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Инцидент в Японском море

Инцидент в Японском море (4 фото)

Автор:
31 декабря 2020 18:05
Метки: Военно-морской флот   Япония   история   корабли   сша   
559
4
В марте 1984 года в Японском море ВМС США и Южной Кореи проводили совместные учения «Team Spirit». Американская авианосная ударная группировка (АУГ) выполняла различные манёвры вместе с кораблями ВМС Южной Кореи. Флагманом эскадры являлся авианосец Kitty Hawk.
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Метки: Военно-морской флот   Япония   история   корабли   сша   
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72k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Советская лодка пострадала чуть больше, но серьёзные повреждения вроде течи или возгорания отсутствовали. Был нанесён ущерб гребному винту, валу, а также наружному лёгкому корпусу. Хотя основные системы АПЛ и продолжали нормально функционировать, лодка потеряла ход. Она была взята на буксир и доставлена в бухту Чажма, где встала на ремонт.

Судя по фото, там жопу оторвало.
Вообще
Ни хвостового стабилизатора, ни винта....
Молодец, капитан....не заметить из надводного положения авианосец.....
Советская лодка пострадала чуть больше, но серьёзные повреждения вроде течи или возгорания отсутствовали. Был нанесён ущерб гребному винту, валу, а также наружному лёгкому корпусу. Хотя основные системы АПЛ и продолжали нормально функционировать, лодка потеряла ход. Она была взята на буксир и доставлена в бухту Чажма, где встала на ремонт. Судя по фото, там жопу оторвало. Вообще Ни хвостового стабилизатора, ни винта.... Молодец, капитан....не заметить из надводного положения авианосец.....
Советская лодка пострадала чуть больше, но серьёзные повреждения вроде течи или возгорания отсутствовали. Был нанесён ущерб гребному винту, валу, а также наружному лёгкому корпусу. Хотя основные системы АПЛ и продолжали нормально функционировать, лодка потеряла ход. Она была взята на буксир и доставлена в бухту Чажма, где встала на ремонт. Судя по фото, там жопу оторвало. Вообще Ни хвостового стабилизатора, ни винта.... Молодец, капитан....не заметить из надводного положения авианосец.....
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11k
Денис 3 часа назад
Ну ппц. вы меня удивляете незнанием истории. Сходите в архив МО, что ли...

Всё гораздо проще и сложнее, одновременно. Наша лодка забралась незамеченной в ордер американцев.
Командир лодки готовился сверлить дырку для новой звезды.
Но, будучи в самом ордере, её обнаружили и принудили к всплытию.
Командир приготовился снимать одну звезду.
Лодка всплыла, прошёл сеанс связи с ТОФом, лодке приказали погружаться и уходить.
Американцы препятствовали уходу лодки, сообщили об отправлении досмотровой группы, что дело для АПЛ, как военного корабля немыслимое. Лучше утопиться. Америкосы спустили боты на воду. В силу отсутствия вариантов, командир АПЛ приказал погружение и держать текущий курс.
Формально, да, америкосы правы. Получается, что наша АПЛ протаранила американский корабль.
Но по факту, выбор был между этим действием и сдачей корабля. Ну не может подлодка месяц стоять на месте на поверхности. АУГ - может :)
Пендосы хитрые мрази, конечно.
Надо учиться у них таким трюкам.
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72k
Броненосец Потелкам Денис Час назад
Именно об этом я и написал.
Принудить АПЛ к чему-либо можно, только открыв по ней огонь НА ПОРАЖЕНИЕ
Остановить ее иначе - НЕВОЗМОЖНО
Если командир лодки отдал приказ на погружение с курсом, приведшим к столкновению с авианосцем - так кого еще винить в этом ?
Ему никто не мешал сделать погружение с изменением курса, либо вообще "с нулевым ходом", за счет приема балласта в цистерны, а на глубине "дать ход"
Причем тут амеры, если наш командир-косячник ?
Нужно уметь признавать ошибки
Неспроста его с должности сняли
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1k
satra Броненосец Потелкам Час назад
"Опыт 2 мировой войны говорит, что никак нельзя принудить боевой корабль с ядерной установкой и ядерным оружием на борту ко всплытию"
Надо где-нибудь записать. А то не поверят.
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72k
Броненосец Потелкам satra Час назад
Запомни, малышка
Тебе обязательно пригодится
.
Запомни, малышка Тебе обязательно пригодится .
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11k
Денис Броненосец Потелкам 51 минуту назад
Вы меня второй раз удивляете.
Пожалуйста, почитайте как погружаются подводные лодки.
вы удивитесь, но ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ они НЕ погружаются.
не бывает просто вертикального движения вниз у современных ПЛ.
Это не батискафы на тросах.

И я нигде не спорил, что наш командир накосячил. Напротив, я везде писал, что ФОРМАЛЬНО вина нашего корабля.
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72k
Броненосец Потелкам Денис 44 минуты назад
Я прекрасно знаю, что погружение и удержание глубины на современных ПЛ производися динамически
Но возможность вертикального погружения\всплытия на любой лодке осталась - за счет заполнения\осушения балластных цистерн
именно поэтому и балластные цистерны, и компрессоры, и баллоны сжатого воздуха, и система клапанов на лодке ОСТАЛИСЬ
на любой лодке
Именно эта система остается "в работе" при аварийном отключении реактора\батарей
она совершенно не требует никакой электроэнергии и гидравлики, в отличии от динамической системы.
и еще
именно эта система позволяет лодке прятаться на глубине, около дна, уходя от преследования, когда работающий винт будет прекрасно слышен гидроакустикам противника
.
маленький совет: не стройте из себя больше, чем являетесь
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