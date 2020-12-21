21 декабря 1879 года... В грузинском городке Гори, в семье сапожника родился Иосиф Сталин

Период нахождения Сталина у власти до сих пор не имеет однозначной оценки у российского общества и историков. С одной стороны, он ознаменован с превращением СССР в сверхдержаву. С другой стороны, это период диктаторского режима и массовых репрессий.
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) родился 21 декабря 1879 г. в городе Гори (Грузия), в семье сапожника. В 1888 г. И. Джугашвили поступает в духовное училище и, в 1894 г. закончив его с отличием, поступает в духовную семинарию в Тифлисе. Здесь же он впервые знакомится с основными идеями марксизма. В 1898 г. семинарист Джугашвили вступает в грузинскую социал-демократическую партию «Месаме-даси», а в 1899 г. его исключили из семинарии за участие в деятельности подпольных марксистских кружков. С этого момента начинается история профессионального революционера-подпольщика, дерзкого экспроприатора, у которого было много псевдонимов, например, Рябой, Василий, Васильев. Однако из них в историю вошли две — Коба и Сталин.
В период 1902-1913 гг. И. Джугашвили был шесть раз арестован и сослан. Из мест отбывания наказания он совершил несколько дерзких побегов. С 1907 г. Джугашвили руководил деятельностью ЦК РСДРП в Баку и разделял идеи В.И. Ленина, по предложению которого в 1912 г. Сталина включили в состав Политбюро РСДРП. Вплоть до возвращения Ленина из Швейцарии в апреле 1917 г. Сталин возглавлял российское революционное движение. В 1917 г. он вошел в состав редакции газеты «Правда» и активно участвовал в подготовке ее первого номера. После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. вплоть до 1922 г. Сталин занимал пост народного комиссара по делам национальностей. В 1922 г. он избран Генеральным Секретарем ЦК ВКП(б). И.В. Сталин предложил концепцию создания Советского Союза, ведущую роль в котором отводил сильной РСФСР. В конце 20-х гг. он критикует НЭП, предлагая перейти к форсированной индустриализации. Из-за серьезных политических разногласий и из нежелания принимать критику своего курса крупными российскими политическими деятелями, Сталин в 1930-е гг. проводит политику репрессий против старых революционеров, представителей интеллигенции и членов их семей. Репрессии, которым подвергся и командный состав нашей армии, значительно ослабили обороноспособность СССР. В стране создается система лагерей, в которых труд заключенных использовался при строительстве многих промышленных и инфраструктурных объектов.
В период с 1928-1940 гг. под руководством И.В. Сталина было реализовано практически три пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 г. на Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной войне. В международных отношениях, после прихода к власти нацистов, Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии. Однако Франция и Англия опасались СССР и надеялись «умиротворить» Гитлера («Мюнхенский сговор»). К 1939 г. международная ситуация резко обострилась из-за претензий Германии к Польше. Англия и Франция на этот раз проявили готовность вступить в войну с Германией, пытаясь привлечь к союзу СССР. Летом 1939 г. Сталин, поддерживая переговоры о союзе с Англией и Францией, параллельно начал переговоры с Германией (Пакт о ненападении от 23 августа 1939 г.). 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941 г. — Великая Отечественная война. С началом войны Сталин — Председатель Государственного Комитета обороны, нарком обороны и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР. После войны Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное восстановление экономики, разрушенной войной. До своей смерти Сталин сохранил за собой пост Председателя Совета Министров СССР. Умер И.В. Сталин 5 марта 1953 г.
P.S. На сталинский период приходится ряд важнейших событий в истории СССР и мировой истории: индустриализация СССР, коллективизация, раскулачивание, большой террор, массовые репрессии, депортации народов, создание системы лагерей ГУЛаг, голод на части территории СССР в 1932-1933 гг. и в 1946-1947 гг., Финская война, исключение СССР из Лиги Наций, Великая Отечественная война, установление социалистического строя в Восточной Европе и Восточной Азии, установление диктаторского тоталитарного режима, ядерный проект, начало холодной войны. Поэтому личность Сталина, оставившего столь глубокий след в российской истории, оценивается неоднозначно.
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Метки: Коба Сталин И.В. вождь
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У него дети,внуки в золоте????(ельдсцынцентер есть?),у него что на плечах ?? Меха ,соболя???
Он(ну или в период его власти) загубленно много людей (сам,с его приказа,или подчинённые перебрали с властью)
Но ,говорю как русский человек,нам снова нужен такой,не для всех он будет хорошим,но не думаю что при нём было ,как сейчас,время шакалов,рвут по кусочкам страну на части,а кто по выше, рвёт огромными кусками.
По наследию мрачных времён..
В. Высоцкий
«Банька по белому»
А в другой «враги народа». Т.е. те, кто посмел думать не так, как было приказано
Фото Сталина второй раз появилось на обложке Тайм в январе 1943 года. когда Советский Союз под руководством Сталина уже полтора года сражался против армий Гитлера и его союзников – в несколько раз дольше, чем Гитлеру противостояла Европа.