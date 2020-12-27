Амазонка, у истоков легенды

18.

Гигантская Арована





Животный мир Амазонки

В Амазонке водится огромное количество рыб и других речных обитателей. К особенно опасным следует отнести акулу-быка, которая весит более 300 килограммов и достигает трех метров в длину, а также пираний. Эти зубастые рыбки всего за несколько секунд до скелета могут обглодать целую лошадь.



Но не они хозяйничают в Амазонке, ведь опасность для всего живого представляют кайманы. Это особая разновидность аллигаторов.



Одно из самых страшных существ на планете обитает в беспокойных водах Амазонки. Это речная анаконда, которая не боится ни кайманов, ни ягуаров. Смертоносная и стремительная змея может мгновенно одолеть противника и убить жертву. Длина этого водяного удава достигает 10 метров.