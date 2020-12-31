Инцидент в Японском море

Эти учения Советский Союз не мог оставить без внимания. К месту проведения учений были выдвинуты несколько кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота ВМС СССР, в том числе и «К-314», атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 671 «Ёрш».

«К-314» успешно обнаружила американскую АУГ и вела наблюдение за ней в течение недели. По американским данным, подлодка также была обнаружена, а самолёты авианосца несколько раз имитировали атаку на неё. В день происшествия советская подводная лодка не сразу вышла на связь, ей пришлось отстать от АУГ. Это было необходимо, чтобы передать данные в штаб. Но теперь предстояла задача догнать Kitty Hawk, и подлодке пришлось дать полный ход, что раскрыло её местоположение. АУГ приняла меры противодействия и вошла в территориальные воды Южной Кореи, куда «К-314» не имела права заходить. Чуть позже БПК «Владивосток», также участвовавший в слежке, обнаружил американскую группу кораблей и передал эти данные подлодке.



Вечером того же дня командир АПЛ «К-314», капитан 2-го ранга Евсеенко, приказал всплыть на перископную глубину для подготовки к очередному сеансу связи со штабом. Осматривая акваторию, командир лодки заметил американские корабли, идущие на сближение. Расстояние до эскадры было оценено примерно в 5 км. АПЛ начала погружение, за которым последовало 2 толчка. Было ясно, что произошло столкновение с одним из американских кораблей. Позже выяснилось, что Kitty Hawk днищем задел корму лодки. «К-314» всплыла, а экипаж приготовился к борьбе за живучесть. Американцы тоже осмотрели всплывшую лодку, готовясь оказать помощь в случае необходимости, но помощь не потребовалась. К месту происшествия также подошёл БПК «Владивосток», находившийся неподалёку.