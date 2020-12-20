Долой колбасу! Или … Мясо су вид

Маринуем или засаливаем - это кому как нравится.

Что, на мой взгляд, обязательно для засолки? Правильно - сама соль. Я беру соль из расчета 18 граммов на кило мяса. Вот, что угодно, можно говорить, но это «золотое сечение» на мой взгляд.

Значит, 10 граммов обычной соли и 8 нитритной. По вопросам пользы и вреда нитритной соли - это не ко мне, сразу предупреждаю. Замечу лишь, что дозировка этого самого нитрита получается в продукте практически ничтожной, а на вид (цвет после термообработки) мяса, вкус (ярко выраженая «ветчинность») и безопасность, особенно, если мясо это предполагается хранить какое-то время, влияет в положительную сторону.

Перцы. Рекомендуют класть на килограмм мяса 3 грамма свежемолотого перца. Вернее, я бы сказал, «свежедроблённого». Я уменьшаю эту дозу в три раза. Не очень нравится, когда вкусовое ощущение перца очень яркое. НО! Это дело личных вкусовых пристрастий. Две трети количества перца можно взять обычного. То есть смеси черного, душистого и прочая. И одну треть, очень хорошо, на мой взгляд, взять копченого перца. Тут и остринка и вкус.

Все. Я больше ничего не использую. По моему мнению вкус этого мяса сам по себе самодостаточен. Немного добавить и больше не надо.