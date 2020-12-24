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В Дагестане планируют построить частный космодром

В Дагестане планируют построить частный космодром (7 фото)

Автор:
24 декабря 2020 16:21
Сообщество : Космос
Метки: Success Rockets   дагестан   космодром   ракеты   строительство   частная компания   
643
7

Строительством займется компания Success Rockets, которая также будет производить ракеты. Космодром обещают воздвигнуть к 2025 году. И станет Дагестан столицей частной российской космонавтики!

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Метки: Success Rockets   дагестан   космодром   ракеты   строительство   частная компания   
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17  комментариев
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7k
kaboza Час назад
склад ракет к запуску готовых
склад ракет к запуску готовых
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7k
Alex Djeff 7 минут назад
И Малые Васюки превращаются в Нью Васюки с собственным космодромом...
И Малые Васюки превращаются в Нью Васюки с собственным космодромом...
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
В Дагестане планируют построить частный космодром
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1k
XAHsolo Полчаса назад
Заниженные ракеты)))
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9k
wild cat 40 минут назад
мелко плавают. распил бабла должен выглядеть так!
какой там касмадром, какой ракет! сразу построим ва терьмояда! на сто мильйонов гигаватт!
а, не, лучше метро, от махачкалы до буэнос-айреса, через центр земли. это реалистичнее.
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533
Обратная сторона Луны 43 минуты назад
Ну, за космонавтику!

Не чокаясь....
Ну, за космонавтику! Не чокаясь....
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1k
Mirza Huseyinov 44 минуты назад
А че с кальянной?
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4k
Владимир 50 минут назад
космодром в самой коррумпированой республике?? Да здравствуют пожизненные распилы!
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1k
Афраний 50 минут назад
В Дагестане планируют построить частный космодром
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1k
kiber 52 минуты назад
В Дагестане планируют построить частный космодром
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1k
Kariya 54 минуты назад
Было в Казахстане, станет в Дагестане.
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2k
Vladimir Taranovich 56 минут назад
сначала для теста запустят овцу на орбиту.
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603
Ratibor 59 минут назад
Да уж, чего только не придумают, что бы федеральные субсидии освоить.....
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376
arcush Час назад
Блин! А кадарка куда смотрит? Чечены на марс, до последней ДНК! Все! И пусть летят... И даги. И все вайнахи с золотыми пистолетами. Да, и думу туда! И презика с уточкой!
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4k
Алексей Час назад
Вот частный космодром
Вот частный космодром
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18k
ПаганецЪ Час назад
Э-э, слюшяй, какой касмадром-масмадром? Баран ип*ть и так можна!
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−7
Племянник Путина Час назад
красивые, затонированные, опущенные, чёрные ракеты и постоянная лезгинка на космодроме
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