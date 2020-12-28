В Подмосковье иномарка сбила врача, вышедшего протереть фары своего автомобиля

На платной трассе под Одинцово погиб врач-трансфузиолог Центрального военного госпиталя имени Вишневского Ярослав Калашников. Очевидцы сообщают, что медик остановился на своей машине на обочине трассы и вышел, чтобы протереть фары. В этот момент в него на полной скорости влетел Мерседес.
Врач погиб на месте. По предварительным данным, травмы получила его жена, которая в момент аварии находилась в стоявшей машине. Очевидцы утверждают, что мерседес двигался с превышением скорости и, возможно, его водитель был нетрезв.
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16.1. На автомагистралях запрещается:
...
остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11
И такие площадки на данной трассе имеются. Так что врач сам подписал себе смертный приговор.
На фото очевидцев не видать,как и немца.больше вопросов-чем ответов и надеюсь их даст следствие.
То,что погибший-врач,уточнено для резонанса? Если бы погиб сантехник было бы легче?
Врач остановился в неположенном месте. Был ли на нём светоотражающий жилет?
Мало информации.
\ иномарка сбила врача
а если бы не иномарка? а если бы не врач - можно было бы сбивать?
При брежневе (и не только) было как минимум 2 ох*уенных бюджетных актива по постройке чего угодно, это зэки и студотряды а сейчас студент не тот пошел, да и зекам по всяким договорам нужно заботу и ласку
з.ы. например до деревни моих предков (и еще нескольких по пути) дорогу и электричество прокладывали пленные немцы, а известковый завод строили зэки