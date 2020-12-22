Пальмовое масло польза или вред

Пальмовое масло – один из древнейших продуктов питания в рационе человека, о нём известно ещё в Древнем Египте. Так давайте рассмотрим объективно этот продукт со всех сторон.
Так откуда же берётся это пресловутое масло? Основным источником пальмового масла служит масляничная пальма "Elaeis guineensis", произрастающее в Западной и Юго-Западной Африке. Местные жители употребляли в пищу его плоды задолго до того, как масло из них стали производить в мировом масштабе.
Но... но подобная масличная пальма, известная как "Elaeis oleifera", встречается в Южной Америке, но её редко выращивают в коммерческих целях. Тем не менее гибрид двух растений иногда используется в производстве пальмового масла. Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из косточки этой пальмы называется пальмоядровым маслом (техническая пальма). Оба вида масла относятся к группе растительных масел тропического происхождения, так же как и кокосовое.
×
Их производят в Малайзии, Индонезии, Колумбии, Нигерии. Более 80% современного продукта готовят в этих странах, в основном для импорта. Сегодня, пальмовое масло, является самым распространённым видом пищевого масла, наряду с соевым, рапсовым и подсолнечным.
Как и другие растительные масла, пальмовое масло может применяться как для пищевых, так и не пищевых целей. Кроме продуктов питания, пальмовое масло используется для производства косметики, шампуней и других продуктов. Масло, вокруг которого так много слухов и противоречивых мнений, производят из мясистых плодов масличных пальм. Неочищенный продукт также называют красным из-за терракотового оттенка.
Чуть- чуть сухих фактов: В одной столовой ложке пальмового масла содержится
114 калорий;
14 г жира;
5 г мононенасыщенных жиров;
1,5 г полиненасыщенных жиров;
11% от суточной нормы витамина Е. Основные жиры пальмового масла — пальмитиновая кислота, помимо неё в составе также есть олеиновая, линолевая и стеариновая кислота. Красновато-жёлтый пигмент появляется из-за каротиноидов — антиоксидантов, к которым относятся бета-каротин. Организм перерабатывает его в витамин А.
114 калорий;
14 г жира;
5 г мононенасыщенных жиров;
1,5 г полиненасыщенных жиров;
11% от суточной нормы витамина Е. Основные жиры пальмового масла — пальмитиновая кислота, помимо неё в составе также есть олеиновая, линолевая и стеариновая кислота. Красновато-жёлтый пигмент появляется из-за каротиноидов — антиоксидантов, к которым относятся бета-каротин. Организм перерабатывает его в витамин А.
По вершкам пробежались, а теперь посмотрим о полезных и вредных жирах: в чем у них разница и нужно ли их есть. Как используется в продуктах.
Начнём с плюсов.
Начнём с плюсов.
Пальмовое масло весьма популярно у производителей из-за относительно невысокой цены. На его долю приходится треть мирового производства растительного жира. Его пикантный и землистый вкус, как у тыквы или моркови, хорошо сочетается с арахисовой пастой и шоколадом. Помимо конфет и батончиков, пальмовое масло добавляют в сливки, маргарин, хлеб, печенье, кексы, консервы и детское питание. Жир содержится в некоторых непищевых продуктах: зубной пасте, мыле, лосьонах для тела и кондиционерах для волос. Поэтому пальмовое масло закупают крупнейшие компании — производители(имён и брендов не упоминаем).
Продукт может приносить пользу для здоровья. Пальмовое масло улучшает когнитивные функции и позитивно воздействует на мозг. Оно применяется для профилактики дефицита витамина А и служит отличным источником токотриенолов — форм витамина Е с сильными антиоксидантными свойствами. Исследования доказывают, что эти вещества помогают защитить полиненасыщенные жиры в организме от расщепления, замедлить развитие деменции, снизить риск инсульта и предотвратить рост поражений коры головного мозга.
В сыром пальмовом масле содержится большое количество насыщенных жирных кислот, антиоксидантов, также пальмовое масло служит богатейшим растительным источником витаминов А, D, каротина, не содержит холестерин и трансжиры. Благодаря этому пальмовое масло обладает антиоксидантными свойствами: нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращает разрушение нервных клеток и мозга, улучшает работу сердца, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины, содержащиеся в пальмовом масле, позволяют организму лучше использовать инсулин и улучшать метаболизм сахара. Такое масло дорого и имеет очень короткий срок хранения.
В ходе эксперимента ученые разделили 120 человек на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой — токотриенолы(грубо говоря жирорастворимые витамины) из пальмового масла. В результате у первых отметили рост поражений головного мозга, в то время как показатели вторых остались стабильными . Большой анализ 50 исследований показал, что уровни общего холестерина и холестерина ЛПНП были ниже у людей, которые придерживались диеты с добавлением пальмового масла Пальмовое масло бывает и рафинированным, в нём содержание полезных свойств уменьшается в несколько раз. Именно второй сорт масла употребляется в пищевой промышленности. Вред нашему организму может нанести не само пальмовое масло, а избыток его употребления с пищей.
Ну, теперь минусы...
Как и любой жир, пальмовое масло может привести к проблемам со здоровьем в случае его переизбытка в рационе. Но это не единственный продукт с подобными свойствами. Вредные глицидиловые эфиры, выделяемые при нагреве пальмового масла, появляются в любом жире при температуре свыше 200 градусов. К той же группе канцерогенности относится красное мясо — баранина, говядина и свинина. Однако многочисленные исследования показали, что повторное нагревание застывшего пальмового масла делает его опасным. Постоянное употребление такого продукта приводит к образованию отложений в артериях. При этом добавление в еду свежего масла не приводило к таким последствиям.
Как и любой жир, пальмовое масло может привести к проблемам со здоровьем в случае его переизбытка в рационе. Но это не единственный продукт с подобными свойствами. Вредные глицидиловые эфиры, выделяемые при нагреве пальмового масла, появляются в любом жире при температуре свыше 200 градусов. К той же группе канцерогенности относится красное мясо — баранина, говядина и свинина. Однако многочисленные исследования показали, что повторное нагревание застывшего пальмового масла делает его опасным. Постоянное употребление такого продукта приводит к образованию отложений в артериях. При этом добавление в еду свежего масла не приводило к таким последствиям.
В 80-е годы продукт стали заменять трансжирами, опасаясь возможного риска для сердца. Многие исследования сообщают о противоречивых результатах воздействия пальмового масла на организм. Проводили эксперименты с участием женщин, у которых был диагностирован высокий уровень холестерина. При употреблении пальмового масла этот показатель стал ещё выше, а именно его связывают с болезнями сердечно-сосудистой системы. Но в то же время интересен факт, снижения холестерина другими растительными жирами в комбинации с пальмовым маслом.(на фото красное пальмовое масло)
Теперь о мифах.
Пальмовое масло вызывает рак!
Исследование Европейского агентства по безопасности продуктов питания подтверждает, что растительные масла выделяют потенциально опасные канцерогены при нагревании. Но врачи не связывают глицидиловые эфиры с онкологическими заболеваниями. В то же время представители агентства утверждают, что исследовали возможные риски, а не пытались подтвердить безопасность пальмового масла.
Пальмовое масло вызывает рак!
Исследование Европейского агентства по безопасности продуктов питания подтверждает, что растительные масла выделяют потенциально опасные канцерогены при нагревании. Но врачи не связывают глицидиловые эфиры с онкологическими заболеваниями. В то же время представители агентства утверждают, что исследовали возможные риски, а не пытались подтвердить безопасность пальмового масла.
Продукт плохо переваривается!
Пальмовое масло распадается в кишечнике на жирные кислоты и глицерин не хуже любого другого растительного жира. Важно отметить, что запрет на употребление продукта может касаться людей с индивидуальными заболеваниями организма. Например, при недостаточной функции поджелудочной железы продукты распада пальмового масла действительно хуже усваиваются.
Пальмовое масло распадается в кишечнике на жирные кислоты и глицерин не хуже любого другого растительного жира. Важно отметить, что запрет на употребление продукта может касаться людей с индивидуальными заболеваниями организма. Например, при недостаточной функции поджелудочной железы продукты распада пальмового масла действительно хуже усваиваются.
Любое растительное масло полезно!
Лучше всего выбирать те продукты, в которых меньше насыщенных жиров. Диетологи призывают добавлять в пищу оливковое, рапсовое, кукурузное и привычное подсолнечное масло. При этом они подходят для добавления в готовые блюда, а вот жарить на них не стоит. Однако важно учитывать температуру горения масла. Многие виды продукта подходят для жарки и выпечки, так как не дымят и не ухудшают вкус пищи. Для кулинарии стоит отдавать предпочтение арахисовому, кокосовому и кунжутному маслу.
Лучше всего выбирать те продукты, в которых меньше насыщенных жиров. Диетологи призывают добавлять в пищу оливковое, рапсовое, кукурузное и привычное подсолнечное масло. При этом они подходят для добавления в готовые блюда, а вот жарить на них не стоит. Однако важно учитывать температуру горения масла. Многие виды продукта подходят для жарки и выпечки, так как не дымят и не ухудшают вкус пищи. Для кулинарии стоит отдавать предпочтение арахисовому, кокосовому и кунжутному маслу.
Ну и что бы не закидали тапками выложу нейтральную фотографию.
Есть ли риски использования продуктов с пальмовым маслом для детей, включая новорожденных?
Любой производитель детского питания пытается изготовить смесь, максимально приближенную по составу к грудному молоку. Грудное молоко состоит из множества кислот, в том числе и пальмитиновой кислоты. Но пальмитиновая кислота в грудном молоке и в пальмовом масле отличаются друг от друга по положению молекул жира, что влияет на способность организма всасывать этот жир в кишечнике. И если из грудного молока пальмитиновая кислота хорошо всасывается, то из адаптированной смеси она может связываться с кальцием и образовывать нерастворимые соединения, которые выводятся с калом. Именно поэтому малыши, которые получают смесь с пальмовым маслом, могут иметь склонность к запорам и терять часть полезных жиров и кальция. Следует отметить, что в отличие от других индустрий в производстве детского питания используется пальмовое масло высокой степени очистки, которое проходит много этапов обработки и контроля качества, что, в свою очередь, гарантирует качество и безопасность продуктов детского питания с содержанием пальмового масла.
Любой производитель детского питания пытается изготовить смесь, максимально приближенную по составу к грудному молоку. Грудное молоко состоит из множества кислот, в том числе и пальмитиновой кислоты. Но пальмитиновая кислота в грудном молоке и в пальмовом масле отличаются друг от друга по положению молекул жира, что влияет на способность организма всасывать этот жир в кишечнике. И если из грудного молока пальмитиновая кислота хорошо всасывается, то из адаптированной смеси она может связываться с кальцием и образовывать нерастворимые соединения, которые выводятся с калом. Именно поэтому малыши, которые получают смесь с пальмовым маслом, могут иметь склонность к запорам и терять часть полезных жиров и кальция. Следует отметить, что в отличие от других индустрий в производстве детского питания используется пальмовое масло высокой степени очистки, которое проходит много этапов обработки и контроля качества, что, в свою очередь, гарантирует качество и безопасность продуктов детского питания с содержанием пальмового масла.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Пить или не пить: что вреднее – пиво или кола?
- Бытовые "факты", в которых никто не сомневался, а зря
- Меламиновая губка: польза в хозяйстве и правила безопасности
- Россия вдвое увеличила закупки пальмового масла: чем нам это грозит?
- Гликемический индекс? Не все каши одинаково полезны
Метки: Пальмовое масло вред заблуждения мифы польза
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Где-то скопились неликвиды пальмового масла - вот и пошли посты о его "пользе".
Хороший фильм про "прелести" производства этой отравы.