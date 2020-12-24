В Дагестане планируют построить частный космодром

Частная российская компания Success Rockets ("Успешные ракеты") и "Корпорация развития Дагестана" договорились о строительстве в республике космодрома, который будет носить название "Европа".





Строительство частного космодрома, как уверяют в компании, начнется уже осенью 2021 года. Объем инвестиций в проект компания Success Rockets оценивает в 600 миллионов рублей.





На территории космодрома планируется установить две пусковые установки для сверхлегких ракет, построить комплекс по производству носителей, испытательный полигон, центр управления, аэродром, а также гостиницу для туристов и работников. В компании уверены, что их инициатива увеличит количество высокотехнологичных производств в России и и поспособствует развитию туризма в Дагестан.



