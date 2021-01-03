Есть в США такой штат - Вермонт (да, там, где когда-то, чудом выжил гр. Солженицын) В этом штате не нужно никаких специальных разрешений на огнестрельное оружие и его ношение (скрытое или открытое). При этом, штат Вермонт традиционно занимает первую тройку самых безопасных штатов США. Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений и изнасилований на душу населения.
Итак, представитель штата Вермонт Фрэд Маслак, как истинный почитатель конституции США и Второй Поправки предложил регистрировать тех, кто не владеет оружием и обязать их платить налог штату в размере 500 долларов в год.
Таким образом, Вермонт вводит налог на особый вид роскоши - на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических 500 долларов США. Именно такую цену господин Маслак считает логичной за привилегированное право не владеть оружием в штате Вермонт. Фрэд Маслак твердо уверен, что Вторая Поправка не только подразумевает право добросовестного гражданина на участие в вооруженном ополчении, но и является прямой его обязанностью. Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре. И поскольку монополия силы у правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. А те, кто не готов защищать свой штат - должны за это платить. В соответствии с законом все взрослые, которые не владеют оружием, должны быть зарегистрированы, так как власти вправе знать, кто из граждан не готов защищать штат, считает Маслак. И это несмотря на то, что Вермонт и так один из самых вооруженных штатов США и единственный, где не нужно разрешения на скрытое ношение оружия. Логика законопроекта весьма простая - люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить больший налог за эту защиту. И еще немного занимательной статистики.
Белое население Вермонта составляет 98,12 %, чёрное 0,76 %, азиаты 1,09 %.
Занимательная статистика. Количество врачей в США - 700 000. Количество смертей по причине медицинских ошибок - 120 000. На одного врача приходится 0.171 смерть.
А теперь об оружии. Количество людей, владеющих оружием в США 80000000. Да - это 80 млн! Количество случайных смертей, связанных с использованием оружия в год среди всех возрастных групп 1500. Количество смертей на одного владельца оружия 0,000188. Таким образом, врачи примерно в 9000 раз опаснее владельцев оружием. Факт: оружием владеет не каждый, но почти у каждого есть врач! Это означает, что риск быть убитым врачом превышает в 900 раз риск быть застреленным!
Таким образом, Вермонт вводит налог на особый вид роскоши - на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических 500 долларов США. Именно такую цену господин Маслак считает логичной за привилегированное право не владеть оружием в штате Вермонт. Фрэд Маслак твердо уверен, что Вторая Поправка не только подразумевает право добросовестного гражданина на участие в вооруженном ополчении, но и является прямой его обязанностью. Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре. И поскольку монополия силы у правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. А те, кто не готов защищать свой штат - должны за это платить. В соответствии с законом все взрослые, которые не владеют оружием, должны быть зарегистрированы, так как власти вправе знать, кто из граждан не готов защищать штат, считает Маслак. И это несмотря на то, что Вермонт и так один из самых вооруженных штатов США и единственный, где не нужно разрешения на скрытое ношение оружия. Логика законопроекта весьма простая - люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить больший налог за эту защиту. И еще немного занимательной статистики.
Белое население Вермонта составляет 98,12 %, чёрное 0,76 %, азиаты 1,09 %.
Занимательная статистика. Количество врачей в США - 700 000. Количество смертей по причине медицинских ошибок - 120 000. На одного врача приходится 0.171 смерть.
А теперь об оружии. Количество людей, владеющих оружием в США 80000000. Да - это 80 млн! Количество случайных смертей, связанных с использованием оружия в год среди всех возрастных групп 1500. Количество смертей на одного владельца оружия 0,000188. Таким образом, врачи примерно в 9000 раз опаснее владельцев оружием. Факт: оружием владеет не каждый, но почти у каждого есть врач! Это означает, что риск быть убитым врачом превышает в 900 раз риск быть застреленным!
Читаю сейчас дочке книги Волкова про приключения Элли в Волшебной стране. Как раз вчера дочитал до того места, где рассказывается про наместника, которого Урфин Джюс прислал в Фиолетовую страну: "Поселившись в Фиолетовом дворце, наместник приказал населению сдать все мечи, кинжалы и ножи, вплоть до кухонных. Такой приказ Энкин Флед отдал еще и потому, что боялся восстания и хотел обезоружить народ."
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Метки: Вермонт огнестрельное оружие статистика сша штат
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Он был таковым в 1995-96, 1997-98, 1999-2000, и предложил закон в 2000. Очевидно, что закон не принят, хотя нечто аналогичное принималось ранее на уровне города:
Кеннесо (штат Georgia) является единственным городом в США, в котором принят закон, обязывающий иметь как минимум одну единицу стрелкового оружия в каждом доме и боеприпасы к оружию. Данное постановление было принято в 1982 году, но было скорее формальным, так как на тот момент в городе с населением 5000 жителей 95% и так были обладателями оружия. Кроме того, закон не предусматривал никакого наказания и по данным местной полиции на 2010 год оружие было только в 50% домов. Столь необычное решение не привело к росту убийств и насилия.
За 26 последующих лет уровень преступлений в городе, связанных с убийствами остаётся заметно более низким, по сравнению с соседними городами и в целом с США. При этом население с момента принятия закона возросло с 5 до 35 тысяч человек. Общий уровень краж и насильственных преступлений в Кеннесо ниже в 2-3 раза.
А не охренел ли тот Маслак?
Как заставить их зарегистрировать? Вуаля!
Штраф 500 баксов за отсутствие зарегистрированного оружия!
В этой "стране юристов" просто так не соскочишь...
***
2. "Белое население Вермонта составляет 98,12 %, чёрное 0,76 %, азиаты 1,09 %."
=================
В п.2 как раз и причина п.1
-нет,спасибо
Расовый состав населения штата Вермонт:
Белые - 95,4%
Черные - 1,0%
Азиаты - 1,3%
Коренные американцы - около 0,4%
Коренные жители Гавайских островов или Океании - менее 0,1%
Прочие расы - 0,3%