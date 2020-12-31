Матвей Кузьмич Кузьмин

В феврале 1942-го в Куракино вошел немецкий батальон 1-й горнострелковой дивизии. Фашисты стали готовиться к тому, чтобы незаметно проникнуть в тыл войск нашей 3-й ударной армии, которые базировались возле деревни Першино, что в нескольких километрах от Куракина. После этого фашисты планировали прорвать линию фронта на отрезке между Ленинградом и Псковом, в районе железной дороги, которая на тот момент была под контролем советских войск.





Матвей Кузьмин.

В поисках проводника, который смог бы провести фашистов в советский тыл, немецкий командир Хольц остановил свой выбор на Василии – сыне Кузьмича. Однако старик заверил немцев, что его сын – слабоумный, и вызвался сопровождать их сам. Фашисты поверили ему и согласились, не зная о том, что это был хитрый ход. На самом деле Василий вовсе не был слабоумным. Незаметно от фашистов отец кое-что шепнул ему. Тот выбежал из дома, встал на лыжи и поспешил в соседнее село Малкино, где базировалась 31-я стрелковая бригада. Там Василий нашел полковника Горбунова и предупредил, что его отец приведет немцев не к деревне Першино, как те просили, а сюда – под пулеметный обстрел.