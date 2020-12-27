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В Шотландии нашли «живую куклу Барби»

В Шотландии нашли «живую куклу Барби» (18 фото)

Автор:
27 декабря 2020 09:34
Сообщество : Истории
Метки: Элизабет Смит   барби   внешность   девушки   красоты   куклы   фото   
2536
18
Девушка с кукольной внешностью любит дорогие наряды и пышные прически.
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Метки: Элизабет Смит   барби   внешность   девушки   красоты   куклы   фото   
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37  комментариев
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3k
TirAn 4 часа назад
посмотреть бы на Это после бани или душа. т.е. без штукатурки
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12k
banzai7 2 минуты назад
А во время секса она требует смазки, как латексная кукла.
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−65
turing 7 минут назад
Ябывдул
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24k
Jackson-Motor 13 минут назад
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
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−37
Фишер Полчаса назад
все говорят хирург, хирург, а нос то у нее куриный как будто армяне когда-то вмешались!

просто хорошая генетика + тонны макияжа

На некоторых фотках прям красавица, а на некоторых уродство какое-то.
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2k
Arvo Laar Полчаса назад
Пэйви
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1k
Павел Полчаса назад
Топовая красавица. Очень хороша.
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651
4EPMET Полчаса назад
По мне, так эта красивее!
По мне, так эта красивее!
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Этих барбей по всему миру - как у дурака фантиков.
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41k
zloykoyot 2 часа назад
Очередная малолетняя кукушка-бездельница, любящая шопинг и себя. Звезда плять инстаграмма для таких же дур.
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13k
Мария Коненкова 2 часа назад
Очень мила. Хоть и вложилась в переделку внешности нехило, но оставила индивидуальные черты лица. Отдать должное профессионализму хирурга. И её чувству меры. Не как у наших инста-див, которым, по ходу, один и тот же хирург Карен в полуподвале отпиливает носы по единому шаблону "под Джоли", делает одинаковые скулы и губы, и всех это устраивает.
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1k
Аркадий 2 часа назад
Это же сколько денег на шмотки (и не только) она выкинула!!!
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3k
Рафаэль 2 часа назад
Невероятно уникальная личность, думал что таких не бывает. жемчужина тернета ага...
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Как же вы за.е.б.али с этой дебильной темой! Идите нахер с фишек, твари!
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1k
scorpi83 2 часа назад
не куклу, а дорогую проститутку нашли
, эка какая важная новость
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27
andycpp 2 часа назад
Покажите фото тех, кто оплачивает этот праздник жизни. Чё там с внешностью и причёсками?
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20k
sportage030 3 часа назад
Всегда спрашиваю себя сколько такого биомусора, не производящего ничего полезного для человечества находится на шее цивилизации? Самая настоящая потреблядь.
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
дык там и мозгов как у куклы, по глазам видно что в голове "Торичеллиева пустота"
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44k
noName 3 часа назад
20-летняя!!!!???
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4k
saliamnn 3 часа назад
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
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247
Alexander 3 часа назад
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