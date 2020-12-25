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Пожарный рискнул жизнью, чтобы спасти собаку из горящего амбара

Пожарный рискнул жизнью, чтобы спасти собаку из горящего амбара (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2020 10:48
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   пожарные   пожары   собаки   спасение   сша   
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В штате Пенсильвания, США, один из прибывших на вызов пожарных спас из горящего амбара собаку. Четвероногий друг человека не понимал, какая опасность над ним нависла и до последнего не хотел покидать строение. Огнеборцу пришлось залезть в амбар и действовать.

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Метки: видео   добро   животные   пожарные   пожары   собаки   спасение   сша   
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