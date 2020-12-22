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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
22 декабря 2020 08:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
3774
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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227
insaider 2 часа назад
Смешные и познавательные картинки
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4k
Артем Кощеев 14 секунд назад
Комментарий к фото
Таджики негодуют, что стали независимым государством и Россия перестала их кормить?
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524
Вадим Иванов 7 минут назад
Комментарий к фото
и надпись на том языке....
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133
Ally 20 минут назад
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пояснительную команду можно вызвать?
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18k
SerGProS 24 минуты назад
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Причем - сумчатый
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1k
lekha-fil Полчаса назад
Комментарий к фото
Эт точно - дол*аеб года. И козел.
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16k
nobody® Полчаса назад
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оба честные, никто не прикидывается
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16k
nobody® Полчаса назад
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Однажды сунул голову между ног девушке, которую впервые видел. Ну я для себя это так описал. Дело было на концерте
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16k
nobody® 36 минут назад
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Так на спотифай слушают именно его или же записи абсолютно других музыкантов? Новость написана некорректно.
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18k
SerGProS 38 минут назад
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Зато всегда знаешь что делать, когда "картинка съехала"
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−4
Александр Шевчук 40 минут назад
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Плядь, а потом у всех спина больная. Херли 11 лет сгорбившись просидеть за неудобно партой. Спасибо школе, [мат]
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1k
lekha-fil Александр Шевчук Полчаса назад
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10 лет за партой. 10.
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61
Alexander 49 минут назад
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61
Alexander 50 минут назад
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спалили хату Наташи)
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61
Alexander 51 минуту назад
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а дерьмом облить не пробовали, эмбрионы куриц не виноваты чтобы ими кидались))))
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18k
SerGProS 53 минуты назад
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Эммм...
Ссылка www.youtube.com
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529
Обратная сторона Луны SerGProS 39 минут назад
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Это тот самый тайган, в котором котиков мучают?
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61
Alexander 53 минуты назад
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ещё и топотуны по животу и голове, типа - извините шо разбудил)
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16k
Нагайна 54 минуты назад
Неактуально, что женщинам.
Неактуально, что женщинам.
Неактуально, что женщинам.
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61
Alexander 54 минуты назад
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судя по акселерации девочка слева в 13 лет похожа на девочку, а справа сегодняшний день и девочка похожа в этом же возрасте на девушку, простите за писанину, не знал как короче сформулировать)
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529
Обратная сторона Луны Alexander 45 минут назад
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Да ладно, раньше в 13 лет замуж выходили, хозяйство вели и рожали
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61
Alexander Обратная сторона Луны 42 минуты назад
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На Кавказе- ДА, но не в России)
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6k
Самка Хорька Alexander 38 минут назад
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Да лан! Бабушка моя в 16 лет замуж вышла. И детей начала рожать. В 1936 году.
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18k
SerGProS 57 минут назад
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Ссылка coub.com
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35k
Элек Мек Час назад
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А изысканность оказалась лишь в цене.
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183
Maximka Час назад
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эта гнида должна сидеть на пожизненном, как минимум.
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