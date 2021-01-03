FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4486 постов • 634 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Леонид Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка и работы

Леонид Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка и работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: деньги   заработок   знаменитости   интересное   пандемия   фото   шоу бизнес   ярмольник   
1199
1
1

Многие артисты жаловались на то, что из-за пандемии лишились заработка. Кто-то даже предлагал правительству ввести новые выплаты для звёзд. Леонид Ярмольник рассказала, что остался без работы и без денег, ведь никто теперь не зовёт на сцену.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: деньги   заработок   знаменитости   интересное   пандемия   фото   шоу бизнес   ярмольник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Карандаш Час назад
Лицедеи и шуты! Так может сейчас поймут, что они никто. Что всю их напыщенную значимость и достаток делает зритель, а не их "талантище" и незаменимость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
144k
☭Cheкаво☭ 9 минут назад
Пусть птичку дальше изображает, ну очень похоже.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ХРУСТАЛИК 19 минут назад
не рычи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Пусть у Тарзана с Королевой спросит,как они выживают....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый 24 минуты назад
чёт басню вспомнил - Стрекоза и муравей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kazanzaki Полчаса назад
Мне кажется вы зря на Ярмольника ополчились.
Разве он сказал, что у него денег нет? Разве просил о помощи? Просто поведал о ситуации в сфере его деятельности. Или это запрещено?
А дурацкие карантинные меры заставляют удивляться не только Ярмольника. И о метро он верно подметил. Действительно, какой смысл дистанционироваться в кафе, магазинах и театрах, если в метро и маршрутках все едут штабелями? Я уже не вспоминаю о поголовной самоизоляции. Вот уж где был международный атракцион идиотизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo Kazanzaki 16 минут назад
Предлагаете, как в Германии?
Полный "локдаун"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот albedo 8 минут назад
А как это полный "локдаун", можете объяснить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир albedo 44 секунды назад
предлогаю как в Белоруссии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax Полчаса назад
Вот если без работы останутся фермеры, пекари или шахтёры, то нам всем жить станет очень туго.
А без ярмольников, наша жизнь практически не изменится.
Так же и в крупном бизнесе. Когда наступят тяжёлые времена, все быстро забудут всякие фейсбуки, твиттеры и прочие "воздушные замки", куда вкладываются чудовищные деньги, но вспомнят булочную за углом и фермера дядю Васю из соседней деревни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Елена parallax 10 минут назад
так без работы не только Ярмольник остался, в том-то и проблема. Ярмолиник - публичный известный человек. Поэтому его высказывания приводят.
А вот если из-за экономического спада без работы остались без работы те же пекари, фермеры и шахтёры, то про это особо никто не говорит.
Ведь если тот же Ярмольник не заработает денег, он не купит у пекаря его булку, пекарня закроется. Пекарь не закажет у фермера муку для своей пекарни.

мне в общем-то всё равно, что там будет конкретно с Ярмольником и его коллегами. Но экономически мы все связаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий Полчаса назад
Если верить "исследованиям" - средняя з/п в России - аж 50 тысяч рублей. Такшмо дворником или грузчиком если пойдет - в Москве сорокет минимум получать будет - на хлебушек хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 49 минут назад
Конечно, что для него закрытие метро - он ведь услугами метро не пользуется, у него, наверно, есть дорогое авто и все такое. Зачем ему думать о десятках тысяч простых москвичей и приезжих!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Елена smakido 6 минут назад
да не о том речь. Меры идиотские. Если люди ездят на общественном транспорте толпами, то смысл ограничивать работу других заведений, где народу сильно меньше?
В конце концов. любая организация, это рабочие места. Для той же гардеробщицы в театре это лишняя копеечка к пенсии. Для официантки в ресторане, подсобного рабочего и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 49 минут назад
Вот ведь лядь абанарот,
Никто деньги не несёт,
Жить тоскливо паразитам,
Коль в стране не "тот народ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak 51 минуту назад
Если закрыть метро-посещение театр превратится в многодневное путешествие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz 52 минуты назад
Леня, Леня, куда же ты просрать мог столько бабла, которые намолотил в 90-е?
вот отрывок из интервью Ярмольника газете АиФ от 2004 года:
- На что вы сейчас возлагаете надежду? Чего ждете от жизни?
- Мне кажется, что что-то из жизни ушло вместе со старым строем. Люди стали меньше читать классику, которая наполнена богатейшим жизненным опытом поколений. Поэтому я решил на CD дисках записать классические произведения в исполнении известных артистов, мастеров театрального и киноискусства. Скоро появятся около 40 дисков - это книги классиков, прочитанные Инной Чуриковой, Колей Фоменко, Женей Мироновым, Ларисой Голубкиной... Такие диски помогут тем, кто хотел бы прочитать или просто вспомнить произведения Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Пушкина и других авторов, но у них нет на это времени. А тут вставил диск, например, в магнитофон автомобиля - и наслаждайся классикой.
- А вдруг ваша затея провалится? Ну не станут диски покупать, и все тут.
- Это мой творческий поиск, в который я вложил немалые деньги. Можно вложить средства в какое-нибудь прибыльное дело и получить громадные доходы, невзирая на конечный результат бизнеса. Я же хочу достучаться до сердец людей, пробиться к их умам, ушам, глазам, хочу помочь им приобщиться к настоящему искусству, чтобы почувствовали себя культурными, образованными. Но если мой проект провалится, то с голоду я все равно не умру. Я обеспеченный человек.
https://aif.ru/archive/1684426https://aif.ru/archive/1684426
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo BillyBonzz 47 минут назад
А еще "привтизированный" в том числе и Леней дом киноактера в Москве.
Уж не Ярмольнику то точно на нищету жаловаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
albedo 52 минуты назад
Не зря я напоминал в одном из своих постов

Не зря я напоминал в одном из своих постов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Елена albedo 5 минут назад
да. вы правы. Только надо понимать, что обычный рабочий человек работает в том же театре. Закроют театр, тот же электрик, который его обслуживал. окажется без работы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8
John Doe 58 минут назад
а че путин, не помогает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
8k
albedo John Doe 50 минут назад
Помогает - есть куча вакансий: дворники, слесаря и так далее.
Захотят работать - всегда пожалуйста.
С голоду не умрут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
владимир John Doe 50 минут назад
А во вторых : ты, полупокер обоссаный, чего вообще делаешь на этом сайте при таком количестве желчи? Падаль ты гнилая, даже фамилию с маленькой буквы пишешь, что ты пытаешься этим показать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
VOX John Doe 49 минут назад
А почему он должен всяким долб...м помогать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
John Doe владимир 48 минут назад
иди проспись синяк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
Anna S John Doe Полчаса назад
Синяк он, а тупые комментарии строчите вы. Где логика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) 5 безумно дорогих и роскошных особняков знаменитостей 5 безумно дорогих и роскошных особняков знаменитостей 15 самых безумных трат знаменитостей 15 самых безумных трат знаменитостей "Не пугайтесь": победивший коронавирус Том Хэнкс рассказал о жизни на карантине "Не пугайтесь": победивший коронавирус Том Хэнкс рассказал о жизни на карантине Полвека спустя: Элтон Джон помог своей невесте Полвека спустя: Элтон Джон помог своей невесте 83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19 83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83439



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
143
Скажи спасибо 2020 году
20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе
1
25
20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе
﻿
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#прикол#природа#девушки#кот#всякие#новый год#китай#позитив
#Юмор#животные#прикольные#картинки#люди#Разные#позитивные#в мире#комментарии#сарказм
#факты#интересно#история#Интересные#приколы#забавно#Юморные и не очень#истории#настроение#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться