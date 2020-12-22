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Пальмовое масло польза или вред

Пальмовое масло польза или вред (17 фото)

Автор:
22 декабря 2020 22:37
Метки: Пальмовое масло   вред   заблуждения   мифы   польза   
444
17
Пальмовое масло – один из древнейших продуктов питания в рационе человека, о нём известно ещё в Древнем Египте. Так давайте рассмотрим объективно этот продукт со всех сторон.
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Метки: Пальмовое масло   вред   заблуждения   мифы   польза   
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Пальмовое масло польза или вред
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Начало всех мочал - для массовых посадок пальмовых деревьев вырубаются реликтовые леса в странах с мягким климатом. Страдают местная природа и местные жители, у которых меняется уклад жизни, а обещанные рабочие места оказываются малочисленными и сезонными. пальмовое масло как пищевой заменитель, запрещено во многих странах и закупают её в других целях.
Где-то скопились неликвиды пальмового масла - вот и пошли посты о его "пользе".
Хороший фильм про "прелести" производства этой отравы.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Пальмитиновая кислота - один из компонентов НАПАЛМа.
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16k
Марина Yasen_Perec 15 минут назад
И?
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