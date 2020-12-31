Инцидент в Японском море

В марте 1984 года в Японском море ВМС США и Южной Кореи проводили совместные учения «Team Spirit». Американская авианосная ударная группировка (АУГ) выполняла различные манёвры вместе с кораблями ВМС Южной Кореи. Флагманом эскадры являлся авианосец Kitty Hawk.
Эти учения Советский Союз не мог оставить без внимания. К месту проведения учений были выдвинуты несколько кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота ВМС СССР, в том числе и «К-314», атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 671 «Ёрш».
«К-314» успешно обнаружила американскую АУГ и вела наблюдение за ней в течение недели. По американским данным, подлодка также была обнаружена, а самолёты авианосца несколько раз имитировали атаку на неё. В день происшествия советская подводная лодка не сразу вышла на связь, ей пришлось отстать от АУГ. Это было необходимо, чтобы передать данные в штаб. Но теперь предстояла задача догнать Kitty Hawk, и подлодке пришлось дать полный ход, что раскрыло её местоположение. АУГ приняла меры противодействия и вошла в территориальные воды Южной Кореи, куда «К-314» не имела права заходить. Чуть позже БПК «Владивосток», также участвовавший в слежке, обнаружил американскую группу кораблей и передал эти данные подлодке.
Вечером того же дня командир АПЛ «К-314», капитан 2-го ранга Евсеенко, приказал всплыть на перископную глубину для подготовки к очередному сеансу связи со штабом. Осматривая акваторию, командир лодки заметил американские корабли, идущие на сближение. Расстояние до эскадры было оценено примерно в 5 км. АПЛ начала погружение, за которым последовало 2 толчка. Было ясно, что произошло столкновение с одним из американских кораблей. Позже выяснилось, что Kitty Hawk днищем задел корму лодки. «К-314» всплыла, а экипаж приготовился к борьбе за живучесть. Американцы тоже осмотрели всплывшую лодку, готовясь оказать помощь в случае необходимости, но помощь не потребовалась. К месту происшествия также подошёл БПК «Владивосток», находившийся неподалёку.
«К-314» успешно обнаружила американскую АУГ и вела наблюдение за ней в течение недели. По американским данным, подлодка также была обнаружена, а самолёты авианосца несколько раз имитировали атаку на неё. В день происшествия советская подводная лодка не сразу вышла на связь, ей пришлось отстать от АУГ. Это было необходимо, чтобы передать данные в штаб. Но теперь предстояла задача догнать Kitty Hawk, и подлодке пришлось дать полный ход, что раскрыло её местоположение. АУГ приняла меры противодействия и вошла в территориальные воды Южной Кореи, куда «К-314» не имела права заходить. Чуть позже БПК «Владивосток», также участвовавший в слежке, обнаружил американскую группу кораблей и передал эти данные подлодке.
Вечером того же дня командир АПЛ «К-314», капитан 2-го ранга Евсеенко, приказал всплыть на перископную глубину для подготовки к очередному сеансу связи со штабом. Осматривая акваторию, командир лодки заметил американские корабли, идущие на сближение. Расстояние до эскадры было оценено примерно в 5 км. АПЛ начала погружение, за которым последовало 2 толчка. Было ясно, что произошло столкновение с одним из американских кораблей. Позже выяснилось, что Kitty Hawk днищем задел корму лодки. «К-314» всплыла, а экипаж приготовился к борьбе за живучесть. Американцы тоже осмотрели всплывшую лодку, готовясь оказать помощь в случае необходимости, но помощь не потребовалась. К месту происшествия также подошёл БПК «Владивосток», находившийся неподалёку.
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Повреждения кораблей были следующими. У Kitty Hawk была пропорота обшивка днища. В месте удара образовалась дыра размером в несколько десятков квадратных метров. Позже из пробоины достали фрагменты гребного винта и элементы обшивки советской подлодки. Были повреждены цистерны с авиационным топливом, часть которого просочилась в море, но жизненно важные элементы конструкции остались целыми. Командование отправило авианосец в порт Йокосука (Япония) для предварительного ремонта, после чего он ушёл на Филиппины. Через несколько месяцев Kitty Hawk вновь вступил в строй.
Советская лодка пострадала чуть больше, но серьёзные повреждения вроде течи или возгорания отсутствовали. Был нанесён ущерб гребному винту, валу, а также наружному лёгкому корпусу. Хотя основные системы АПЛ и продолжали нормально функционировать, лодка потеряла ход. Она была взята на буксир и доставлена в бухту Чажма, где встала на ремонт.
Советская лодка пострадала чуть больше, но серьёзные повреждения вроде течи или возгорания отсутствовали. Был нанесён ущерб гребному винту, валу, а также наружному лёгкому корпусу. Хотя основные системы АПЛ и продолжали нормально функционировать, лодка потеряла ход. Она была взята на буксир и доставлена в бухту Чажма, где встала на ремонт.
Последствия данного столкновения могли быть более серьёзными, так как на борту кораблей имелось ядерное оружие. Расследование данного инцидента стороны проводили отдельно, но обмениваясь информацией. Страны не стали выдвигать друг другу требования о компенсации, однако американская сторона потребовала официальных извинений со стороны Советского Союза, так как считала, что именно действия АПЛ стали причиной инцидента. Со стороны СССР единственной мерой стало снятие с должности командира «К-314».
Почему американские корабли пропустили советскую АПЛ в свой ордер и почему акустики подводной лодки, в свою очередь, не заметили находившийся рядом авианосец с кораблями сопровождения — вопрос открытый. Имелись версии как о халатности командиров кораблей, так и об особенностях данной акватории. Последнее могло помешать своевременному обнаружению.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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Метки: Военно-морской флот Япония история корабли сша
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Судя по фото, там жопу оторвало.
Вообще
Ни хвостового стабилизатора, ни винта....
Молодец, капитан....не заметить из надводного положения авианосец.....
Всё гораздо проще и сложнее, одновременно. Наша лодка забралась незамеченной в ордер американцев.
Командир лодки готовился сверлить дырку для новой звезды.
Но, будучи в самом ордере, её обнаружили и принудили к всплытию.
Командир приготовился снимать одну звезду.
Лодка всплыла, прошёл сеанс связи с ТОФом, лодке приказали погружаться и уходить.
Американцы препятствовали уходу лодки, сообщили об отправлении досмотровой группы, что дело для АПЛ, как военного корабля немыслимое. Лучше утопиться. Америкосы спустили боты на воду. В силу отсутствия вариантов, командир АПЛ приказал погружение и держать текущий курс.
Формально, да, америкосы правы. Получается, что наша АПЛ протаранила американский корабль.
Но по факту, выбор был между этим действием и сдачей корабля. Ну не может подлодка месяц стоять на месте на поверхности. АУГ - может :)
Пендосы хитрые мрази, конечно.
Надо учиться у них таким трюкам.
Принудить АПЛ к чему-либо можно, только открыв по ней огонь НА ПОРАЖЕНИЕ
Остановить ее иначе - НЕВОЗМОЖНО
Если командир лодки отдал приказ на погружение с курсом, приведшим к столкновению с авианосцем - так кого еще винить в этом ?
Ему никто не мешал сделать погружение с изменением курса, либо вообще "с нулевым ходом", за счет приема балласта в цистерны, а на глубине "дать ход"
Причем тут амеры, если наш командир-косячник ?
Нужно уметь признавать ошибки
Неспроста его с должности сняли
Надо где-нибудь записать. А то не поверят.
Тебе обязательно пригодится
.
Пожалуйста, почитайте как погружаются подводные лодки.
вы удивитесь, но ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ они НЕ погружаются.
не бывает просто вертикального движения вниз у современных ПЛ.
Это не батискафы на тросах.
И я нигде не спорил, что наш командир накосячил. Напротив, я везде писал, что ФОРМАЛЬНО вина нашего корабля.
Но возможность вертикального погружения\всплытия на любой лодке осталась - за счет заполнения\осушения балластных цистерн
именно поэтому и балластные цистерны, и компрессоры, и баллоны сжатого воздуха, и система клапанов на лодке ОСТАЛИСЬ
на любой лодке
Именно эта система остается "в работе" при аварийном отключении реактора\батарей
она совершенно не требует никакой электроэнергии и гидравлики, в отличии от динамической системы.
и еще
именно эта система позволяет лодке прятаться на глубине, около дна, уходя от преследования, когда работающий винт будет прекрасно слышен гидроакустикам противника
.
маленький совет: не стройте из себя больше, чем являетесь