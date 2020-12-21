21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин

В период с 1928-1940 гг. под руководством И.В. Сталина было реализовано практически три пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 г. на Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной войне. В международных отношениях, после прихода к власти нацистов, Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии. Однако Франция и Англия опасались СССР и надеялись «умиротворить» Гитлера («Мюнхенский сговор»). К 1939 г. международная ситуация резко обострилась из-за претензий Германии к Польше. Англия и Франция на этот раз проявили готовность вступить в войну с Германией, пытаясь привлечь к союзу СССР. Летом 1939 г. Сталин, поддерживая переговоры о союзе с Англией и Францией, параллельно начал переговоры с Германией (Пакт о ненападении от 23 августа 1939 г.). 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941 г. — Великая Отечественная война. С началом войны Сталин — Председатель Государственного Комитета обороны, нарком обороны и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР. После войны Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное восстановление экономики, разрушенной войной. До своей смерти Сталин сохранил за собой пост Председателя Совета Министров СССР. Умер И.В. Сталин 5 марта 1953 г.