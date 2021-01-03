Леонид Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка и работы

Многие артисты жаловались на то, что из-за пандемии лишились заработка. Кто-то даже предлагал правительству ввести новые выплаты для звёзд. Леонид Ярмольник рассказала, что остался без работы и без денег, ведь никто теперь не зовёт на сцену.
Актёр Леонид Ярмольник пришёл в гости к Михаилу Ширвиндту на шоу "Гараж Ширвиндта". Там Ярмольник рассказал, что последние три месяца вообще не получил ни копейки.
— За последние три месяца ни копейки, потому что ни разу не сыграл, — признался Ярмольник. При этом Леонид не сидел без дела, а вместе с Николаем Фоменко поставил спектакль "И снова "С наступающим", однако показ отложили.
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— Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр, — заметил Ярмольник, рассказывая о новом спектакле.
В конце Ярмольник заверил, что если закрыть метро, то заболеваемость снизится в разы. Ограничения в работе кафе и магазинов не имеют большого смысла, пока в метрополитене все находятся "жопа к жопе".
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Разве он сказал, что у него денег нет? Разве просил о помощи? Просто поведал о ситуации в сфере его деятельности. Или это запрещено?
А дурацкие карантинные меры заставляют удивляться не только Ярмольника. И о метро он верно подметил. Действительно, какой смысл дистанционироваться в кафе, магазинах и театрах, если в метро и маршрутках все едут штабелями? Я уже не вспоминаю о поголовной самоизоляции. Вот уж где был международный атракцион идиотизма.
Полный "локдаун"
А без ярмольников, наша жизнь практически не изменится.
Так же и в крупном бизнесе. Когда наступят тяжёлые времена, все быстро забудут всякие фейсбуки, твиттеры и прочие "воздушные замки", куда вкладываются чудовищные деньги, но вспомнят булочную за углом и фермера дядю Васю из соседней деревни.
А вот если из-за экономического спада без работы остались без работы те же пекари, фермеры и шахтёры, то про это особо никто не говорит.
Ведь если тот же Ярмольник не заработает денег, он не купит у пекаря его булку, пекарня закроется. Пекарь не закажет у фермера муку для своей пекарни.
мне в общем-то всё равно, что там будет конкретно с Ярмольником и его коллегами. Но экономически мы все связаны.
В конце концов. любая организация, это рабочие места. Для той же гардеробщицы в театре это лишняя копеечка к пенсии. Для официантки в ресторане, подсобного рабочего и т.д.
Никто деньги не несёт,
Жить тоскливо паразитам,
Коль в стране не "тот народ".
вот отрывок из интервью Ярмольника газете АиФ от 2004 года:
- На что вы сейчас возлагаете надежду? Чего ждете от жизни?
- Мне кажется, что что-то из жизни ушло вместе со старым строем. Люди стали меньше читать классику, которая наполнена богатейшим жизненным опытом поколений. Поэтому я решил на CD дисках записать классические произведения в исполнении известных артистов, мастеров театрального и киноискусства. Скоро появятся около 40 дисков - это книги классиков, прочитанные Инной Чуриковой, Колей Фоменко, Женей Мироновым, Ларисой Голубкиной... Такие диски помогут тем, кто хотел бы прочитать или просто вспомнить произведения Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Пушкина и других авторов, но у них нет на это времени. А тут вставил диск, например, в магнитофон автомобиля - и наслаждайся классикой.
- А вдруг ваша затея провалится? Ну не станут диски покупать, и все тут.
- Это мой творческий поиск, в который я вложил немалые деньги. Можно вложить средства в какое-нибудь прибыльное дело и получить громадные доходы, невзирая на конечный результат бизнеса. Я же хочу достучаться до сердец людей, пробиться к их умам, ушам, глазам, хочу помочь им приобщиться к настоящему искусству, чтобы почувствовали себя культурными, образованными. Но если мой проект провалится, то с голоду я все равно не умру. Я обеспеченный человек.
https://aif.ru/archive/1684426https://aif.ru/archive/1684426
Уж не Ярмольнику то точно на нищету жаловаться.
Захотят работать - всегда пожалуйста.
С голоду не умрут.