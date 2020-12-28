В Подмосковье иномарка сбила врача, вышедшего протереть фары своего автомобиля

На платной трассе под Одинцово погиб врач-трансфузиолог Центрального военного госпиталя имени Вишневского Ярослав Калашников. Очевидцы сообщают, что медик остановился на своей машине на обочине трассы и вышел, чтобы протереть фары. В этот момент в него на полной скорости влетел Мерседес.

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