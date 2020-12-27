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Амазонка, у истоков легенды

Амазонка, у истоков легенды (29 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 20:11
Метки: амазонки   красиво   природы   путешествия   реки   фотографии   
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Амазонка –- это самая длинная река, которая имеет 20% всей пресной воды на планете, протекает почти через всю Южную Америку и является самой полноводной рекой на земле.
Знаменитая река, прокладывающая себе путь по Южной Америке, не дает покоя исследователям всего мира. Амазонку можно изучать бесконечно, но познать ее до конца невозможно.

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Метки: амазонки   красиво   природы   путешествия   реки   фотографии   
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Владимир 2 часа назад
Байкал 20% Амазонка 20%
а где остальные 60% пресной воды?
А? я вас спрашиваю где? евреии из крана выпили?
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Юрий Владимир 2 часа назад
В этой книге ответ на ваш вопрос.... Изучайте.

В этой книге ответ на ваш вопрос.... Изучайте.
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