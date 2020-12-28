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В Подмосковье иномарка сбила врача, вышедшего протереть фары своего автомобиля

В Подмосковье иномарка сбила врача, вышедшего протереть фары своего автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 14:46
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   аварии   авто   видео   одинцово   происшествие   
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На платной трассе под Одинцово погиб врач-трансфузиолог Центрального военного госпиталя имени Вишневского Ярослав Калашников. Очевидцы сообщают, что медик остановился на своей машине на обочине трассы и вышел, чтобы протереть фары. В этот момент в него на полной скорости влетел Мерседес.

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Метки: 360подмосковье   аварии   авто   видео   одинцово   происшествие   
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19k
Ратибор 2 часа назад
Ничуть не оправдываю бухих гонщиков на мерседесах, однако:

16.1. На автомагистралях запрещается:
...
остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11

И такие площадки на данной трассе имеются. Так что врач сам подписал себе смертный приговор.
Ничуть не оправдываю бухих гонщиков на мерседесах, однако: 16.1. На автомагистралях запрещается: ... остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11 И такие площадки на данной трассе имеются. Так что врач сам подписал себе смертный приговор.
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1k
Мистер Фикс 58 минут назад
есть же правило - при выходе надевать желтый жилет...
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4k
Иван Мистер Фикс 36 минут назад
А ещё есть правило - не ездить по обочине. И ещё правило - выпил, не садись за руль.
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7k
Караганда Час назад
Сочуствую родным и близким-но протирать фары на скоростной дороге? За 30 лет ещё ни разу не приходилось их в пути протирать,даж при снегопаде. И громкий заголовок-врач ехал на личном автомобиле-т.е просто потерпевший-если-бы это был слесарь заголовок уже не так громко звучал наверное.Как версия-остановился-не глядя открыл дверь и снесло-т.к если этот мерс летел 150-он просто не успел среагировать.И цитаты-Очевидцы сообщают, что медик остановился на своей машине на обочине трассы- Очевидцы утверждают, что мерседес двигался с превышением скорости и, возможно, его водитель был нетрезв.
На фото очевидцев не видать,как и немца.больше вопросов-чем ответов и надеюсь их даст следствие.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Водитель скрылся с места происшествия? То что был пьян-предположение. То что было превышение-со слов очевидцев.
То,что погибший-врач,уточнено для резонанса? Если бы погиб сантехник было бы легче?
Врач остановился в неположенном месте. Был ли на нём светоотражающий жилет?
Мало информации.
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3k
schmubu 2 часа назад
ълять, эти заголовки...
\ иномарка сбила врача
а если бы не иномарка? а если бы не врач - можно было бы сбивать?
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7k
TheDimking 2 часа назад
Никогда, слышите, никогда не останавливайтесь на обочине скоростной трассы. Даже если очень хочется поссать, тошнит ребёнка - все равно дотяните до прилегающей дороги или отбойника, за который можно заехать. Отрывающиеся и лопающиеся у грузовиков колеса, куски покрышек, вылетающие камни - все это может вас убить.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
А что в современном русском языке означает "иномарка" - есть толкование? И почему в России путина много платных дорог - это решило проблему безопасности или ещё какую? При прежней власти все дороги были бесплатными и что было в том плохого?
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7k
Prostovopros Сергей Шишкин Час назад
Я специально задал простой вопрос, узнать, что об этом думают современные люди, а не старые пердуны типа меня )). Догадка оправдалась - молодое поколение убедили, что дороги должны быть платными, иначе будет не проехать из-за загруженности (трафика). Но ведь можно строить дороги и много за бюджетные, и не брать за проезд деньги - как было при Брежневе. Ведь бесплатно ездить приятнее и дешевле. И доставка товаров дорожает, пусть и немного но всегда. Выигрывают от платных дорог только олигархи их построившие. Но все (многие) на фишках довольны и с радостью платят, и ещё меня гнобят и в идиоты записали. )) Спрашивать что лучше - уходить на пенсию в 60-т как при Брежневе или в 65-ть как при путине не буду, воооще заклюют старика ))
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19k
Сергей Шишкин Prostovopros Час назад
Ты сравниваешь не сравнимое. Время идёт вперёд, ничего не стоит на месте. Сейчас платные дороги везде в мире.
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7k
Prostovopros Сергей Шишкин 46 минут назад
Пропаганда из телевизора в действии. Скоро вам объяснят, что нужна платная медицина и образование - так во всём мире, время идёт вперёд. Простой вопрос - почему у Брежнева бюджета хватало на строительство дорог, городов, заводов типа Камаз, Ваз и население СССР с послевойны до 1991-го выросло на 120 млн. человек? Ответа не жду - просто подумайте, идёт ли время в РФ вперёд или назад, как и сокращается население.
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Караганда робт 38 минут назад
стоят и сейчас-печально это.и все спешат присоединиться.
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11k
робт Prostovopros 4 минуты назад
"Но ведь можно строить дороги и много за бюджетные, и не брать за проезд деньги - как было при Брежневе"
При брежневе (и не только) было как минимум 2 ох*уенных бюджетных актива по постройке чего угодно, это зэки и студотряды
а сейчас студент не тот пошел, да и зекам по всяким договорам нужно заботу и ласку


з.ы. например до деревни моих предков (и еще нескольких по пути) дорогу и электричество прокладывали пленные немцы, а известковый завод строили зэки
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