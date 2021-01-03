Леонид Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка и работы

Актёр Леонид Ярмольник пришёл в гости к Михаилу Ширвиндту на шоу "Гараж Ширвиндта". Там Ярмольник рассказал, что последние три месяца вообще не получил ни копейки.

— За последние три месяца ни копейки, потому что ни разу не сыграл, — признался Ярмольник. При этом Леонид не сидел без дела, а вместе с Николаем Фоменко поставил спектакль "И снова "С наступающим", однако показ отложили.