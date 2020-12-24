В Дагестане планируют построить частный космодром

Строительством займется компания Success Rockets, которая также будет производить ракеты. Космодром обещают воздвигнуть к 2025 году. И станет Дагестан столицей частной российской космонавтики!
Частная российская компания Success Rockets ("Успешные ракеты") и "Корпорация развития Дагестана" договорились о строительстве в республике космодрома, который будет носить название "Европа".
Строительство частного космодрома, как уверяют в компании, начнется уже осенью 2021 года. Объем инвестиций в проект компания Success Rockets оценивает в 600 миллионов рублей.
На территории космодрома планируется установить две пусковые установки для сверхлегких ракет, построить комплекс по производству носителей, испытательный полигон, центр управления, аэродром, а также гостиницу для туристов и работников. В компании уверены, что их инициатива увеличит количество высокотехнологичных производств в России и и поспособствует развитию туризма в Дагестан.
"В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о ее создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития", - заявил генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров.
Также компания займется разработкой и производством собственных ракет, спутников и буксиров. На сайте компании уже можно увидеть прототипы двух носителей.
По словам пресс-службы "Успешных ракет", частный космодром воздвигнут к 2025 году.
Не знаю как с пусками, но в столовой будут отличные шашлыки. Это точно.— Peter Ermakov (@ermakov_pk) December 24, 2020
Ооооо, ну Дагестан -наилучшее место для освоения бюджетов космического масштаба— NIHILNIHILNIHIL (@RobinChristus) December 24, 2020
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какой там касмадром, какой ракет! сразу построим ва терьмояда! на сто мильйонов гигаватт!
а, не, лучше метро, от махачкалы до буэнос-айреса, через центр земли. это реалистичнее.
Не чокаясь....