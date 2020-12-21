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21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин

21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин (4 фото)

Автор:
21 декабря 2020 21:59
Метки: Коба   Сталин И.В.   вождь   
400
4
Период нахождения Сталина у власти до сих пор не имеет однозначной оценки у российского общества и историков. С одной стороны, он ознаменован с превращением СССР в сверхдержаву. С другой стороны, это период диктаторского режима и массовых репрессий.

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Метки: Коба   Сталин И.В.   вождь   
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43  комментария
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Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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Шура ОсЕчкин 18 минут назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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2k
Чиуауа 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Чиуауа 39 минут назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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2k
Чиуауа 53 минуты назад
Сталин строит СССР
Сталин строит СССРПосмотреть
Сталин строит СССР
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361
С того Берега моря 53 минуты назад
Кто-бы что не говорил:
У него дети,внуки в золоте????(ельдсцынцентер есть?),у него что на плечах ?? Меха ,соболя???
Он(ну или в период его власти) загубленно много людей (сам,с его приказа,или подчинённые перебрали с властью)
Но ,говорю как русский человек,нам снова нужен такой,не для всех он будет хорошим,но не думаю что при нём было ,как сейчас,время шакалов,рвут по кусочкам страну на части,а кто по выше, рвёт огромными кусками.
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Чиуауа С того Берега моря 19 минут назад
вас не добили? Хотите ещё такого же...?
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aleksander Час назад
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времён..

В. Высоцкий
«Банька по белому»
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Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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3k
aleksander Kvadro Полчаса назад
С 1940 по 1956 образование в старших классах школ, техникумах и ВУЗах было платным

С 1940 по 1956 образование в старших классах школ, техникумах и ВУЗах было платным
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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3k
aleksander Kvadro 59 минут назад
Вопрос в том, что в одной стране в тюрьмах сидели преступники - воры, бандиты, убийцы.
А в другой «враги народа». Т.е. те, кто посмел думать не так, как было приказано
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120k
Игорь aleksander 53 минуты назад
Вообще то враг народа это термин римского права.
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3k
aleksander Игорь 48 минут назад
Для тебя это будет иметь конечно очень большое значение, когда тебя будут расстреливать за то, что твои мысли и убеждения не совпадают с чьими-то другими
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Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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3k
aleksander Kvadro 56 минут назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro aleksander 13 минут назад
Фюрер был назван Человеком года в 1938-м. До начала Второй Мировой оставалось меньше года...

Фото Сталина второй раз появилось на обложке Тайм в январе 1943 года. когда Советский Союз под руководством Сталина уже полтора года сражался против армий Гитлера и его союзников – в несколько раз дольше, чем Гитлеру противостояла Европа.
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Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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14k
Kvadro Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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8k
albedo Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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2k
Чиуауа Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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2k
Чиуауа Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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Чиуауа Час назад
21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин
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