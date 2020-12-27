Видео: заяц съел нос у снеговика

Не только в мультфильмах и детских книжках во двор может наведаться заяц за морковкой.
. Более того, он не просто проберется в ваш огород, как маленький кролик Питер, и объестся овощей, он может запросто съесть морковный нос у снеговика. Такая история приключилась в канадском городке Калгари: во двор одной из жительниц пробрался заяц и оставил снеговика без носа.
В Калгари на днях прошел первый сильный снегопад за всю зиму, и, конечно, все вышли на улицу радоваться этому событию. Шейла Брайант отправилась вместе со своей семьей во двор, чтобы слепить снеговика. Как и положено, нос ему сделали из морковки. Однако снегу вышли порадоваться не только люди, но и животные, и во двор к Шейле наведался заяц, который сгрыз морковку.
Заяц подошел к снеговику и встал на задние лапы: снеговик был небольшой, так что заяц оказался как раз ростом с него. А затем он начал грызть морковь прямо с лица снеговичка. Съев половину, он сделал паузу, а затем вытащил остатки морковки и умчался в снежную даль. Шейла, увидев воришку, взяла свой телефон, чтобы запечатлеть этот забавный момент.
Заяц подошел к снеговику и встал на задние лапы: снеговик был небольшой, так что заяц оказался как раз ростом с него. А затем он начал грызть морковь прямо с лица снеговичка. Съев половину, он сделал паузу, а затем вытащил остатки морковки и умчался в снежную даль. Шейла, увидев воришку, взяла свой телефон, чтобы запечатлеть этот забавный момент.
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