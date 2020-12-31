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Матвей Кузьмич Кузьмин

Матвей Кузьмич Кузьмин (8 фото)

Автор:
31 декабря 2020 14:34
Метки: Великая Отечественная   Матвей Кузьмич Кузьмин   война   герой советского союза   история   факты   
340
8
За что получил награду самый пожилой Герой Советского Союза, памятник которому стоит в столичном метро...
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Метки: Великая Отечественная   Матвей Кузьмич Кузьмин   война   герой советского союза   история   факты   
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44k
noName 2 часа назад
Матвей Кузьмич Кузьмин
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2k
Andy 52 минуты назад
Матвей Кузьмич Кузьмин
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5k
Ivan Час назад
Деду память вечная, а вот изложению...
"Водил кругами..." , компасы после придумали, или у фашистов их не было? Правда нужна, а не агитация.
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222
Борис Ivan 20 минут назад
В феврале 1942-го в Куракино вошел немецкий батальон 1-й горнострелковой дивизии.
Горнострелки заблудились наверное...
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ых Ivan Минуту назад
По лесу ходил? Прямо только вороны летают.
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33k
figny Час назад
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