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Долой колбасу! Или … Мясо су вид

Долой колбасу! Или … Мясо су вид (19 фото)

Автор:
20 декабря 2020 20:10
Метки: вместо колбасы   говядина   говядина су вид   свинина   свинина су-вид   су-вид   
815
19
Вот по мне, так гораздо вкуснее и приятнее такое мясо с куском хлеба забутербродить, чем, например современную вареную колбасу использовать, даже самую - пресамую.
И готовится, между прочим совершенно без хлопот, и впрок можно заготовить. Не верите? Тогда смотрите.
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Метки: вместо колбасы   говядина   говядина су вид   свинина   свинина су-вид   су-вид   
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Автор, всё это конечно хорошо, но много танцев с бубном.
Плюс иметь вакууматор и хоть какое-никакое но оборудование для Су-вида.
Я делаю гораздо проще:
Беру в магазине отруб свиной шеи, кусок килограмма на 2-2,5.
Нашпиговываю чесноком и морковью, сверху соль и перец и обмазываем горчицей.
И всё, далее в духовку на 2-2,5 часа на 250 градусов.
Получается горячее на ужин, а потом оставшееся в холодильник и с утра на бутерброд.
И никаких маринований и долгих ожиданий.
А крайний раз лень было с чесноком и морковкой возиться, так я просто сухим чесноком посыпал, помимо прочего и получилось не менее вкусно.
Попробуй, возни меньше, а результат не хуже
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3k
Julia 12 минут назад
НЕ, лучше борщ!
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657
Андрей Час назад
Так поросятина, или всё же свинина? Благо что не коровятина...)))
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1k
Влад Чернов Час назад
все супер .. сам давно занимаюсь этим ..но температура должна быть 55-60 градусов и время 12-24 часа на готовку .
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14k
Ivan Автор поста Влад Чернов Час назад
Аргументируйте. А то сейчас пара кусков мяса маринуется в пакетах. Завтра варить буду.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Дорогой ,у нас близится юбилей свадьбы ,давай позовём гостей и зарежем поросёночка. Вот ещё, поросёночек то тут в чём виноват?
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3k
schmubu 2 часа назад
Ivan молодец.
пишет о вешях, вроде, простых и всем знакомых, но пишет хорошо - грамотно, с юморком, легко, и, что важно - не очень много. а то развелось тут поваров мишелиновских, а на деле уета какая-то...
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14k
Ivan Автор поста schmubu 2 часа назад
Как говаривал наш старшина ... Плохому не учу! Хорошее сам ищу! Спасибо на добром слове!
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