За что получил награду самый пожилой Герой Советского Союза, памятник которому стоит в столичном метро...
«Сынки, родные, не жалейте меня – бейте гадов!» – говорят, это были последние слова 83-летнего деда Кузьмича перед гибелью...
Матвей Кузьмич Кузьмин, самый пожилой герой Советского Союза, удостоился посмертной награды лишь через 20 лет после Великой Победы.
Когда же о его подвиге узнала вся страна, в народе героя сразу окрестили Сусаниным Великой Отечественной, ведь, как и знаменитый герой русско-польской войны, Кузьмич повел врагов в лес на верную гибель. Памятник Кузьмину можно увидеть в московском метро.
Матвей Кузьмич Кузьмин, самый пожилой герой Советского Союза, удостоился посмертной награды лишь через 20 лет после Великой Победы.
Когда же о его подвиге узнала вся страна, в народе героя сразу окрестили Сусаниным Великой Отечественной, ведь, как и знаменитый герой русско-польской войны, Кузьмич повел врагов в лес на верную гибель. Памятник Кузьмину можно увидеть в московском метро.
×
Стать старостой отказался
Когда началась Великая Отечественная, потомственному крестьянину Матвею Кузьмичу Кузьмину было почти 83. В первый же год войны его родное село Куракино на Псковщине заняли немцы. Кузьмича переселили в сарай, а в его добротном доме разместился фашистский комендант.
К старику немцы отнеслись вполне лояльно и даже предложили ему стать при них деревенским старостой, ведь суровый и крепкий для своих лет Кузьмич считался у местных крестьян противником советской власти. За то, что во времена коллективизации старик отказался вступать в колхоз и не был членом компартии, односельчане за глаза называли его и «контриком», и единоличником, и бирюком.
К старику немцы отнеслись вполне лояльно и даже предложили ему стать при них деревенским старостой, ведь суровый и крепкий для своих лет Кузьмич считался у местных крестьян противником советской власти. За то, что во времена коллективизации старик отказался вступать в колхоз и не был членом компартии, односельчане за глаза называли его и «контриком», и единоличником, и бирюком.
Однако на предложение немцев взять на себя роль старосты Кузьмин ответил категорическим отказом – мол, стар уже, глуховат да слеповат. Немцы нашли этот аргумент вполне веским и от деда отстали.
Хитрый план
В феврале 1942-го в Куракино вошел немецкий батальон 1-й горнострелковой дивизии. Фашисты стали готовиться к тому, чтобы незаметно проникнуть в тыл войск нашей 3-й ударной армии, которые базировались возле деревни Першино, что в нескольких километрах от Куракина. После этого фашисты планировали прорвать линию фронта на отрезке между Ленинградом и Псковом, в районе железной дороги, которая на тот момент была под контролем советских войск.
Матвей Кузьмин.
В поисках проводника, который смог бы провести фашистов в советский тыл, немецкий командир Хольц остановил свой выбор на Василии – сыне Кузьмича. Однако старик заверил немцев, что его сын – слабоумный, и вызвался сопровождать их сам. Фашисты поверили ему и согласились, не зная о том, что это был хитрый ход. На самом деле Василий вовсе не был слабоумным. Незаметно от фашистов отец кое-что шепнул ему. Тот выбежал из дома, встал на лыжи и поспешил в соседнее село Малкино, где базировалась 31-я стрелковая бригада. Там Василий нашел полковника Горбунова и предупредил, что его отец приведет немцев не к деревне Першино, как те просили, а сюда – под пулеметный обстрел.
Матвей Кузьмин.
В поисках проводника, который смог бы провести фашистов в советский тыл, немецкий командир Хольц остановил свой выбор на Василии – сыне Кузьмича. Однако старик заверил немцев, что его сын – слабоумный, и вызвался сопровождать их сам. Фашисты поверили ему и согласились, не зная о том, что это был хитрый ход. На самом деле Василий вовсе не был слабоумным. Незаметно от фашистов отец кое-что шепнул ему. Тот выбежал из дома, встал на лыжи и поспешил в соседнее село Малкино, где базировалась 31-я стрелковая бригада. Там Василий нашел полковника Горбунова и предупредил, что его отец приведет немцев не к деревне Першино, как те просили, а сюда – под пулеметный обстрел.
Тем временем слух о том, что Кузьмич будет проводником фашистам и что за эту работу они пообещали ему хорошую награду – деньги и продукты, – быстро разлетелся по деревне. Односельчане с ненавистью и презрением смотрели вслед старику, когда тот уходил из села в сопровождении врагов.
Дальше события развивались почти как в истории с Иваном Сусаниным. Старик долго водил врагов по лесу, причем водил кругами – тянул время, чтобы его сын успел предупредить наших. Только к утру проводник вывел фашистов к Малкинским высотам, где их и встретил огонь советских пулеметов.
В результате подвига Кузьмича часть немцев оказалась убита, часть попала в плен и еще несколько фашистов замерзли в лесу во время ночного похода. Сам же старик погиб практически сразу – как только раздались очереди наших пулеметов и немцы поняли, что проводник их обманул, его застрелили.
Дальше события развивались почти как в истории с Иваном Сусаниным. Старик долго водил врагов по лесу, причем водил кругами – тянул время, чтобы его сын успел предупредить наших. Только к утру проводник вывел фашистов к Малкинским высотам, где их и встретил огонь советских пулеметов.
В результате подвига Кузьмича часть немцев оказалась убита, часть попала в плен и еще несколько фашистов замерзли в лесу во время ночного похода. Сам же старик погиб практически сразу – как только раздались очереди наших пулеметов и немцы поняли, что проводник их обманул, его застрелили.
О подвиге «нового Ивана Сусанина» в годы войны узнал знаменитый писатель и военкор Борис Полевой. Он написал о нем материал в газету «Правда», а позднее – и целый рассказ под названием «Последний день Матвея Кузьмина». Правда, как уверяют потомки героя, некоторые детали писатель в своем произведении изменил. Например, Василий в рассказе Полевого – не взрослый сын старика, а 11-летний внук.
Интересно, что звания героя Матвей Кузьмин удостоился только в 1965 году, через 23 года после своей гибели. Он считается самым пожилым героем Советского Союза. Сейчас его тело покоится на братском кладбище в Великих Луках, а на том месте, где он встретил свою смерть, можно увидеть небольшой памятник.
Интересно, что звания героя Матвей Кузьмин удостоился только в 1965 году, через 23 года после своей гибели. Он считается самым пожилым героем Советского Союза. Сейчас его тело покоится на братском кладбище в Великих Луках, а на том месте, где он встретил свою смерть, можно увидеть небольшой памятник.
У Кузьмина осталось много потомков, ведь он был женат дважды и имел восемь детей. Внуки и правнуки старика часто приезжают к мемориалу, чтобы почтить память великого предка.
Если в советские годы школьники читали рассказ о Сусанине XX века на уроках литературы, то в наши дни немногие знают об этом подвиге. А между тем в Москве памятник Матвею Кузьмину можно увидеть на платформе станции метро «Партизанская» – фигура бородатого старика, выполненная его тезкой, скульптором Матвеем Манизером, символизирует народное сопротивление в годы войны.
Если в советские годы школьники читали рассказ о Сусанине XX века на уроках литературы, то в наши дни немногие знают об этом подвиге. А между тем в Москве памятник Матвею Кузьмину можно увидеть на платформе станции метро «Партизанская» – фигура бородатого старика, выполненная его тезкой, скульптором Матвеем Манизером, символизирует народное сопротивление в годы войны.
Еще несколько последователей Сусанина
Помимо подвига Матвея Кузьмина, в истории Великой Отечественной войны зафиксированы еще несколько похожих примеров героизма.
Например, в том же феврале 1942-го житель одной из подмосковных деревень Иван Иванов завёл фашистов в глухой лес, в результате чего большая часть вражеского подразделения замерзла насмерть.
В Псковской области были известны еще два похожих случая – местный житель Михаил Семёнов после долгого вождения фашистов по лесам привел их на минное поле, и точно так же поступил в районе так называемых Бельских лесов другой деревенский житель, Савелий Угольников.
А в 1943 году в Воронежской области еще один герой, Яков Доровских, направил фашистов, отступавших по лесам с тяжелыми орудиями, под удар советской авиации. Причем при этом Яков не погиб: когда у врагов началась паника, в ходе неразберихи ему удалось скрыться.
Например, в том же феврале 1942-го житель одной из подмосковных деревень Иван Иванов завёл фашистов в глухой лес, в результате чего большая часть вражеского подразделения замерзла насмерть.
В Псковской области были известны еще два похожих случая – местный житель Михаил Семёнов после долгого вождения фашистов по лесам привел их на минное поле, и точно так же поступил в районе так называемых Бельских лесов другой деревенский житель, Савелий Угольников.
А в 1943 году в Воронежской области еще один герой, Яков Доровских, направил фашистов, отступавших по лесам с тяжелыми орудиями, под удар советской авиации. Причем при этом Яков не погиб: когда у врагов началась паника, в ходе неразберихи ему удалось скрыться.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Остановись, мгновение: Что произошло в Китае за 1 минуту
- Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах
- 7 людей, погулявших на своих похоронах
- Каверзных вопросов пост
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Горнострелки заблудились наверное...