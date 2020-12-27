Амазонка, у истоков легенды

Амазонка –- это самая длинная река, которая имеет 20% всей пресной воды на планете, протекает почти через всю Южную Америку и является самой полноводной рекой на земле.
Знаменитая река, прокладывающая себе путь по Южной Америке, не дает покоя исследователям всего мира. Амазонку можно изучать бесконечно, но познать ее до конца невозможно.
Знаменитая река, прокладывающая себе путь по Южной Америке, не дает покоя исследователям всего мира. Амазонку можно изучать бесконечно, но познать ее до конца невозможно.
1.
Амазонка является самой водоносной и полноводной рекой во всем мире. Она дает пятую часть всех водных запасов мировому океану. Величайшая река из всех существующих на планете берет свое начало в Андах и завершает путь в Атлантическом океане со стороны Бразилии.
2.
Племя Aparai, они приходят с южного берега Амазонки.
История открытия Амазонки
Слияние рек Укаяли и Мараньон образует величественную Амазонку, которая на протяжении нескольких тысячелетий продолжает непрерывающийся путь.
Есть информация о том, что свое название Амазонка получила, благодаря испанским конкистадорам, когда-то воевавшим с индейцами на берегу могучей реки.
Тогда испанцев поразило, с каким бесстрашием сражались с ними воинственные индейские женщины.
История открытия Амазонки
Слияние рек Укаяли и Мараньон образует величественную Амазонку, которая на протяжении нескольких тысячелетий продолжает непрерывающийся путь.
Есть информация о том, что свое название Амазонка получила, благодаря испанским конкистадорам, когда-то воевавшим с индейцами на берегу могучей реки.
Тогда испанцев поразило, с каким бесстрашием сражались с ними воинственные индейские женщины.
3.
Неизведанная Амазонка.
Вот и обрела имя река, которая всегда ассоциировалась с некогда существующими женскими племенами отважных воительниц. Что здесь, правда, а что вымысел? Историки до сих пор гадают и ведут научные споры по этому поводу.
В 1553 году Амазонка впервые упоминается в знаменитой книге «Хроника Перу».
Вот и обрела имя река, которая всегда ассоциировалась с некогда существующими женскими племенами отважных воительниц. Что здесь, правда, а что вымысел? Историки до сих пор гадают и ведут научные споры по этому поводу.
В 1553 году Амазонка впервые упоминается в знаменитой книге «Хроника Перу».
4.
Первые известия об амазонках
Самые первые сведения об амазонках относятся к 1539 году. Конкистадор Гонсало Хименес де Кесада участвовал в походе по территории Колумбии. Его сопровождали королевские чиновники, в последующем докладе которых и содержится информация о привале в долине Боготы. Именно там они узнали об удивительном племени женщин, которые жили сами по себе и использовали сильный пол только для продолжения рода. Местные называли их амазонками.
Самые первые сведения об амазонках относятся к 1539 году. Конкистадор Гонсало Хименес де Кесада участвовал в походе по территории Колумбии. Его сопровождали королевские чиновники, в последующем докладе которых и содержится информация о привале в долине Боготы. Именно там они узнали об удивительном племени женщин, которые жили сами по себе и использовали сильный пол только для продолжения рода. Местные называли их амазонками.
6.
Плавающие дома Икитос, река Амазонка, Перу
Упоминается о том, что королеву амазонок звали Харативой. Предположительно конкистадор Хименес де Кесада отправил в неизведанные земли воинственных женщин своего брата.
Но подтвердить эти данные никто так и не смог. Да и к открытию самой реки эта информация имеет незначительное отношение.
Упоминается о том, что королеву амазонок звали Харативой. Предположительно конкистадор Хименес де Кесада отправил в неизведанные земли воинственных женщин своего брата.
Но подтвердить эти данные никто так и не смог. Да и к открытию самой реки эта информация имеет незначительное отношение.
7.
Открытие реки Франсиско де Орельяна
Франсиско де Орельяна – конкистадор, с чьим именем прочно ассоциируется название южноамериканской могучей Амазонки. Согласно историческим сведениям, он одним из первых европейцев сумел пересечь страну в самой широкой ее части. Естественно, столкновение завоевателя с индейскими племенами было неизбежно.
Франсиско де Орельяна – конкистадор, с чьим именем прочно ассоциируется название южноамериканской могучей Амазонки. Согласно историческим сведениям, он одним из первых европейцев сумел пересечь страну в самой широкой ее части. Естественно, столкновение завоевателя с индейскими племенами было неизбежно.
8.
Маршрут экспедиции Орельяны 1541—1542.
Летом 1542 года Орельяна вместе со своими соратниками оказался в большом селении, которое находилось на побережье знаменитой реки. Королевские подданные увидели местных аборигенов и вступили с ними в схватку. Предполагалось, что покорить племя не составит труда. Но упрямые индейцы не желали признавать власть испанского правителя и отчаянно сражались за свои земли. Были ли это отважные женщины или просто длинноволосые мужчины?
Летом 1542 года Орельяна вместе со своими соратниками оказался в большом селении, которое находилось на побережье знаменитой реки. Королевские подданные увидели местных аборигенов и вступили с ними в схватку. Предполагалось, что покорить племя не составит труда. Но упрямые индейцы не желали признавать власть испанского правителя и отчаянно сражались за свои земли. Были ли это отважные женщины или просто длинноволосые мужчины?
10.
Девушки из племени на реке Амазонка.
Трудно судить, но тогда конкистадор был восхищен таким отчаянным сопротивлением «амазонок» и принял решение назвать реку в их честь.
Хотя, по первоначальной задумке Франсиско де Орельяна собирался дать ей свое имя.
Так, река непроходимых джунглей обрела свое величественное название Амазонка.
Трудно судить, но тогда конкистадор был восхищен таким отчаянным сопротивлением «амазонок» и принял решение назвать реку в их честь.
Хотя, по первоначальной задумке Франсиско де Орельяна собирался дать ей свое имя.
Так, река непроходимых джунглей обрела свое величественное название Амазонка.
11.
Примерно в 350 километрах от Атлантического океана начинается дельта самой полноводной реки мира. Древний возраст не помешал стремительной Амазонке выйти за пределы коренных берегов. Это было связано с активными приливами, отливами и влиянием течений.
12.
Дельта южноамериканской Амазонки имеет невероятную площадь – до ста тысяч квадратных километров, а ширина составляет двести километров. Огромное количество притоков и проливов – вот, что характерно для этой реки.
13.
Животный мир у реки
Флора и фауна
Побывать в Амазонии и поразиться невероятной флоре и фауне захочет каждый биолог-исследователь или любопытный путешественник, которого интересует неизведанный мир. Растения и животные, обитающие вдоль побережья Амазонки, без преувеличения составляют мировой генетический фонд.
Флора и фауна
Побывать в Амазонии и поразиться невероятной флоре и фауне захочет каждый биолог-исследователь или любопытный путешественник, которого интересует неизведанный мир. Растения и животные, обитающие вдоль побережья Амазонки, без преувеличения составляют мировой генетический фонд.
14.
Ящерица Иисуса, назвали потому что она умеет бегать по поверхности воды.
Более 100 видов млекопитающих, 400 разновидностей пернатых, насекомые, беспозвоночные, цветы и деревья – они плотным кольцом окружают земли Амазонии, властвуя безгранично.
Весь бассейн могучей реки занимает влажный тропический лес. Уникальное природное образование или экваториальный лес Амазонии удивляет своими климатическими условиями. Жара и повышенная влажность – вот их основные особенности.
Примечательно, что даже в ночные часы температура не опускается ниже отметки в 20 градусов.
Более 100 видов млекопитающих, 400 разновидностей пернатых, насекомые, беспозвоночные, цветы и деревья – они плотным кольцом окружают земли Амазонии, властвуя безгранично.
Весь бассейн могучей реки занимает влажный тропический лес. Уникальное природное образование или экваториальный лес Амазонии удивляет своими климатическими условиями. Жара и повышенная влажность – вот их основные особенности.
Примечательно, что даже в ночные часы температура не опускается ниже отметки в 20 градусов.
15.
Ягуар в тропических джунглях дельты реки.
Лианы – это тонкие стебли, которые оперативно достигают впечатляющей длины. Для перемещения по этим густым зарослям явно потребуется прорубать себе дорогу, ведь сквозь буйную растительность почти не проникает солнечный свет. Настоящее чудо флоры Амазонии – это огромная водяная лилия, которая способна выдержать и человеческий вес.
До 750 видов различных деревьев наверняка заставит восторгаться даже самого искушенного исследователя и путешественника.
Именно в Амазонии можно увидеть красное дерево, гевею и какао, а также уникальные сейбы, плоды которых удивительно похожи на хлопковые волокна.
Лианы – это тонкие стебли, которые оперативно достигают впечатляющей длины. Для перемещения по этим густым зарослям явно потребуется прорубать себе дорогу, ведь сквозь буйную растительность почти не проникает солнечный свет. Настоящее чудо флоры Амазонии – это огромная водяная лилия, которая способна выдержать и человеческий вес.
До 750 видов различных деревьев наверняка заставит восторгаться даже самого искушенного исследователя и путешественника.
Именно в Амазонии можно увидеть красное дерево, гевею и какао, а также уникальные сейбы, плоды которых удивительно похожи на хлопковые волокна.
16.
Тропические леса Амазонки
На побережье южноамериканской реки располагаются гигантские молочные деревья, сладкий сок которых по внешнему виду напоминает молоко. Не менее удивительны плодовые деревья кастаньи, которые могут накормить удивительно вкусными и питательными орехами, которые чем-то напоминают финики изогнутой формы.
Тропические леса Амазонии – это «легкие» Южной Америки, так что деятельность экологов направлена на сохранение растительности в первозданном виде.
На побережье южноамериканской реки располагаются гигантские молочные деревья, сладкий сок которых по внешнему виду напоминает молоко. Не менее удивительны плодовые деревья кастаньи, которые могут накормить удивительно вкусными и питательными орехами, которые чем-то напоминают финики изогнутой формы.
Тропические леса Амазонии – это «легкие» Южной Америки, так что деятельность экологов направлена на сохранение растительности в первозданном виде.
17.
Капибары
На побережье частенько можно увидеть капибару. Это южноамериканский грызун, который отличается впечатляющими размерами и по внешним признакам невероятно напоминает морскую свинку. Вес такого «грызуна» достигает 50 килограммов.
Около берегов Амазонки обитает неприхотливый тапир. Он великолепно плавает и достигает 200 килограммов веса. Питается животное плодами некоторых деревьев, листьями и прочей растительностью.
Водолюбивый представитель семейства кошачьих и опасный хищник ягуар может спокойно перемещаться по водной толще и даже нырять.
На побережье частенько можно увидеть капибару. Это южноамериканский грызун, который отличается впечатляющими размерами и по внешним признакам невероятно напоминает морскую свинку. Вес такого «грызуна» достигает 50 килограммов.
Около берегов Амазонки обитает неприхотливый тапир. Он великолепно плавает и достигает 200 килограммов веса. Питается животное плодами некоторых деревьев, листьями и прочей растительностью.
Водолюбивый представитель семейства кошачьих и опасный хищник ягуар может спокойно перемещаться по водной толще и даже нырять.
18.
Гигантская Арована
Животный мир Амазонки
В Амазонке водится огромное количество рыб и других речных обитателей. К особенно опасным следует отнести акулу-быка, которая весит более 300 килограммов и достигает трех метров в длину, а также пираний. Эти зубастые рыбки всего за несколько секунд до скелета могут обглодать целую лошадь.
Но не они хозяйничают в Амазонке, ведь опасность для всего живого представляют кайманы. Это особая разновидность аллигаторов.
Одно из самых страшных существ на планете обитает в беспокойных водах Амазонки. Это речная анаконда, которая не боится ни кайманов, ни ягуаров. Смертоносная и стремительная змея может мгновенно одолеть противника и убить жертву. Длина этого водяного удава достигает 10 метров.
Животный мир Амазонки
В Амазонке водится огромное количество рыб и других речных обитателей. К особенно опасным следует отнести акулу-быка, которая весит более 300 килограммов и достигает трех метров в длину, а также пираний. Эти зубастые рыбки всего за несколько секунд до скелета могут обглодать целую лошадь.
Но не они хозяйничают в Амазонке, ведь опасность для всего живого представляют кайманы. Это особая разновидность аллигаторов.
Одно из самых страшных существ на планете обитает в беспокойных водах Амазонки. Это речная анаконда, которая не боится ни кайманов, ни ягуаров. Смертоносная и стремительная змея может мгновенно одолеть противника и убить жертву. Длина этого водяного удава достигает 10 метров.
20.
Дельфин Амазонки
Среди дружелюбных обитателей опасной бурной реки можно выделить дельфинов и красивых декоративных рыбок (гуппи, скалярии, меченосцы), которых здесь бесчисленное множество – более 2500 тысяч! Одни из последних на планете двоякодышащие рыбы протоптеры нашли свое пристанище в водах Амазонки.
Здесь можно увидеть и редчайшего арована. Это метровая рыба, которая умеет высоко подпрыгивать над водой и на лету проглатывать огромных жуков.
Среди дружелюбных обитателей опасной бурной реки можно выделить дельфинов и красивых декоративных рыбок (гуппи, скалярии, меченосцы), которых здесь бесчисленное множество – более 2500 тысяч! Одни из последних на планете двоякодышащие рыбы протоптеры нашли свое пристанище в водах Амазонки.
Здесь можно увидеть и редчайшего арована. Это метровая рыба, которая умеет высоко подпрыгивать над водой и на лету проглатывать огромных жуков.
21.
Вырубка тропических лесов
Экология
Густые леса Амазонии являются незаменимой экосистемой, которая постоянно находится под угрозой массовой вырубки деревьев. Берега реки уже давно подвергаются опустошению.
Еще во второй половине двадцатого века большую часть лесов превратили в пастбища. В результате почва сильно пострадала от эрозии.
К сожалению, от первозданных джунглей на побережье Амазонки уже мало что осталось. Выжженная и частично вырубленная растительность практически не подлежит восстановлению, хотя экологи всего мира и пытаются безнадежно исправить ситуацию.
Экология
Густые леса Амазонии являются незаменимой экосистемой, которая постоянно находится под угрозой массовой вырубки деревьев. Берега реки уже давно подвергаются опустошению.
Еще во второй половине двадцатого века большую часть лесов превратили в пастбища. В результате почва сильно пострадала от эрозии.
К сожалению, от первозданных джунглей на побережье Амазонки уже мало что осталось. Выжженная и частично вырубленная растительность практически не подлежит восстановлению, хотя экологи всего мира и пытаются безнадежно исправить ситуацию.
29.
Википедия
Самая полноводная река в мире, расположенная в Южной Америке.
Образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли.
Длина Амазонки является в научном сообществе дискуссионным вопросом и по различным измерениям составляет: от истока реки Мараньон - около 6400 км, от истока реки Апачет - 6992 км, от истока Укаяли - около 7100 км.
Амазонка со своим длиннейшим истоком претендует, вместе с Нилом, на статус самого длинного водотока в мире, а также является крупнейшей в мире рекой по площади бассейна и полноводности.
Годовой сток реки составляет 6937,92 км³, то есть в сутки она выносит примерно 19 км³ воды.
Длина: 6 992 км
Площадь бассейна: 7 180 000 км²
Впадают: Мадейра, Риу-Негру, Мараньон, Укаяли, Тапажос, Шингу, Журуа, Жавари, Жапура, Путумайо
Самая полноводная река в мире, расположенная в Южной Америке.
Образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли.
Длина Амазонки является в научном сообществе дискуссионным вопросом и по различным измерениям составляет: от истока реки Мараньон - около 6400 км, от истока реки Апачет - 6992 км, от истока Укаяли - около 7100 км.
Амазонка со своим длиннейшим истоком претендует, вместе с Нилом, на статус самого длинного водотока в мире, а также является крупнейшей в мире рекой по площади бассейна и полноводности.
Годовой сток реки составляет 6937,92 км³, то есть в сутки она выносит примерно 19 км³ воды.
Длина: 6 992 км
Площадь бассейна: 7 180 000 км²
Впадают: Мадейра, Риу-Негру, Мараньон, Укаяли, Тапажос, Шингу, Журуа, Жавари, Жапура, Путумайо
30.
Видео 52 минуты, много конечно, но увлекательно однако...
Источник:
Ссылки по теме:
- Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020
- Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020
- Лучшие фотографии живой природы с конкурса BigPicture Natural World
- Голубые бездны: самые глубокие карстовые воронки мира
- Мощь стихии: потрясающие снимки грозы
Метки: амазонки красиво природы путешествия реки фотографии
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
а где остальные 60% пресной воды?
А? я вас спрашиваю где? евреии из крана выпили?