Брошенный шпиц стал звездой инстаграма

Бертрам — очаровательный и счастливый пёс породы Померанский шпиц. Однако хозяйскую любовь он познал не сразу. Когда Берти был ещё щеночком, от него отказались заводчики, потому что он был значительно крупнее своих собратьев. В возрасте 5 месяцев Берти оказался в приюте, но, к счастью, задержался там совсем ненадолго.



Хозяйкой Берти стала художница Кэти Грейсон, которая, увидев щеночка на сайте приюта, не раздумывая решила забрать его себе. Теперь Бертрам один из самых популярных пёсиков на просторах сети, а его аккаунт в Инстаграме насчитывает 437 тысяч подписчиков. И вам достаточно просто взглянуть на этого парня, чтобы понять, в чём секрет его популярности!