Видео: заяц съел нос у снеговика

В Калгари на днях прошел первый сильный снегопад за всю зиму, и, конечно, все вышли на улицу радоваться этому событию. Шейла Брайант отправилась вместе со своей семьей во двор, чтобы слепить снеговика. Как и положено, нос ему сделали из морковки. Однако снегу вышли порадоваться не только люди, но и животные, и во двор к Шейле наведался заяц, который сгрыз морковку.



Заяц подошел к снеговику и встал на задние лапы: снеговик был небольшой, так что заяц оказался как раз ростом с него. А затем он начал грызть морковь прямо с лица снеговичка. Съев половину, он сделал паузу, а затем вытащил остатки морковки и умчался в снежную даль. Шейла, увидев воришку, взяла свой телефон, чтобы запечатлеть этот забавный момент.