу стрелкового оружия в каждом доме и боеприпасы к оружию. Данное постановление было принято в 1982 году, но было скорее формальным, так как на тот момент в городе с населением 5000 жителей 95% и так были обладателями оружия. Кроме того, закон не предусматривал никакого наказания и по данным местной полиции на 2010 год оружие было только в 50% домов. Столь необычное решение не привело к росту убийств и насилия.

За 26 последующих лет уровень преступлений в городе, связанных с убийствами остаётся заметно более низким, по сравнению с соседними городами и в целом с США. При этом население с момента принятия закона возросло с 5 до 35 тысяч человек. Общий уровень краж и насильственных преступлений в Кеннесо ниже в 2-3 раза.
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1k
Herr Mannelig 52 минуты назад
Вокруг столько неадекватов, что страшно становится только от мысли, что они бы могли быть вооружены
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9k
samura Herr Mannelig 24 минуты назад
Просто поговорка - если слева и справа от тебя идиоты - может ты центровой? Ничего личного.
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Herr Mannelig samura 16 минут назад
Я тоже думал об этом, но нет, это не так
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5k
maclay 59 минут назад
Не в бровь, а в глаз !
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8k
Александр Час назад
То есть, гражданин платящий налоги, на которые финансируются силовики, должен еще платить 500 баксов за охрану?
А не охренел ли тот Маслак?
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2k
Core 2 часа назад
Для дураков непонятно, что грабить их будут также, но уже мёртвых.
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3k
ишты Core 6 минут назад
Так чёж не грабят-то? Уровень преступности вроде невысокий?
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
какой правильный штат! и черножопых практически нет
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28k
LEPA Дельфин Красивый Полчаса назад
Поэтому и нет.
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38k
doker 2 часа назад
Итак, есть люди - имеющие оружие, но не захотевшие его регистрировать.

Как заставить их зарегистрировать? Вуаля!
Штраф 500 баксов за отсутствие зарегистрированного оружия!

В этой "стране юристов" просто так не соскочишь...
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
1. "При этом, штат Вермонт традиционно занимает первую тройку самых безопасных штатов США. Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений и изнасилований на душу населения."
***
2. "Белое население Вермонта составляет 98,12 %, чёрное 0,76 %, азиаты 1,09 %."
=================
В п.2 как раз и причина п.1
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16k
бат св 2 часа назад
Легализация стволов?
-нет,спасибо
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
В штате Вермонт живут около 625 000 человек - сорок девятое место по численности населения среди штатов США, меньше жителей только в Вайоминге.

Расовый состав населения штата Вермонт:

Белые - 95,4%
Черные - 1,0%
Азиаты - 1,3%
Коренные американцы - около 0,4%
Коренные жители Гавайских островов или Океании - менее 0,1%
Прочие расы - 0,3%
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2k
Core Mamin Sibiriak 2 часа назад
Нет негров - нет преступлений
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14k
Игорь Хомченко Core Час назад
Есть оружие в гражданском обороте - нет негров.
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3k
ишты Игорь Хомченко 4 минуты назад
У нас с цыганами такая же фигня была бы...
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30k
Alex 2 часа назад
Прикольно. Я был бы не против волыну таскать с собой.
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2k
Core Alex 2 часа назад
Мушку главное спили
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1k
Herr Mannelig Alex 56 минут назад
С какой целью? за всю свою прожитую жизнь уже был момент, когда ты пожалел, что вот сейчас жаль, нет пистолета?
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8k
Kostick 2 часа назад
хороший штат.
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