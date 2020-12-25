Пожарный рискнул жизнью, чтобы спасти собаку из горящего амбара

В штате Пенсильвания, США, один из прибывших на вызов пожарных спас из горящего амбара собаку. Четвероногий друг человека не понимал, какая опасность над ним нависла и до последнего не хотел покидать строение. Огнеборцу пришлось залезть в амбар и действовать.
Видео с камеры на шлеме пожарного
Спасение с другого ракурса. Самого процесса вызволения собаки почти не видно, зато можно оценить масштаб пожара
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