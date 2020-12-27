В Шотландии нашли «живую куклу Барби»

Девушка с кукольной внешностью любит дорогие наряды и пышные прически.
20-летняя Элизабет Смит из Эдинбурга благодаря своей кукольной внешности и любви к модным и ярким нарядам прославилась в соцсетях как «живая кукла Барби».
По словам Смит, люди всегда обращают на нее внимание на улицах и в ресторанах и просят сфотографироваться с ней.
×
Элизабет уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и не стремилась быть похожей на куклу. Такой эффект получился благодаря ее внешним данным и стилю.
По словам девушки, она любит делать объемные прически, которые и добавляют ей сходства с куклой.
Главной своей страстью Элизабет называет моду и шопинг. Она признается, что покупает новые наряды или аксессуары почти ежедневно. У нее даже есть целый огромный шкаф с новыми вещами, которые она еще ни разу не надевала.
Всего у Смит около 40 пар обуви и коллекция из 18 роскошных сумочек. Также девушка собрала впечатляющую коллекцию ремней.
Чувством стиля и хорошей генетикой Элизабет обязана своей 45-летней маме Луизе, которая после рождения восьмерых детей по-прежнему выглядит как модель.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые красивые женщины начала прошлого века
- Винтажные фотографии, показывающие, как выглядели девушки-подростки в 1850-х годах
- Живые «Барби». Как живется девушкам с кукольной внешностью и всегда ли они были такими
- 25 миленьких дeвушeк, которых природа наградила естественной красотой
- 35 бесконечно красивых девушек со всего мира, чьи фотографии покорят мужские сердца
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
просто хорошая генетика + тонны макияжа
На некоторых фотках прям красавица, а на некоторых уродство какое-то.