Пожарный рискнул жизнью, чтобы спасти собаку из горящего амбара

В штате Пенсильвания, США, один из прибывших на вызов пожарных спас из горящего амбара собаку. Четвероногий друг человека не понимал, какая опасность над ним нависла и до последнего не хотел покидать строение. Огнеборцу пришлось залезть в амбар и действовать.

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Видео с камеры на шлеме пожарного