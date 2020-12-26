Брошенный шпиц стал звездой инстаграма

Брошенный заводчиками померанский шпиц Бертрам стал хозяином собственной галереи и звездой инстаграма.
Бертрам — очаровательный и счастливый пёс породы Померанский шпиц. Однако хозяйскую любовь он познал не сразу. Когда Берти был ещё щеночком, от него отказались заводчики, потому что он был значительно крупнее своих собратьев. В возрасте 5 месяцев Берти оказался в приюте, но, к счастью, задержался там совсем ненадолго.
Хозяйкой Берти стала художница Кэти Грейсон, которая, увидев щеночка на сайте приюта, не раздумывая решила забрать его себе. Теперь Бертрам один из самых популярных пёсиков на просторах сети, а его аккаунт в Инстаграме насчитывает 437 тысяч подписчиков. И вам достаточно просто взглянуть на этого парня, чтобы понять, в чём секрет его популярности!
Хозяйкой Берти стала художница Кэти Грейсон, которая, увидев щеночка на сайте приюта, не раздумывая решила забрать его себе. Теперь Бертрам один из самых популярных пёсиков на просторах сети, а его аккаунт в Инстаграме насчитывает 437 тысяч подписчиков. И вам достаточно просто взглянуть на этого парня, чтобы понять, в чём секрет его популярности!
Малыш Берти, который скорее смахивает на медвежонка, нежели на шпица
Благодаря своей шоколадной шёрстке и крупности, Берти походит на медвежонка, о чём не перестают говорить пользователи сети, подписанные на необычного шпица.
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Многие утверждают, что Берти очень похож на медвежонка Паддингтона, и с этим очень сложно не согласиться
Когда Кэти забрала Берти из приюта, у него была серая шёрстка и гигантские для его породы и возраста лапы. И она знала уже тогда, что они с Берти непременно подружатся.
«Я не верила в то, что, увидев кого-то впервые, можно сразу почувствовать, что вы будете большими друзьями, пока не встретила Берти»
Хозяйка забрала Берти из приюта в Оклахоме, и теперь они вместе счастливо живут в Нью-Йорке
Берти очень любит купаться, ездить на велосипеде вместе с хозяйкой и, конечно же, вкусно покушать!
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